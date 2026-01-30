Rezumatul zilei: O zi istorică pentru metalele prețioase; ARGINTUL pierde 30%; Dolarul american câștigă 💡

Încheiem o săptămână turbulentă pe piețele financiare.

Aurul și argintul înregistrează scăderi fără precedent, încheind cea mai dificilă zi din istoria modernă a tranzacționării. Aurul a pierdut deja peste 10,5% din valoarea sa. Argintul se descurcă și mai rău, scăzând cu până la 30% până la 76,5 lire sterline/uncie, ceea ce reprezintă cel mai prost rezultat procentual zilnic din istoria tranzacționării acestei mărfi, depășind chiar și faimosul crash al fraților Hunt din anii 1980.

Chiar înainte de 21:00 ora României, când a fost scrisă acest articol, metalele și-au încetinit oarecum ritmul de scădere. ARGINTUL a reacționat la media mobilă exponențială de 50 de zile.

Președintele Donald Trump a lăudat nivelurile record ale indicelui S&P 500, care a atins un nou maxim istoric. Trump a anunțat că trimite un „număr mare de nave” către Iran, descriindu-le ca fiind „chiar mai mari decât cele trimise în Venezuela”, și a cerut Iranului să ajungă imediat la un acord, avertizând: „ar trebui să încheie un acord, dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla”. Președintele a dat o evaluare pozitivă a discuțiilor cu conducerea venezueleană, afirmând pe scurt: „CONDUCEREA VENEZUELEI MERGE FOARTE BINE”, ceea ce sugerează progrese în negocieri sau stabilizarea situației din această țară.

Donald Trump a anunțat că Kevin Warsh va fi candidatul său pentru a-l succeda pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed. Warsh a fost bancher la Fed între 2006 și 2011, așa că are o experiență solidă în politica monetară. El este, de asemenea, un om de pe Wall Street și a fost considerat unul dintre cei mai “hawkish” membri ai Fed atunci când era președinte. De asemenea, a fost un critic vocal al relaxării cantitative.

Anunțul Google privind Proiectul Genie a provocat panică pe piață, acțiunile marilor jucători din domeniul jocurilor înregistrând scăderi semnificative: Unity Software (U.US) a pierdut 12%, Roblox (RBLX.US) 8%, iar Take-Two Interactive (TTWO.US) 7%. Unity este lider în furnizarea de motoare și instrumente pentru dezvoltatorii de jocuri din întreaga lume, Roblox este renumit pentru platforma sa de creare de jocuri generată de utilizatori, iar Take-Two este cunoscut pentru francizele de succes, precum Grand Theft Auto și Red Dead Redemption. Proiectul Genie amenință valoarea de bază oferită de aceste companii – permite utilizatorilor să creeze lumi virtuale interactive direct din prompturi text și imagini, ocolind procesele tradiționale și complexe de dezvoltare a jocurilor, care necesitau cunoștințe și instrumente specializate.

Apple deschide anul fiscal 2026 cu cel mai puternic trimestru din istoria sa. Gigantul din Cupertino nu numai că bate recorduri de vânzări, dar și își redefinește strategia de creștere, concentrându-se pe sinergia dintre hardware-ul puternic și serviciile cu marjă ridicată și o abordare evolutivă a inteligenței artificiale. Deși compania a fost criticată în mod repetat în ultimele luni pentru că a ratat întreaga creștere a inteligenței artificiale, nu se poate exclude faptul că așteptarea primei faze poate aduce companiei beneficii clare sub forma unor costuri semnificativ mai mici suportate de alte companii gigant, precum Alphabet, Meta și Microsoft.

American Express a publicat rezultatele pentru al patrulea trimestru, în conformitate cu așteptările pieței. Câștigul pe acțiune (EPS) s-a ridicat la 3,53 USD, față de 3,54 USD prognozați, în timp ce veniturile s-au ridicat la 18,98 miliarde USD (o creștere de 9% față de anul precedent), ușor peste 18,92 miliarde USD așteptați. Creșterea veniturilor a fost determinată de cheltuielile mai mari ale deținătorilor de carduri, de creșterea veniturilor nete din dobânzi susținută de creșterea soldurilor împrumuturilor revolving și de creșterea solidă a comisioanelor pentru carduri.

Contextul geopolitic incert a susținut astăzi materiile prime energetice, în special petrolul și gazul. Cu toate acestea, în a doua jumătate a zilei, când Trump a menționat că Iranul dorește să semneze un acord cu SUA, creșterile WTI s-au oprit și s-au inversat. NATGAS, însă, menține creșteri de aproape 10%.

Dolarul american este câștigătorul fără precedent pe piața valutară. Moneda americană înregistrează câștiguri semnificative față de majoritatea celorlalte monede, dar amploarea aprecierii este deosebit de evidentă față de dolarul australian și francul elvețian.

