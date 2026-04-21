Rezumatul zilei: Pe măsură ce perspectivele unui armistițiul se reduc, piețele pierd teren

Ședința de tranzacționare de pe Wall Street se desfășoară într-o atmosferă de prudență moderată. Toate câștigurile înregistrate la deschidere au fost șterse, iar indicii principali se află acum ușor pe minus. Indicele Dow Jones a scăzut cu 0,2%, în timp ce S&P 500 și Nasdaq înregistrează pierderi de aproximativ 0,5%.

Declarațiile venite de la Casa Albă rămân o sursă de presiune. Donald Trump a anunțat că nu intenționează să prelungească armistițiul cu Iranul și a declarat că este „gata să reia războiul” dacă nu se ajunge la un acord înainte ca armistițiul să expire mâine.

Există, de asemenea, informații conform cărora J.D. Vance nu a plecat la discuții cu Iranul, în timp ce oficialii indică faptul că „toate opțiunile sunt pe masă” în ceea ce privește Teheranul. Se spune că autoritățile americane au pregătit planuri pentru reluarea operațiunilor ofensive în cazul în care Trump ia o astfel de decizie.

Între timp, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a descris acțiunile SUA împotriva a două nave iraniene drept „ piraterie maritimă și terorism de stat,” punând totodată la îndoială credibilitatea Washingtonului în procesul de negociere, potrivit televiziunii de stat.

Iranul nu a decis încă dacă va participa la discuții, inclusiv la cele care implică negocieri cu Pakistanul, ceea ce înseamnă că nu există încă o poziție finală în această privință.

Potrivit The New York Times, procesul diplomatic dintre SUA și Iran a fost suspendat în prezent, iar Teheranul nu a răspuns încă cu privire la continuarea discuțiilor, ceea ce sporește și mai mult incertitudinea în jurul negocierilor viitoare.

În același timp, Iranul solicită ridicarea blocadei americane ca condiție pentru reluarea discuțiilor de pace.

În plus, au existat rapoarte privind atacuri cu rachete ale Hezbollahului care au vizat forțele israeliene.

Ca urmare, prețurile petrolului au înregistrat o revenire. Petrolul Brent a crescut cu aproape 5%, testând nivelul de 95 de dolari pe baril.

Vânzările cu amănuntul din SUA au depășit previziunile, depășind semnificativ așteptările pieței și indicând o cerere puternică din partea consumatorilor.

Kevin Warsh a depus astăzi mărturie în fața Senatului, subliniind independența sa și afirmând că nu va fi un „instrument al președintelui”. De asemenea, el a evidențiat necesitatea reformării Rezervei Federale și a schimbării abordării politicii monetare.

Ședința a fost tensionată și în Europa, unde majoritatea indicilor principali au fost sub presiune. FTSE 100 din Marea Britanie și CAC 40 din Franța au scăzut cu peste 1%, în timp ce DAX din Germania și IBEX 35 din Spania au înregistrat o scădere de aproximativ 0,5%.

Metalele prețioase au fost, de asemenea, supuse unei presiuni semnificative . Aurul a scăzut cu peste 2%, ajungând la 4.700 de dolari pe uncie, în timp ce argintul pierde aproximativ 4,5%, ajungând la 76 de dolari pe uncie.

Criptomonedele sunt, de asemenea, în scădere. Bitcoin și Ethereum au scăzut cu aproximativ 0,9%. Bitcoin rămâne ușor peste 75.000 de dolari, în timp ce Ethereum se situează sub 2.300 de dolari.

