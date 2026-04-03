Rezumatul zilei: O pauză în liniștea dinaintea sărbătorilor

Piețele financiare globale își trag sufletul în ultima zi a săptămânii, întrucât majoritatea burselor importante din lume rămân închise cu ocazia Vinerii Mari.

Tranzacționarea este suspendată pe majoritatea burselor europene, pe Wall Street și pe mai multe piețe cheie din regiunea Asia-Pacific.

Contractele futures pe acțiuni din SUA au funcționat astăzi după un program redus, înregistrând scăderi modeste de aproximativ 0,3% atât pentru Nasdaq 100 (US100), cât și pentru S&P 500 (US500).

S-au observat scăderi la contractele futures pe indici din China și Coreea de Sud, în timp ce Nikkei 225 (JP225) a reușit să înregistreze câștiguri nesemnificative.

Nicio piață majoră de mărfuri nu funcționează astăzi în Statele Unite sau Europa. Cu toate acestea, din cauza escaladării continue a conflictului din Iran, prețurile țițeiului Brent s-au stabilit ieri în apropierea pragului de 110 dolari pe baril.

În timp ce Statele Unite au promis noi lovituri aeriene puternice și Iranul și-a intensificat atacurile asupra diverselor ținte din Golful Persic — inclusiv asupra petrolierelor — rapoartele sugerează că canalele diplomatice rămân deschise între Teheran și Muscat. Se pare că aceste discuții vizează stabilirea unui sistem de reglementare a traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz prin intermediul unor taxe de tranzit ridicate, o măsură care ar fi considerată o încălcare a dreptului internațional.

Ultimele rapoarte indică faptul că un vas de containere francez a traversat cu succes Strâmtoarea Hormuz. Acest lucru sporește probabilitatea ca, în cazul în care SUA s-ar retrage, tranzitul comercial prin strâmtoare să poată fi restabilit, deși probabil sub rezerva unor taxe iraniene semnificative.

Statele Unite au confirmat oficial că un avion de vânătoare F-15 a fost doborât deasupra teritoriului iranian. Soarta echipajului rămâne necunoscută.

În ciuda închiderii piețelor, date cruciale privind piața muncii din SUA au fost publicate astăzi. Cifrele au fost excepțional de solide, indicând o creștere a numărului de locuri de muncă cu 186.000, față de o estimare de 78.000. Aceasta reprezintă o revenire puternică după contracția de 86.000 înregistrată în martie.

Rata șomajului a scăzut la 4,3% , în timp ce creșterea salariilor s-a moderat la 3,5%. Având în vedere lipsa semnalelor negative din partea pieței muncii și perspectiva unei creșteri cu 1 punct procentual a inflației, șansele de reducere a ratei dobânzii în lunile următoare au scăzut aproape de zero.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a intrat în mod neașteptat în teritoriu contractiv, scăzând la 49,8 față de o estimare consensuală de 51,1 puncte.

Perechea EURUSD înregistrează astăzi o ușoară scădere, sub presiunea datelor solide privind ocuparea forței de muncă din SUA.

Piața mai largă a criptomonedelor înregistrează astăzi creșteri semnificative, deși Bitcoin a înregistrat o ușoară retragere, scăzând sub pragul de 67.000 USD.

