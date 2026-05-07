Rezumatul zilei: O schimbare de sentiment la sfârșitul zilei 💥⬇️

Principalul factor care a influențat volatilitatea

Tema dominantă a sesiunii a fost situația în rapidă evoluție din jurul Strâmtorii Hormuz și negocierile SUA cu Iranul. Dimineața, piețele au crescut pe fondul unui val de optimism, în urma rapoartelor Axios conform cărora părțile se apropiau de un memorandum de pace de o pagină, cu 14 puncte; cu toate acestea, după-amiaza au apărut noi semne de escaladare: un reprezentant anonim al guvernului SUA a confirmat că, dacă Trump se întoarce din China fără un acord, opțiunea militară ar fi din nou pe masă. Arabia Saudită și Kuweitul au ridicat restricțiile privind utilizarea bazelor și a spațiului aerian de către armata SUA, deschizând calea pentru reluarea operațiunii „Project Freedom” la sfârșitul acestei săptămâni, ceea ce a determinat o revenire bruscă a prețurilor petrolului și care a șters pierderile anterioare.

Geopolitică

Administrația Trump reia operațiunea de escortare a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz, cu sprijin aerian și naval, după ce Arabia Saudită și Kuweitul au ridicat blocada privind accesul la bazele lor. Ministerul de Externe iranian a confirmat că Teheranul analizează propunerea SUA, dar țara nu a dat încă un răspuns oficial, iar problemele cheie privind îmbogățirea uraniului rămân nerezolvate. O întâlnire între Trump și Xi Jinping este programată pentru săptămâna viitoare, în cadrul căreia vor fi discutate tarifele, Taiwanul și sancțiunile asupra cipurilor chinezești, ceea ce reprezintă o sursă suplimentară de incertitudine geopolitică.

Indici

S&P 500 a atins noi maxime intraday în timpul sesiunii, dar a încheiat ziua în scădere cu aproximativ 0,3%, în timp ce Dow Jones a pierdut peste 260 de puncte, sau aproximativ 0,5%. Nasdaq Composite a atins, de asemenea, un nou maxim istoric în cursul zilei, dar a închis tranzacționarea aproape de niveluri neutre, susținut de un sector tehnologic puternic și de segmentul AI. Indicele SOX (semiconductori) a câștigat deja peste 60% în acest an, confirmând faptul că tehnologia rămâne liderul pieței în ansamblu. Indicii europeni s-au descurcat semnificativ mai prost: DE40 a scăzut cu 1,84%, ITA40 a scăzut cu 1,96%, iar EU50 a scăzut cu 1,98%.

Acțiuni

Datadog (DDOG) a înregistrat un salt de peste 22% în urma rezultatelor sale: veniturile au crescut cu 32% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând o cifră record pentru primul trimestru de peste 1 miliard de dolari, iar compania și-a majorat prognoza privind veniturile pentru întregul an la 4,30 miliarde de dolari, comparativ cu estimarea consensuală de 4,10 miliarde de dolari.

Fortinet (FTNT) a câștigat peste 15% după ce și-a majorat previziunile privind facturarea pentru întregul an la 8,8–9,1 miliarde de dolari, ceea ce piața a interpretat ca o confirmare a rezilienței cheltuielilor corporative în domeniul securității cibernetice.

McDonald’s (MCD) a depășit consensul atât în ceea ce privește EPS (2,83 dolari SUA față de 2,75 dolari SUA așteptați), cât și veniturile (6,52 miliarde de dolari SUA, în creștere cu 9,4% față de aceeași perioadă a anului trecut); cu toate acestea, indicatorul cheie al vânzărilor comparabile la nivel global (+3,8%) a fost ușor dezamăgitor, iar creșterea a fost determinată în principal de valori mai mari ale comenzilor, mai degrabă decât de traficul de clienți, ceea ce a compensat câștigurile inițiale care depășeau 3%.

Pe de altă parte, Whirlpool (WHR, aprox. 18%), care și-a redus drastic prognoza privind EPS-ul pe întreg anul la 3,00–3,50 USD de la 6,00 USD anterior, invocând în mod explicit războiul cu Iranul ca fiind cauza scăderii recesiuniste a cererii, și Shake Shack (SHAK, aprox. 17%) au rezultate clar dezamăgitoare în primul trimestru.

Valute

Indicele dolarului american (USDIDX) a rămas practic neschimbat, crescând cu un minim de 0,10%, în timp ce perechea EUR/USD a scăzut cu 0,04% până la aproximativ 1,1744. Perechea USDJPY a câștigat 0,36% până la 156,79, reflectând o cerere moderată pentru dolar pe fondul incertitudinii crescute. Zlotul a reacționat puternic la tonul agresiv al lui Glapiński: declarațiile ferme privind probabilitatea crescândă a majorărilor de dobândă au consolidat tendința descendentă a EURPLN, care a depășit nivelul de suport de la 4,2270, în timp ce perechea USDPLN a rămas aproape de 3,6001.

Materii prime

Prețurile petrolului brut au înregistrat o evoluție ca pe un rollercoaster: WTI a scăzut anterior cu peste 5% pe fondul speranțelor privind un acord de pace, dar, în urma rapoartelor privind reluarea „Proiectului Libertate” și a revenirii asupra deciziei de către Arabia Saudită și Kuweit, a înregistrat o revenire bruscă și a revenit peste 95 USD pe baril (WTI) și 100 USD (Brent). Am observat astăzi un model similar în cazul ARGINTULUI și AURULUI, care își pierd acum câștigurile după creșteri puternice. Evoluțiile viitoare vor depinde de traiectoria negocierilor dintre SUA și Iran.

Criptomonede

Bitcoin a scăzut cu peste 2,11% pe parcursul zilei, tranzacționându-se la aproximativ 79.716 USD, reflectând creșterea generală a aversiunii față de risc din după-amiaza zilei, legată de escaladarea tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz.