Rezumatul zilei: 📉 O zi în roșu pe toate piețele. Sectorul AI afectează negativ Wall Street, metalele prețioase sunt sub presiune

📈 Piața bursieră Ședința de astăzi de pe Wall Street este marcată de presiuni de vânzare , cei mai importanți indici americani rămânând pe roșu: S&P 500 pierde aproximativ 0,4% , în timp ce Nasdaq 100 scade cu aproape 1,5% . Indicele Dow Jones înregistrează, de asemenea, scăderi , în concordanță cu sentimentul negativ al pieței, principala sursă de slăbiciune rămânând o vânzare masivă a acțiunilor companiilor din sectorul semiconductorilor .

TSMC a prezentat rezultate record pentru al doilea trimestru , ridicându-și prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026 la peste 40% și mărindu-și planurile de investiții. Aceste date confirmă cererea susținută și extrem de robustă pentru cipurile utilizate în domeniul inteligenței artificiale . În ciuda rapoartelor pozitive, acțiunile companiei și sectorul mai larg al semiconductorilor au fost supuse presiunii , întrucât investitorii se așteptau la rezultate și mai solide și analizează din ce în ce mai mult dacă, cheltuielile masive pentru dezvoltarea infrastructurii de AI se vor traduce într-o rentabilitate suficient de ridicată .

Astăzi, după închiderea ședinței, investitorii vor afla rezultatele trimestriale ale Netflix . Acțiunile companiei au scăzut deja cu aproximativ 45% față de maximele istorice , astfel încât piața va acorda o atenție deosebită ritmului de creștere a veniturilor, evoluției segmentului de publicitate și perspectivelor viitoare de afaceri . Raportul va arăta dacă actuala vânzare masivă este doar rezultatul unor îngrijorări pe termen scurt sau reprezintă o schimbare permanentă a așteptărilor față de gigantul de streaming .

Europa înregistrează o sesiune mixtă . Indicele britanic FTSE 100 crește cu peste 0,5% , în timp ce indicele german DAX pierde aproximativ 0,5% . Indicele spaniol IBEX 35 este în scădere cu 0,2% , iar o scădere simbolică se observă și în cazul indicelui francez CAC 40 .

Japonia intenționează să achiziționeze 27,5 mii de procesoare Vera Rubin de la Nvidia pentru a-și crea propriul model de inteligență artificială utilizat în robotică și pentru a reduce dependența de infrastructura străină de AI. Proiectul, susținut de guvern cu aproximativ 2,4 miliarde de dolari , este conceput pentru a accelera dezvoltarea ecosistemului național de AI și pentru a consolida poziția Japoniei în cursa tehnologică globală . 📊 Macroeconomie și politică monetară Reprezentanta Fed, Lorie Logan, a estimat că economia SUA rămâne puternică și că situația pieței muncii este stabilă, dar inflația încă nu se îndreaptă în mod durabil către ținta de 2% . În opinia sa, ar putea fi necesare rate ale dobânzii ușor mai ridicate pentru a echilibra mai bine riscurile, iar o singură valoare mai favorabilă CPI nu constituie un semnal suficient al unei răciri permanente a presiunilor asupra prețurilor.

Logan a subliniat, de asemenea, că investițiile în inteligența artificială ar putea crește productivitatea în viitor , dar, în prezent, acestea ar putea să stimuleze și mai mult cererea și presiunile inflaționiste .

Datele din economia SUA continuă să indice reziliența consumatorilor și a pieței muncii . Numărul cererilor ajutor de șomaj noi a scăzut la 208.000, față de estimarea de 217.000 , confirmând o situație stabilă a ocupării forței de muncă.

Vânzările cu amănuntul din iunie au crescut cu 0,2% față de luna precedentă , în conformitate cu previziunile. Datele susțin scenariul unei aterizări line pentru economia SUA și limitează temerile privind o încetinire bruscă. În același timp, creșterea moderată a consumului arată că gospodăriile rămân prudente. Pentru Rezerva Federală, acest lucru constituie un argument pentru menținerea politicii monetare actuale , întrucât economia rămâne puternică, dar nu prezintă semne de supraîncălzire. 🌍 Geopolitică În Orientul Mijlociu, tensiunile dintre Statele Unite și Iran rămân ridicate . Ambele părți continuă acțiunile militare în jurul Strâmtorii Hormuz, pe care Teheranul o descrie ca o „linie roșie de netrecut” , declarându-se în același timp dispuse să poarte discuții diplomatice. În ciuda semnalelor privind posibile negocieri, conflictul continuă să se intensifice — SUA își extind operațiunile militare și acțiunile menite să limiteze transportul maritim, în timp ce Iranul răspunde cu atacuri asupra țintelor din regiune și avertizează asupra consecințelor loviturilor asupra infrastructurii sale.

Creșterea tensiunilor în jurul uneia dintre cele mai critice rute de tranzit al petrolului sporește incertitudinea pe piețele globale și menține presiunea asupra prețurilor la energie. Iranul avertizează că o escaladare suplimentară ar putea duce la extinderea conflictului către alte state din regiune și ar putea perturba funcționarea rutelor comerciale cheie. Investitorii se tem că adâncirea crizei s-ar putea traduce prin creșterea costurilor energiei, probleme la nivel global în domeniul transportului maritim și o reapariție a presiunilor inflaționiste .

În urma atacurilor cu drone asupra orașului Erbil din Irak, ambasada SUA a avertizat cetățenii americani cu privire la riscurile ridicate și i-a îndemnat să dea dovadă de prudență extremă. Incidentul a amplificat temerile că actualul conflict dintre SUA și Iran s-ar putea extinde în alte zone din Orientul Mijlociu , agravând și mai mult încrederea investitorilor. 🪙 Metale prețioase Piața metalelor prețioase rămâne sub presiune de vânzare .

Aurul pierde aproape 2% și scade sub 4.000 USD pe uncie .

Argintul se comportă și mai nerfavorabil, scăzând cu aproximativ 3,5% și coborând sub nivelul de 56 USD pe uncie . 🛢️ Mărfuri și energie În ciuda tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, contractele pe petrol înregistrează scăderi .

Țițeiul Brent pierde peste 1% și se situează în jurul valorii de 85 USD pe baril .

Țițeiul WTI oscilează în jurul valorii de 78 USD pe baril .

Contractele pe gazul natural Henry Hub (NATGAS) înregistrează o scădere de aproape 3% . 🪙 Criptomonede Activele digitale rămân, de asemenea, sub presiune .

Bitcoin pierde aproximativ 0,9% și testează zona de 64.000 USD .

Ethereum scade cu aproximativ 2,5% , coborând sub nivelul de 1.900 USD .

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