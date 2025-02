Rezumatul zilei: Nasdaq și metalele prețioase câștigă pe fondul slăbirii dolarului american 🗽

Sentimentul de pe Wall Street rămâne mixt în a doua jumătate a ședinței de tranzacționare, deși contractele futures pentru principalii indicii de referință din SUA au șters o mare parte din pierderile anterioare cauzate de tarife. Contractul futures US500 se tranzacționează ușor sub nivelul de deschidere, US30 este în scădere cu 0,3%, în timp ce US100 câștigă 0,35%. După închiderea sesiunii din SUA, Alphabet (GOOGL.US) și AMD (AMD.US) se numără printre companiile care urmează să raporteze rezultatele.

Perechea EURUSD este în creștere cu aproape 0,4%, pe măsură ce dolarul american slăbește, datorită speranțelor reînnoite pentru o rezolvare favorabilă a discuțiilor comerciale în curs între SUA și China. Optimismul persistă cu privire la posibilitatea încheierii unui acord, care ar putea duce la o reducere a tarifelor între cele două economii. Între timp, randamentele Trezoreriei SUA au scăzut ușor atât pentru obligațiunile pe 2 ani, cât și pe cele pe 10 ani.

Numărul locurilor de muncă vacante (decembrie) în SUA (raportul JOLTS): 7,6 milioane (previziune 8 milioane, precedentă 8,098 milioane)

Comenzile pentru fabricile din SUA MoM (ianuarie): -0,9% (prognoză -0,8%, anterior -0,4%) Indicii chinezi CHN.cash și HK.cash au crescut cu peste 2%, alimentați de optimismul privind progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale în rândul firmelor chineze de tehnologie. Acțiuni precum Alibaba, JD.com și Pinduoduo se numără printre cele mai mari câștigătoare în urma progreselor impresionante înregistrate în ultimele zile în domeniul inteligenței artificiale.

Prețul petrolului brut a crescut cu 1% după ce președinte american Donald Trump a amenințat că va exercita presiuni asupra Iranului, cu scopul de a opri complet exporturile de petrol iranian și de a suspenda programul său nuclear.

Aurul a urcat cu 1%, atingând noi maxime istorice la 2.840 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu peste 2%, beneficiind de incertitudinile legate de războiul comercial și de un dolar american mai slab, care a reacționat la știrile din partea noii administrații americane.

Volatilitatea piețelor agricole este ridicată astăzi, majoritatea mărfurilor înregistrând creșteri. Contractele futures ICE pentru zahăr au crescut cu aproape 2,5%, grâul la CBOT a crescut cu 1,8%, iar contractele futures pentru porumb au câștigat 1,4%. Între timp, contractele futures pe cacao au scăzut cu peste 1%.

Bitcoin a scăzut cu aproape 2%, deși rămâne aproape de pragul de 100.000 de dolari, după ce a urcat de la 93.000 de dolari în urmă cu doar câteva ore. Criptomonedele mai mici sunt, de asemenea, în declin, Polygon și Polkadot fiind în scădere cu peste 7%, în timp ce tokenul TRUMP a scăzut cu peste 10%.

Potrivit unui raport S&PGR, tarifele susținute între SUA și China ar putea prezenta riscuri pentru expansiunea globală a firmelor de tehnologie. Între timp, Panama a anunțat că este aproape de a se retrage dintr-un acord cu o companie din Hong Kong care operează în Canalul Panama, în urma discuțiilor cu SUA.

Waltz din partea SUA a confirmat că țara sa nu intenționează să oprească livrările de arme către Israel. În plus, Zelensky, președintele Ucrainei, a declarat că țara sa este pregătită să ofere SUA acces la metale din pământuri rare și la alte resurse strategice, în conformitate cu cererile formulate de Donald Trump.

