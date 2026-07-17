Rezumatul zilei: O vânzare masivă urmată de o revenire

SUA Wall Street încheie săptămâna pe minus, cu indicii principali în scădere cu aproximativ 1%. În ciuda declinului și a sentimentului relativ slab, piața pare să dea semne timpurii de revenire a puterii de cumpărare. Pierderile de aproximativ 2% au fost reduse în cursul sesiunii la sub 1%, în principal în urma datelor publicate de Universitatea din Michigan.

Situația din Golful Persic rămâne tensionată. Schimburile de foc continuă de ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, unde activitatea de transport maritim a scăzut din nou aproape de zero. Știri despre companii, SUA: Netflix (NFLX.US): Piața a fost dezamăgită de rezultatele din trimestrul al doilea și de perspectivele și mai slabe pentru trimestrul al treilea. Scăderea inițială a valorii de piață a fost redusă de la 11% la 7%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Producătorul roboților chirurgicali da Vinci a înregistrat o scădere de aproximativ 13% după publicarea rezultatelor din trimestrul al doilea. Deși rezultatele trimestriale au depășit așteptările, compania nu și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an.

SpaceX (SPXC.US): Zborul de testare planificat al navei „Starship” a fost anulat cu puțin timp înainte de lansarea de joi, din cauza unei defecțiuni la unul dintre motoarele rachetei. Acțiunile au scăzut cu 3%.

Nebius (NBIS.US): Compania „Neo Cloud” a emis obligațiuni garantate în valoare de 775 de milioane de dolari. O pierdere la deschidere de -13% s-a transformat într-un câștig de 8% până la sfârșitul sesiunii.

Bloomberg raportează că Adobe ar urma să primească o ofertă de preluare din partea unei „mari companii din domeniul tehnologiei”.

FAA a anunțat că va reintroduce aeronavele 737 MAX și 787 în procesul de certificare de zbor. Date macroeconomice din SUA: Autorizațiile de construcție au înregistrat o scădere mai mare decât se aștepta. În iunie, au fost eliberate 1,36 milioane de autorizații, față de estimările de 1,4 milioane.

Prețurile la export din SUA au scăzut cu 0,6% (o scădere mai mare decât se aștepta), în timp ce prețurile la import au crescut cu 0,3% (cu mult peste așteptări).

Producția industrială a crescut cu 0,1% în iunie, față de așteptările de 0,2%.

Raportul Universității din Michigan a fost suficient de puternic pentru a inversa sentimentul pieței. Încrederea consumatorilor a crescut cu mult peste așteptări, ajungând la 54,4. Așteptările privind inflația pe termen scurt au scăzut de la 4,6 la 4,2.

Europa Piețele bursiere europene nu au reușit să profite de inversarea tendinței după publicarea datelor macroeconomice din SUA. Majoritatea indicilor principali au încheiat ziua în scădere, în principal sub presiunea escaladării tensiunilor cu Iranul și a îngrijorărilor legate de prețurile energiei. Indicele FTSE 100 din Londra a scăzut cu aproximativ 0,3%, CAC 40 din Franța cu aproximativ 0,6%, iar DAX din Germania cu aproximativ 0,5%. În Europa de Sud, indicele FTSE MIB din Italia a scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce indicele IBEX 35 din Spania a pierdut aproximativ 0,3%. Știri despre companii, Europa: Sectorul semiconductorilor a fost supus presiunilor. Acțiunile STMicroelectronics au scăzut cu aproximativ 5%, iar ASML a pierdut aproximativ 3,5%.

Volvo a raportat o creștere a veniturilor și a profitului, determinată în principal de segmentul camioanelor și al serviciilor.

SAAB a înregistrat un avans de aproape 10% după publicarea rezultatelor financiare. Atenția s-a concentrat pe o creștere de peste 200% față de aceeași perioadă a anului trecut a portofoliului de comenzi, menținându-se în același timp un ritm de creștere foarte rapid pentru toți indicatorii operaționali.

Grupul Burberry a înregistrat o scădere de peste 6%. Conducerea indică faptul că societatea resimte presiunea exercitată de reducerea activității de cumpărături din Orientul Mijlociu. FOREX Pe piața valutară, dolarul neozeelandez continuă să crească, consolidându-și poziția pe fondul scăderii așteptărilor privind inflația din SUA.

Lira sterlină este în scădere, reflectând îngrijorările legate de inflația mai ridicată, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și gaze. Mărfuri În ceea ce privește mărfurile agricole, prețurile pentru cacao, zahăr, soia, cafea și portocale continuă să crească. Fenomenul El Niño care se apropie sugerează în continuare recolte mai slabe și presiuni asupra ofertei.

Mărfurile energetice reacționează la escaladarea conflictului în care este implicat Iranul. Petrolul urcă din nou peste 87 USD, iar gazul european înregistrează o creștere de până la 6%. Criptomonede Apetitul pentru risc rămâne redus, exercitând presiune asupra criptomonedelor. Majoritatea token-urilor înregistrează pierderi moderate. Bitcoin scade din nou sub 64.000 USD, Solana pierde aproximativ 1%, iar Ethereum aproape 2%.

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