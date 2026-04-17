Rezumatul zilei: O evoluție geopolitică majoră stârnește euforia piețelor 🚀

Principalul factor care determină volatilitatea piețelor

Evenimentul marcant al zilei de vineri a fost anunțul făcut de ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, potrivit căruia Strâmtoarea Hormuz va fi complet deschisă pe durata armistițiului dintre Israel și Liban. Această declarație a declanșat o creștere imediată și spectaculoasă a piețelor bursiere globale și o ieșire bruscă de capital de pe piața petrolului. Președintele Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, confirmând în același timp că blocada navală americană a porturilor iraniene rămâne în vigoare până la încheierea unui acord de pace oficial. Piața a considerat acest scenariu ca fiind cel mai probabil, deși acordul rămâne fragil, iar încetarea focului expiră oficial pe 21 aprilie.

Geopolitică

Armistițiul de zece zile dintre Israel și Liban a intrat în vigoare joi la ora 17:00, ora Estului, iar redeschiderea Strâmtorii Hormuz de vineri a fost o consecință directă a acestuia. Axios a raportat că Washingtonul și Teheranul negociază un plan de pace de trei pagini, un element-cheie al acestuia fiind transferul de uraniu iranian către SUA în schimbul a 20 de miliarde de dolari din fondurile înghețate. Un oficial iranian a avertizat, totuși, că deschiderea strâmtorii este condiționată și depinde de respectarea de către SUA a termenilor armistițiului, iar Iranul consideră blocada navală în sine o încălcare a armistițiului. În ciuda atmosferei euforice, analiștii subliniază că diferențele dintre părți, inclusiv în ceea ce privește problema nucleară, rămân semnificative și necesită discuții serioase.

Date economice și Fed

Mary Daly, președinta Băncii Rezervei Federale din San Francisco, a susținut o abordare de „wait and see” în ceea ce privește ratele dobânzilor, menționând că politica monetară actuală, ușor restrictivă, este adecvată pentru condițiile actuale. Piața swap-urilor pe rata dobânzii a eliminat din prețuri majorările de rate în SUA, în timp ce pentru BCE, o mișcare de 25 de puncte de bază în iulie rămâne aproape sigură. Analiștii de la Piper Sandler au avertizat că revenirea rapidă a pieței bursiere maschează indicatorii mai slabi ai amplitudinii pieței și au descris fundamentele tehnice actuale ca fiind o „bază fragilă”. Daly nu are drept de vot în cadrul FOMC în acest an, ceea ce îi limitează influența directă asupra deciziilor.

Indici

S&P 500 a depășit pragul de 7.100 de puncte pentru prima dată în istorie, închizând ziua cu o creștere de peste 1,2%. Dow Jones a crescut cu peste 916 puncte, sau aproape 2%, în timp ce Nasdaq Composite a câștigat 1,3%, stabilind noi maxime istorice. Russell 2000 a depășit recordul anterior de 2.735 de puncte stabilit pe 22 ianuarie, crescând cu 2,5% pentru a atinge un nou maxim istoric. Pe săptămână, S&P 500 a câștigat în total 4%, Dow 3%, iar Nasdaq până la 6%.

Acțiuni

Cele mai mari câștigătoare ale zilei au fost companiile din sectoarele turismului și transporturilor: Royal Caribbean a câștigat aproape 10%, iar United Airlines cu peste 9%. Sectorul energetic a fost supus unei presiuni puternice: APA Corporation a pierdut peste 9%, Valero peste 8,5%, Exxon Mobil 5%, iar Chevron peste 4%. O excepție clară a fost Critical Metals, ale cărei acțiuni au înregistrat un salt de peste 40% după ce guvernul groenlandez a aprobat achiziția unei participații în mina de pământuri rare Tanbreez Mining. Netflix a înregistrat o scădere semnificativă de peste 10%.

Valute

Indicele dolarului (USDIDX) a scăzut cu peste 0,2%, reluându-și tendința descendentă ca răspuns la detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu și la publicarea unui raport Axios privind planul de pace aflat în negociere.

Mărfuri

Prețurile petrolului au scăzut notabil în urma anunțului privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz: contractele futures WTI au scăzut cu aproape 11%, ajungând la aproximativ 82-85 dolari pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu aproximativ 9% până la 11%, ajungând la aproximativ 88-90 dolari. Aceasta marchează cea mai slabă performanță săptămânală a petrolului din aprilie 2020, când prețurile au scăzut cu peste 19% într-o singură săptămână. Aurul, însă, a continuat să crească cu 1,38%, ajungând la 4.856 dolari pe uncie, ceea ce sugerează că incertitudinea privind durabilitatea acordului îi determină pe unii investitori să își mențină pozițiile în active refugiu. Arabia Saudită a avertizat că normalizarea fluxurilor energetice va dura, întrucât companiile de asigurări rămân prudente în privința armistițiului temporar și incert.

Criptomonede

Bitcoin a depășit bariera de 77.000 de dolari, crescând cu peste 3,36% și atingând cel mai înalt nivel din februarie. Catalizatorul creșterilor a fost un climat diplomatic pozitiv, știrile despre un plan de pace negociat între SUA și Iran și un aflux de capital în ETF-urile bazate pe BTC. RSI pe 14 zile s-a apropiat de nivelul de 70 de puncte, intrând în zona de supra-cumpărare din punct de vedere tehnic, ceea ce impune prudență în ciuda unui puternic impuls ascendent. Investitorii instituționali tratează din ce în ce mai mult criptomonedele ca pe o acoperire împotriva incertitudinii geopolitice, ceea ce se traduce printr-o revenire rapidă a prețurilor la fiecare semnal pozitiv venit de pe frontul diplomatic.