Rezumatul zilei: Nasdaq și DAX ating noi maxime istorice ⚡

Sesiunea de miercuri de pe piețele bursiere internaționale a adus o continuare a creșterilor considerabile pe care le-am observat pe mulți indici în mod continuu de câteva zile.

Indicele german DAX a înregistrat astăzi a cincea ședință consecutivă de creștere, ceea ce, în plus, pare, cel puțin pentru moment, să confirme tendința generală de creștere a indicelui în condițiile menținerii peste bariera-cheie de 20.000 de puncte. Acțiunile conglomeratului de armament Rheinmetall au crescut cu aproape 2,5%, Hugo Boss a câștigat aproape 7%, pe un val de comentarii din partea UBS.

Eli Lilly & Co. a raportat că medicamentul său de pierdere în greutate numit Zepbound a depășit Wegovy al rivalului Novo Nordisk A/S în primul studiu direct al celor două medicamente. Acțiunile Eli Lilly câștigă astăzi aproape 3%, în timp ce cele ale Novo au scăzut ușor cu 0,3%

Wall Street a deschis ședința în creștere, indicii americani extinzând câștigurile la momentul acestei postări. Indicele tehnologic Nasdaq câștigă mai mult de 0,9% și este în mare parte determinată de o revenire de 3% a acțiunilor Nvidia, care au crescut deja cu 8% de la 27 noiembrie. Amazon câștigă, de asemenea, aproape 2,5%, unde investitorii caută oportunități pentru companie de a deveni mai activă în sfera generativă AI.

Astăzi, piața bursieră s-a concentrat pe sectorul software, cu câștiguri considerabile în cazul mai multor acțiuni ale unor companii precum Fortinet, Adobe, ServiceNow și Salesforce, companie care a beneficiat astăzi de creșterea previziunilor pentru întregul an și de comentarii optimiste cu privire la Agentforce AI; acțiunile companiei au crescut cu 8%. Scăderi au fost observate în sectoarele financiar și energetic.

Tema principală a zilei de astăzi au fost datele ISM pentru sectorul serviciilor din SUA. Indicatorul ISM privind sectorul servicii din SUA (pentru luna noiembrie) a ajuns la 52,1 față de 55,7 estimat și 56 anterior ISM Prețuri plătite: 58,2 (previziune 57, anterior 58,1) ISM ocuparea forței de muncă: 51,5 (previziune 53, precedentă 53,0) ISM Comenzi noi: 53.7 (Previziune 56.6, Anterior 57.4)

Comenzile din fabrică din SUA au crescut cu 0,2% MoM față de 0,2% estimat și 0,5% anterior

Comenzile de bunurile durabile din SUA au fost revizuite la 0,3% MoM față de 0,2% anterior; comenzile de bunurile durabile de bază au fost revizuite la 0,2% MoM față de 0,1% anterior. Publicarea din SUA a indicat un sentiment mai slab decât se aștepta în acest domeniu-cheie al economiei. Cu toate acestea, subindicele prețurilor (adică un raport oarecum corelat cu datele CPI) a indicat că presiunile asupra prețurilor în economia SUA rămân la niveluri relativ ridicate. De asemenea, asistăm la o volatilitate considerabilă pe piața materiilor prime. Metalele prețioase recuperează teren astăzi, prețul aurului crescând cu 0,4%, iar cel al argintului cu 1%. În același timp, asistăm la scăderi considerabile ale țițeiului WTI, care pierde aproape 2% față de sesiunea de ieri.

WSJ a raportat că sursele spun că Arabia Saudită este de așteptat să decidă mâine în cadrul OPEC+ să extindă reducerile de producție, știre care a susținut inițial petrolul, acesta depășind 74 de dolari pe baril; cu toate acestea, ulterior WTI a șters câștigurile și pierde aproape 2%.

Variația stocurilor de petrol brut din SUA conform raportului EIA: -5,07M (Previziune-1,41M, Anterior -1,844M)

Stocurile de benzină: 2,36M (Previziune, -1,03M Anterior: 3,31M)

Stocuri de distilate: 3,383M (Previziune -0,424M, Anterior 0,416M)

NATGAS pierde 0,5%. Prețurile la cacao și cafea câștigă astăzi; contractele futures la zahăr și soia au scăzut doar ușor

Sentimentul pe piața criptomonedelor este foarte optimist, deși numai Bitcoin se consolidează în jurul valorii de 96.000 USD. Ethereum câștigă mai mult de 5% datorită fluxurilor în creștere în ETF-uri; o parte dintre altcoins înregistrează câștiguri de două cifre, în timp ce Algorand și Ripple pierd aproape 10%, ștergând o mică parte din câștigurile recente.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."