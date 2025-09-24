Rezumatul zilei: Piața anticipează reduceri mai lente ale ratei dobânzii, cuprul se apropie de maximul istoric

Indicii Wall Street înregistrează astăzi scăderi, în ciuda deschiderii în teritoriu pozitiv. Comentariile lui Jerome Powell la conferința de ieri continuă să îngrijoreze investitorii. Nasdaq și Russell înregistrează cele mai mari pierderi.

Piața imobiliară din Statele Unite a înregistrat o revenire puternică. Raportul privind vânzările de case noi în SUA a depășit cu mult așteptările, înregistrând o creștere de 20% față de luna precedentă. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la ritmul viitoarelor majorări ale ratei dobânzii.

Datele privind stocurile de petrol din SUA au arătat o cerere internă puternică și susținută. Petrolul înregistrează creșteri la sfârșitul sesiunii americane.

Sesiunea din Europa s-a desfășurat într-o atmosferă optimistă. Majoritatea indicilor principali au încheiat ziua cu creșteri. Indicele IFO a arătat o nouă scădere a încrederii mediului de afaceri, în timp ce companiile din domeniul apărării înregistrează noi maxime.

Contractele pentru cupru au crescut astăzi cu 3,5% din cauza constrângerilor de aprovizionare cauzate de închiderea minelor din Peru și Indonezia. Zincul și nichelul se comportă, de asemenea, bine, cu o creștere de peste 1%.

Se înregistrează o corecție ușoară a valorii metalelor prețioase. Argintul și aurul pierd din valoare. Acest lucru este determinat de schimbările în previziunile și sentimentul privind politica FED.

Contractele pentru cafea au crescut cu peste 4%. Acest lucru se datorează în principal marcării de profituri de către vânzători, dar și previziunilor care semnalează condiții meteorologice mai dificile în regiunile cheie de cultivare.

Dolarul american se apreciază semnificativ astăzi. Moneda americană recuperează o parte din pierderile din ultimele săptămâni.

Volatilitate excepțional de scăzută pe piața criptomonedelor, dar cu un sentiment decent. Piața așteaptă în mod clar un semnal pentru a se mișca. Majoritatea criptomonedelor încheie sesiunea cu câștiguri simbolice. Bitcoin a crescut cu 1%.

Micron (MU.US) a prezentat rezultate foarte bune. Compania a depășit așteptările privind veniturile și EPS și a înregistrat o creștere a vânzărilor de două cifre în segmentele cheie de afaceri. Cu toate acestea, acest lucru nu a protejat evaluarea companiei, care înregistrează o pierdere de aproape 4% la sfârșitul sesiunii.

Lithium America (LAC.US) a crescut cu aproape 100% după ce guvernul SUA a anunțat că va prelua o participație de 10% în companie.

