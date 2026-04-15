Rezumatul zilei: Piața face o pauză la niveluri maxime

În ședința de miercuri, piața adoptă o atitudine de așteptare, deși sentimentul tinde spre optimism. Evaluările sunt susținute în principal de rezultatele din sectorul financiar, de noile contracte din sectorul tehnologic și – mai presus de toate, după cum s-ar părea – de o șansă reală de detensionare și de încheiere a conflictului din Golful Persic. Principalii indici bursieri americani înregistrează creșteri, dar avansurile sunt limitate la sub 1%. NASDAQ are cea mai bună performanță, în timp ce Dow rămâne în urmă. După o creștere de aproximativ două săptămâni, S&P 500 se află „la un pas” de maximul istoric, atingând un vârf intraday de 7.001 puncte. Nvidia stimulează companiile din domeniul cuanticii cu noul său model, iar acțiunile din acest sector cresc cu peste 10% în medie. Snap concediază peste 15% din personalul său și înregistrează o creștere de 6%. Tesla crește cu peste 6% după ce CEO-ul companiei a dezvăluit un nou cip „AI5”.

Printre datele macroeconomice din SUA: Indicele NY Empire State a surprins în sens pozitiv: până la 11 față de așteptările de -0,5 (anterior -0,2). Stocurile de combustibil și țiței s-au situat cu mult sub așteptări; țițeiul înregistrează o cerere mai slabă.

Sentimentul pare mult mai slab în Europa. Majoritatea indicilor înregistrează ușoare scăderi. Starea de spirit cea mai slabă pare să fie la CAC40 din Franța, care a scăzut cu aproximativ 0,6%. WIG20 dă dovadă de rezistență, înregistrând o creștere de aproximativ 0,8%. ASML a depășit așteptările pieței și și-a majorat prognoza de vânzări pentru sfârșitul anului; cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu 4%. S-au înregistrat scăderi accentuate la acțiunile din sectorul „luxului”: Hermès și Kering au dezamăgit cu rezultatele lor și au pierdut aproape 10%. LVMH a avut o performanță mai bună, încheind sesiunea la același nivel.

Pe piața valutară: Dolarul australian se apreciază, câștigând până la 0,5% față de dolarul american. Francul elvețian este mai slab, în scădere cu aproximativ 0,2% față de majoritatea perechilor importante.

Mărfuri: Mărfurile energetice rămân în incertitudine, așteptând declarații mai clare din partea factorilor de decizie din Iran și SUA. Țițeiul WTI încheie ziua în jur de 91 USD, în timp ce Brentul se situează la 95 USD. În ceea ce privește metalele industriale și prețioase, variațiile de preț sunt limitate la aproximativ 1%. Platina, aluminiul și zincul înregistrează creșteri. Paladiul este în scădere.

În domeniul criptomonedelor predomină un sentiment moderat pozitiv: Ethereum și Solana sunt în creștere cu puțin sub 1%. Bitcoin înregistrează pierderi ușoare, rămânând puțin sub 74.000 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."