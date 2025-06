Rezumatul zilei: Nvidia testează un nivel record, cu o capitalizare de piață de 3,74 trilioane de dolari 🎯

Indicii Wall Street testează niveluri istorice, susținuți de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu, deși piețele par să aștepte un nou catalizator de creștere pentru o depășire clară.

Creșterile sunt determinate în principal de acțiunile Big Tech, care rămân ferm în teritoriul pozitiv, în contrast cu companiile mai mici.

Nvidia a crescut cu 3,72%, până la 153,40 dolari, atingând o capitalizare de piață de 3,74 trilioane de dolari. O închidere la aceste niveluri ar marca un nou record istoric pe graficul zilnic.

BP sunt în prezent în creștere cu 1,20% (atingând un maxim anterior de 9,30%) pe piețele din SUA, în urma rapoartelor din Wall Street Journal conform cărora Shell se află în discuții preliminare pentru achiziționarea rivalului său cu sediul în Londra. Dacă va fi finalizată, tranzacția s-ar clasa printre cele mai mari din istoria Europei, creând potențial un gigant petrolier capabil să concureze cu ExxonMobil și Chevron.

În cea de-a doua zi a declarației sale, președintele Fed, Jerome Powell, a reiterat o abordare prudentă, dependentă de date, a politicii monetare, menționând că Fed așteaptă să vadă evoluții suplimentare ale inflației de bază.

Piața ia în calcul în prezent o probabilitate de aproximativ 25% de reducere a ratei dobânzii la ședința din 30 iulie. Powell a subliniat că nivelul datoriei federale nu este un factor care influențează deciziile de politică monetară.

Întrebările Senatului s-au concentrat în mare măsură pe reducerea ratei dobânzii, mai mulți participanți sugerând că Powell este singurul care poate reduce cheltuielile ridicate ale guvernului cu dobânzile la datoria publică — deși Powell a rămas ferm pe poziția sa.

Trump a anunțat că SUA se vor întâlni cu Iranul pentru discuții, cu posibilitatea încheierii unui acord încă de săptămâna viitoare, deși a subliniat că acest lucru nu este o necesitate. El a mai spus că în prezent nu există semne că Iranul își reconstruiește infrastructura nucleară.

Vânzările de case noi în SUA au înregistrat în luna mai 623.000 de unități, sub așteptările de 694.000 și în scădere față de 743.000 în luna precedentă, evidențiind slăbiciunea continuă a pieței imobiliare, cu o ofertă în creștere, dar o lipsă de cumpărători noi.

La summitul NATO, Trump a reafirmat angajamentul SUA față de alianță, care, potrivit acestuia, va deveni mai puternică sub administrația sa.

Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării, precum Rheinmetall, BAE Systems, Thales și Safran, au crescut în urma declarațiilor potrivit cărora o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare este „inevitabilă”.

Petrolul WTI a înregistrat o creștere de 0,90%, ajungând la 65,60 dolari pe baril.

