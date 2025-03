Rezumatul zilei: Petrolul atinge minimul ultimilor 3 ani, obligațiunile germane înregistrează o scădere istorică, euro crește ca urmare a schimbării politicii fiscale a Germaniei

Indicii americani sunt pe cale să încheie sesiunea în creștere, S&P 500 câștigând 0,4%, Nasdaq 100 apreciindu-se cu 0,5%, iar Dow Jones Industrial Average avansând 0,6%.

Datele EIA au arătat că stocurile de țiței din SUA au crescut cu 3,614 milioane de barili față de așteptările unei scăderi de 0,8 milioane de barili, exercitând o presiune suplimentară asupra prețurilor petrolului, în ciuda reducerii stocurilor de benzină și de distilate.

Petrolul WTI a scăzut cu peste 3%, sub 66 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel din 2021, presat de politicile tarifare ale lui Trump, de planurile OPEC+ de a crește producția și de potențialele negocieri de pace din Ucraina care ar putea ridica sancțiunile impuse Rusiei.

Randamentele obligațiunilor germane au înregistrat cel mai mare salt din martie 1990, crescând cu 30 de puncte de bază, după ce cancelarul în exercițiu Friedrich Merz a dezvăluit planuri pentru un fond de infrastructură de 500 de miliarde de euro și scutiri ale cheltuielilor de apărare de la limitele constituționale de împrumut. Revizuirea fiscală propusă de Germania reprezintă o schimbare dramatică în abordarea țării față de împrumuturile guvernamentale, determinând economiștii Deutsche Bank să compare amploarea și viteza cu reunificarea Germaniei de acum 35 de ani.

Euro s-a întărit semnificativ față de dolar, crescând cu 1,5% până la 1,0781 USD, comercianții pariind acum că moneda ar putea ajunge până la 1,20 USD în următoarele luni, ca urmare a schimbării istorice a politicii fiscale a Germaniei.

Raportul ADP Nonfarm Employment Change a adus cifre mod dezamăgitoare, 77.000 față de prognoza de 141.000 , sugerând incertitudinea politică și încetinirea cheltuielilor de consum ar fi putut duce la concedieri sau ezitare în angajare.

Administrația Trump ia în considerare oferirea de scutiri de taxe vamale pentru Canada și Mexic, secretarul pentru comerț Howard Lutnick indicând o posibilă scutire pentru producătorii de automobile ca răspuns la preocupările industriei cu privire la taxa de import de 25%.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Zona Euro a rămas în teritoriu de expansiune la 50,6 în februarie, cu date puternice din Italia (53,0) și Spania (56,2) compensând slăbiciunea din Franța (45,3), contribuind la creșterea euro peste 1,0700.

Acțiunile Moderna au crescut cu 4,5% în urma achiziției semnificative de acțiuni în valoare de 5 milioane de dolari de către directorul general Stephane Bancel prin intermediul Boston Biotech Ventures, prima sa achiziție de pe piața liberă de când a devenit director general în 2011, în timp ce compania se orientează de la vaccinurile COVID-19 către terapiile împotriva cancerului și extinderea RSV.

Acțiunile CrowdStrike Holdings Inc. au scăzut cu până la 12% după publicarea unor estimări dezamăgitoare privind câștigurile, cu o previziune ajustată a EPS de 3,33-3,45 USD semnificativ sub estimarea consensuală de 4,43 USD și 73 milioane USD în costuri legate de întrerupere așteptate în Q1

Președintele Trump a abordat îngrijorările fermierilor cu privire la impactul tarifelor în discursul său în fața Congresului, cerându-le să „aibă răbdare cu mine”, promițând în același timp rezultate chiar mai bune decât acordul său comercial cu China din primul mandat, în ciuda măsurilor de retorsiune care afectează exporturile agricole.

Sentimentul pieței europene a gazelor naturale slăbește, deoarece fondurile de investiții și-au redus poziția netă lungă la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii iulie, pe fondul incertitudinilor geopolitice tot mai mari și al fluctuațiilor volatile ale prețurilor.

Randamentele titlurilor de Trezorerie au rămas relativ stabile în comparație cu volatilitatea obligațiunilor europene, randamentul pe 10 ani fiind de 4,25%, în timp ce titlurile de Trezorerie pe termen scurt au extins câștigurile alimentate de pariurile că Rezerva Federală va reduce ratele pentru a preveni încetinirea economiei.

