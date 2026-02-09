Rezumatul zilei: Metalele și Wall Street în creștere; NATGAS în scădere💡

Ne apropiem încet de sfârșitul primei sesiuni a acestei săptămâni pe piețele financiare.

Sentimentul s-a îmbunătățit semnificativ la sfârșitul zilei în Europa și în cea de-a doua fază a sesiunii de la Wall Street. Contractul US100 a crescut cu aproape 1%, în timp ce US500 și US2000 au crescut cu 0,7% și, respectiv, 0,8%. Creșterile de astăzi sunt determinate în principal de companiile tehnologice cu capitalizare mare. Acțiunile companiilor precum Oracle, Palantir și Applovin înregistrează creșteri între +5% și +15%. În același timp, Nvidia a crescut cu 3%, iar Broadcom cu 4%.

Acțiunile Hims & Hers (HIMS) sunt supuse unei presiuni puternice astăzi, din cauza efectului cumulativ al anchetei FDA/HHS privind medicamentele combinate GLP-1 și a procesului privind brevetul Novo Nordisk pentru o „copie” orală a Wegovy, în timp ce acțiunile Novo Nordisk se redresează pe fondul percepției privind reducerea concurenței din partea preparatelor mai ieftine și a anunțului privind răscumpărarea de acțiuni în valoare de până la 15 miliarde DKK.

Indicele Stoxx 600 a câștigat 0,7% și rămâne la niveluri record istorice. În același timp, indicele german DAX a câștigat 1,15%, iar indicele britanic UK100 a șters pierderile inițiale și a crescut cu 0,15%.

Acțiunile STMicroelectronics (STM) au crescut cu peste 8% în sesiunea de tranzacționare de astăzi, după anunțarea unei extinderi semnificative a parteneriatului său cu Amazon Web Services (AWS). Noul acord poziționează STM ca furnizor strategic de semiconductori pentru infrastructura cloud și centrele de date AWS, acoperind microcontrolere, circuite analogice și instrumente de asistență pentru proiectarea cipurilor.

Cel mai important eveniment al zilei pe piața poloneză rămâne știrea referitoare la InPost. Deși compania nu este listată la bursa poloneză, știrile despre aceasta generează un interes larg în rândul investitorilor interni. InPost a anunțat o ofertă publică de cumpărare, în cadrul căreia un consorțiu internațional de investitori dorește să achiziționeze toate acțiunile la un preț de 15,60 EUR pe acțiune. Consorțiul este format din Advent International, FedEx, A&R Investments și grupul PPF. Prețul oferit în oferta publică de cumpărare este mai mic decât nivelul ofertei publice de acum câțiva ani, ceea ce conducerea companiei explică prin schimbarea semnificativă a condițiilor de piață care a avut loc de la IPO. Această informație atrage atenția investitorilor, deoarece se referă la una dintre cele mai cunoscute companii poloneze care activează în sectorul logisticii și comerțului electronic și, în același timp, arată cum s-a schimbat mediul pentru companiile în creștere din Europa.

Așa-numitul „comerț Takaichi” a revenit în centrul atenției după victoria decisivă a coaliției prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile pentru camera inferioară a parlamentului. LDP a câștigat 316 din cele 465 de locuri, iar împreună cu cele 36 de locuri câștigate de partidul Ishin, coaliția și-a asigurat o majoritate de două treimi (peste 310 locuri). Acest rezultat elimină principalele bariere legislative și întărește așteptările privind expansiunea fiscală, inclusiv propunerea de suspendare pe doi ani a taxei de 8% pe vânzările de produse alimentare, pe care piețele o consideră un sprijin pentru creșterea economică, dar și o provocare pentru stabilitatea finanțelor publice japoneze.

Metalele prețioase continuă să înregistreze câștiguri foarte puternice astăzi. ARGINTUL a crescut cu aproape 7% față de închiderea de vineri, iar AURUL a crescut cu 2,1%. Ambele metale au revenit peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile.

Dolarul american are o performanță foarte slabă pe piața Forex. Diferența față de alte monede este foarte mare, chiar dacă observăm și o slăbire a lirei sterline. Pe de altă parte, observăm cele mai mari creșteri la francul elvețian și dolarul australian.

Prețul gazelor naturale a pierdut peste 6% la începutul săptămânii, scăzând cu 12% față de maximul de vineri și testând suportul la 3,2 USD/MMBtu – minimele locale de săptămâna trecută. Principalii factori sunt prognozele meteorologice îmbunătățite (vremea mai caldă din SUA după perioada de frig reduce cererea de încălzire) și cererea industrială mai slabă, în ciuda unei scăderi de 360 bcf a stocurilor – stocurile sunt încă peste nivelurile de anul trecut. O spargere a suportului ar deschide calea către zona de 2,8-3,0 USD/MMBtu.