Rezumatul zilei: Piețele explodează 🚀 Investitorii anticipează sfârșitul războiului 🤝

🕌 Orientul Mijlociu — Semnal de euforie din Teheran

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a emis marți o declarație care a electrizat imediat piețele globale: Teheranul și-a declarat disponibilitatea de a pune capăt conflictului — dar numai în schimbul unor garanții formale de securitate care să protejeze țara de atacuri viitoare. Investitorii au interpretat acest lucru ca fiind primul semnal diplomatic autentic din partea Teheranului și au început imediat să reducă prima de risc geopolitic. Indicele Dow Jones a înregistrat o creștere de peste 1.100 de puncte ca răspuns la această știre.

Președintele Trump a confirmat într-un interviu acordat New York Post că actualul conflict „nu va mai dura mult” și și-a exprimat încrederea că Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă de alte națiuni fără o implicare militară suplimentară a SUA. Wall Street Journal a raportat că Trump a semnalat disponibilitatea de a pune capăt ostilităților militare chiar dacă strâmtoarea ar rămâne parțial închisă. Piețele tratează aceste evoluții ca o altă piesă a puzzle-ului care indică o dezescaladare.

⚠️ Orientul Mijlociu — Amenințări ale IRGC împotriva marilor companii de tehnologie

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a emis un avertisment dur, numind 18 firme de tehnologie americane — inclusiv Microsoft, Apple, Google, Intel și Boeing — drept „ținte militare legitime”. IRGC a acuzat direct sectorul TIC și al AI de participarea la planificarea operațiunilor împotriva Iranului, marcând o acuzare directă fără precedent a industriei tehnologice civile. Se pare că atacurile asupra facilităților acestor companii din regiune vor începe încă din 1 aprilie. Acțiunile s-au vândut inițial pe fondul acestei declarații, dar comentariile ulterioare ale ambilor președinți au inversat cu mult această mișcare.

📈 Sentimentul pieței — Euforie substanțială

Wall Street a închis marți cu o puternică revenire: Dow Jones a câștigat aproape 980 de puncte (+2,2%), S&P 500 a crescut cu 2,6%, iar Nasdaq Composite a avansat 3,6%. Marile companii tehnologice au înregistrat o revenire generală și decisivă — Meta a crescut cu peste 6%, Google a câștigat aproape 5%, Nvidia a urcat cu aproape 5%, iar acțiunile Palantir s-au apreciat cu peste 6%. Sectorul tehnologic, care a fost cel mai presat de la începutul conflictului, a înregistrat una dintre cele mai bune performanțe zilnice din ultimele săptămâni.

Indicele de volatilitate VIX a scăzut cu peste 4 puncte, ajungând la aproximativ 26, semnalând o oarecare stabilizare a sentimentului — deși analiștii avertizează împotriva unui optimism prematur. În ciuda revenirii de astăzi, S&P 500 a scăzut cu peste 5% în martie — cea mai slabă performanță lunară din 2022 —, 10 din cele 11 sectoare ale indicelui urmând să încheie luna martie pe teritoriu negativ.

Singurul sector care încheie luna martie pe plus este cel al energiei — cu o creștere de peste 12,5% pe lună, beneficiind direct de prețurile mai mari ale petrolului și de întreruperile în aprovizionare. Nasdaq este cel mai slab indice pe bază trimestrială, pierzând peste 7%, S&P 500 a pierdut 5%, iar Dow a scăzut cu aproximativ 4% — ceea ce face din primul trimestru al anului 2026 unul dintre cele mai dificile trimestre pentru piețele de acțiuni din ultimii ani.

🏭 Date macroeconomice — Statele Unite

Raportul JOLTS din februarie a arătat 6,882 milioane de locuri de muncă disponibile — ușor sub așteptările de 6,890 milioane și cu mult sub valoarea revizuită din ianuarie de 7,24 milioane. Rata demisiilor a scăzut la 1,9%, în timp ce concedierile au crescut la 1,721 milioane — ambele semnale indicând o răcire treptată a pieței muncii și o normalizare după supraîncălzirea post-pandemică. Piețele urmăresc cu atenție aceste date înaintea viitoarei reuniuni a Fed.

Indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board din martie a surprins în sens pozitiv: o valoare de 91,8 față de așteptările de 87,9, sugerând că, consumatorii — cel puțin în sondajele de opinie — rămân relativ rezistenți în ciuda escaladării conflictului. Acesta este un semnal notabil, având în vedere că prețurile benzinei din SUA au depășit astăzi 4 dolari pe galon pentru prima dată din august 2022.

🌍 Date macroeconomice — Europa și China

Inflația din Zona Euro a accelerat în martie la 2,5% de la 1,9% în luna precedentă — cea mai mare creștere lunară din 2022, determinată de o creștere bruscă a prețurilor la energie în urma închiderii Strâmtorii Hormuz. Acest lucru complică sarcina BCE, deoarece acum trebuie să găsească un echilibru între combaterea inflației și susținerea unei economii în încetinire.

China a surprins în sens pozitiv: indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier a crescut la 50,4 (de la 49,0 anterior), iar indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a urcat la 50,1 (de la 49,5 anterior) — ambele valori situându-se peste pragul de 50 de puncte care separă expansiunea de contracție și peste estimările consensuale. O umbră planează însă asupra acestor cifre, din cauza avertismentelor furnizorilor chinezi care anunță creșteri de prețuri la mărfuri din cauza volatilității prețului petrolului — ceea ce s-ar putea traduce în curând în presiuni inflaționiste globale reînnoite.

🏢 Companii — Oracle și valul de concedieri determinat de AI

Oracle a început o nouă rundă de concedieri care se ridică la mii — surse neoficiale sugerează că ar putea fi eliminate până la 30.000 de posturi dintr-un efectiv de 162.000 de angajați. Compania a investit agresiv în infrastructura de centre de date capabilă să gestioneze sarcinile de lucru ale AI, iar cheltuielile de capital în creștere trebuie finanțate — reducerea forței de muncă devine pârghia evidentă. În ciuda absenței unei declarații oficiale a companiei, acțiunile Oracle au crescut în timpul sesiunii, recuperând o parte din pierderea de 27% înregistrată de la începutul anului.

💊 Companii — Valul de fuziuni și achiziții

McCormick se tranzacționează la un preț mai ridicat după ce Unilever a confirmat discuții avansate privind o fuziune a diviziei sale alimentare cu producătorul de condimente, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 44,8 miliarde de dolari în total. Structura prevede 15,7 miliarde de dolari în numerar în avans, restul fiind achitat în acțiuni McCormick — la finalizare, Unilever și acționarii săi ar deține 65% din compania combinată.

Apellis Pharmaceuticals înregistrează una dintre cele mai mari creșteri într-o singură zi din sesiune, după ce Biogen a anunțat achiziția companiei pentru 5,6 miliarde de dolari în numerar, cu scopul de a-și consolida portofoliul în imunologie și boli rare. Eli Lilly achiziționează Centessa Pharmaceuticals — un dezvoltator de tratamente pentru somnolența diurnă excesivă — pentru 38 de dolari pe acțiune în numerar plus drepturi de valoare contingentă, valoarea totală a tranzacției putând ajunge la 7,8 miliarde de dolari. Lilly continuă să-și consolideze poziția de lider în domeniul tulburărilor sistemului nervos central.

💻 Companii — AI, Tehnologie și Altele

Marvell Technology a înregistrat o creștere bruscă după ce Nvidia a anunțat o investiție strategică de 2 miliarde de dolari în companie — parteneriatul vizează integrarea cipurilor Marvell în ecosistemele AI Factory și AI-RAN ale Nvidia prin tehnologia NVLink Fusion. Acest lucru marchează un alt pas în efortul Nvidia de a construi un ecosistem de infrastructură AI în buclă închisă, consolidându-și poziția dominantă pe piață și creând simultan valoare pentru partenerii cheie.

Snap a înregistrat o creștere de peste 12% după ce Bloomberg a raportat că investitorul activist Irenic Capital Management își construiește o participație în companie — într-o scrisoare publică adresată CEO-ului Evan Spiegel, Irenic a prezentat o traiectorie către o evaluare de 26,37 dolari, comparativ cu aproximativ 4,50 dolari la jumătatea zilei. Phreesia a înregistrat una dintre cele mai abrupte scăderi ale sesiunii după ce și-a redus drastic previziunile privind veniturile pe întreg anul, situându-se cu mult sub consens. Nike a înregistrat o ușoară creștere, în așteptarea prudentă a rezultatelor trimestriale care vor fi publicate după închiderea bursei.

💱 FX — EUR domină, USD sub presiune

Euro este de departe cea mai puternică monedă a zilei — EURUSD a crescut cu aproape 0,8% până la 1,1552, iar indicatorul de putere a monedelor plasează EUR ferm pe primul loc. Dolarul pierde teren pe o front larg: DXY (USDIDX) scade cu 0,69% până la aproximativ 99,7, USDJPY se retrage cu 0,58% până la 158,80, iar USDPLN pierde 0,68% până la 3,7142. Yenul japonez și lira sterlină (+0,47% față de USD, la 1,3243) câștigă teren, fiind percepute ca monede mai sigure în condiții de detensionare.

Pe piața valutară regională, EURPLN se tranzacționează la 4,2910 (+0,19%) — zlotul beneficiază de slăbiciunea dolarului, deși câștigurile față de euro rămân limitate. Francul elvețian, contrar rolului său tradițional de refugiu sigur, este una dintre cele mai slabe monede ale zilei — confirmând faptul că mișcarea de astăzi este în primul rând o reducere a primei de risc geopolitic, mai degrabă decât o fugă clasică către siguranță.

🛢️ Mărfuri — Petrolul se retrage pe fondul semnalelor de pace

Petrolul brut se retrage brusc în urma comentariilor ambilor președinți — Brent (OIL CFD) pierde aproape 3,8% până la 104,50 USD pe baril, în timp ce WTI scade cu 2,8% până la aproximativ 102,00 USD. Piața a început să reducă prima de risc geopolitic încorporată în prețurile petrolului, în urma declarației lui Pezeshkian privind disponibilitatea de a pune capăt conflictului și a asigurărilor lui Trump că SUA vor părăsi în curând regiunea și se așteaptă ca Strâmtoarea Hormuz să se redeschidă. Aceasta este o reacție tipică pe piețele de mărfuri energetice la semnalele de dezescaladare — orice pas către deblocarea rutei maritime afectează imediat prețurile petrolului.

Aurul crește cu peste 3,3%, atingând un nivel record de 4.660 USD pe uncie, în timp ce argintul urcă cu 6,6%, la 74,7 USD — ambele metale prețioase beneficiind în primul rând de inversarea bruscă a tendinței de apreciere a dolarului american observată astăzi pe piața valutară.