Rezumatul zilei: Piețele globale cresc în ciuda tensiunilor geopolitice, sectorul energetic este sub presiune, Bitcoin își arată rezistența

Piețele bursiere din SUA demonstrează rezistență, US2000 conducând câștigurile (+1,11%), în timp ce indicii mai mari arată o performanță mixtă, US500 fiind în ușoară scădere (-0,03%) și US100 în declin (-0,27%)

Piețele europene înregistrează creșteri ample, indicele francez FRA40 fiind lider (+1,39%), urmat de SPA35 (+1,25%) și ITA40 (+1,06%)

Piețele din Asia-Pacific înregistrează performanțe solide, conduse de JP225 din Japonia (+2.90%), în timp ce piețele chinezești avansează, de asemenea, CHN.cash fiind în creștere (+1.14%) și HK.cash în creștere (+0.94%)

Sectorul energetic se confruntă cu o presiune semnificativă, gazele naturale scăzând (-5,48%), petrolul (-5,63%), iar contractele futures pe benzină fiind și ele ân scădere (-1,85%), deoarece loviturile țintite ale Israelului asupra Iranului evită infrastructura petrolieră

Indicele manufacturier Dallas Fed arată o îmbunătățire la -3,0 față de -9,2 așteptat, cu indicele de producție atingând un maxim al ultimilor doi ani la 14,6, deși comenzile noi rămân în teritoriu negativ

Metalele prețioase prezintă un impuls pozitiv, paladiul fiind în frunte (+1,32%), urmat de platină (+1,29%), în timp ce aurul menține câștiguri modeste (+0,29%)

Printre mișcările corporative notabile se numără scăderea cu 16% a Philips (PHIA.NL) ca urmare a vânzărilor dezamăgitoare din trimestrul al treilea, în timp ce Sunrun Inc. crește cu peste 6% ca urmare a unor potențiale dezvoltări în domeniul alimentării centrelor de date

Volkswagen scade cu 0,5% pe fondul unor noi anunțuri de închidere de fabrici în Germania. Sindicatul IG Metall a făcut apel la o grevă imediată, începând de marți, înainte de negocierile planificate pentru miercurea aceasta.

Perspectivele gazelor naturale rămân pesimiste, stocurile putând să se apropie de 100 bcf în următoarele săptămâni

Intrările în ETF-urile Bitcoin depășesc 21 de miliarde de dolari de la începutul anului, depășind ETF-urile emblematice tradiționale, inclusiv SPDR S&P 500 Trust și iShares Core S&P 500, în timp ce acțiunile legate de criptomonede câștigă odată cu apropierea Bitcoin de 69.000 de dolari. Ethereum scade cu 0,78%, în timp ce Dogecoin câștigă 6,76%.

Acțiunile Borr Drilling (BORR.US) scad la minimele din decembrie 2022, cu un declin de 6% în presesiune, în urma orientărilor privind câștigurile trimestrului 3

CHF este cea mai puternică monedă astăzi, urmată de EUR care pierde doar în fața CHF și GBP care pierde în fața celor menționate anterior. Dolarul american se comportă destul de bine, pierzând 0,2% față de EUR. JPY continuă să scadă și se apropie de 153,333 JPY per USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."