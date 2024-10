Rezumatul zilei: Piețele continuă să vândă pe măsură ce factorii de risc se intensifică.

Inflația de consum din Elveția pentru luna septembrie a fost mai mică decât se aștepta. În plus, în termeni lunari, există o deflație. Indicele este la cel mai scăzut nivel din august 2021.

Zona euro: indicele PMI privind sectorul serviciilor pentru luna septembrie 51,4 puncte. (previziune: 50,5 puncte; anterior: 52,9 puncte). Majoritatea economiilor europene depășesc zona de contracție, iar datele în sine au fost, de asemenea, peste așteptări.

Raportul Challenger din SUA, care arată numărul de concedieri, pentru luna septembrie, a indicat 72,8 mii, față de 75,89 mii în august; concedierile au scăzut de la o lună la alta cu aproape 4%. Se poate observa că nivelurile sunt ușor ridicate, dar nu au crescut de această dată de la lună la lună.

Cererile de șomaj din SUA au ajuns la 225.000 față de 221,000 și 218.000 anterior, revizuite la 219.000. Cererile continue de șomaj au ajuns la 1,826 milioane față de 1,83 milioane estimat. și 1,834 milioane anterior, revizuite la 1,827 milioane

Activitatea sectorului de servicii din SUA a atins un nivel maxim al ultimilor 1,5 ani în septembrie, ISM non manufacturing PMI crescând la 54,9. Acest lucru indică o creștere economică puternică, în special în ceea ce privește comenzile noi.

Prețul petrolului a crescut după ce președintele SUA, Joe Biden, a semnalat că „(...) discutăm cu Israelul despre atacarea instalațiilor petroliere iraniene”. SUA a transmis indirect Iranului să nu atace bazele militare din Orientul Mijlociu, potrivit IRNA. Potrivit lui Biden, administrația americană nu se așteaptă la un răspuns militar al IDF la atacul de astăzi al Iranului.

Stocurile de gaze naturale au crescut cu 55 de miliarde de picioare cubice săptămâna trecută, ușor sub cele 56 de miliarde așteptate și mai mari decât cele 47 de miliarde de picioare cub anterior.

Lockheed Martin a decis să își majoreze dividendul la 3,30 dolari. Compania plătește un dividend în fiecare trimestru, ceea ce implică un dividend anualizat de 13,2 dolari. Astfel, rata anuală a dividendului pentru următoarele 12 luni este acum de 2,19%. Pentru companie, acesta este cel de-al 22-lea an consecutiv de creștere a dividendului plătit.

După o creștere cvasi-continuă de aproape 30%, indicele Hang Seng a scăzut astăzi cu peste 4,5% la vârful vânzării, indicând cea mai mare vânzare din ultimii 2 ani, după o serie neîntreruptă de 13 zile de creștere. Cu toate acestea, indicele a revenit după lichidare, pierzând acum 2%, însă contractele futures pe indicii de referință chinezi, cum ar fi CHN.cash (-2,5%), sugerează o lichidare suplimentară a activelor chinezești și luarea de profit. Piețele din China continentală sunt închise din cauza Săptămânii de Aur.

Piețele bursiere europene înregistrează scăderi. DAX este în scădere cu 0,9%, FTSE 100 este stabil, iar CAC40 este în scădere cu 1,4%. Wall Street este de asemenea pe roșu: Nasdaq este în scădere cu 0,65%, Russell 2000 este în scădere cu 1,16%, în timp ce Dow Jones este în scădere cu 0,73%, iar S&P500 este în scădere cu 0,55%.

Cea mai puternică monedă astăzi este dolarul american, indicele dolarului câștigând 0,3%. Lira sterlină este cea mai slabă monedă astăzi, după ce guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a sugerat că date mai pozitive privind inflația ar putea conduce banca centrală către o abordare mai agresivă a reducerii ratelor dobânzilor

Piața criptomonedelor înregistrează pierderi astăzi. Ethereum este în scădere cu 1,68%, Dogecoin scade cu 1,25%, iar Bitcoin scade cu 0,47%, la aproximativ 60.000 USD.

Metalele prețioase au inversat pierderile și acum evoluează mixt: aurul pierde 0,07%, argintul este în creștere cu 1%, în timp ce platina este cu 1,15% mai jos.

