Rezumatul zilei: Piețele globale se redresează, aurul la ATH; BCE reduce ratele, iar Netflix se pregătește pentru raportare

Acțiunile americane înregistrează câștiguri semnificative la mijlocul sesiunii. S&P 500 se tranzacționează cu 0,32% mai sus, Nasdaq adaugă 0,6%, iar DJIA crește cu 0,45%. Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică rămâne singurul perdant de pe Wall Street, pierzând 0,33%.

Indicii din Europa au închis sesiunea de astăzi în mare parte ân teritoriul pozitiv. DAX câștigă 0,77%, indicele francez CAC40 crește cu 1,22%, FTSE 100 din Marea Britanie adaugă 0,67%, FTSE MIB italian se tranzacționează cu 1,09% mai sus. Pierderile sunt vizibile pe IBX35 (-0,77%) și indicele polonez WIG20 (-2,44%)

Banca Centrală Europeană a redus cele trei rate ale dobânzii cu 25 pb. Christine Lagarde a subliniat că BCE nu se angajează să urmeze o traiectorie predefinită de reducere a ratelor, deși activitatea economică pare să fie mai slabă decât se aștepta anterior. Cu toate acestea, zona euro nu este nici pe departe în recesiune și nu se iau în considerare reduceri ale ratelor mai profunde decât cele standard.

Inflația din zona euro a rămas stabilă, core CPI fiind în conformitate cu așteptările (2,7% în termeni anuali, 0,1% în termeni lunari). BCE consideră că inflația va reveni la ținta de 2% în prima jumătate a anului 2025.

Cu toate acestea, balanța comercială a UE a scăzut sub așteptări, de la 19,7 mld. euro în iulie la 4,6 mld. euro (17,8 mld. euro așteptat)

Netflix se pregătește să raporteze joi, după închiderea pieței, câștigurile sale din al treilea trimestru fiscal. Profit estimat pe acțiune: 5,16 dolari (estimare Netflix: 5,10 dolari).

Stocurile de gaze naturale au crescut cu 76 de miliarde de picioare cubice săptămâna trecută, ușor sub așteptările de 80 de miliarde și mai mult decât precedentul 82 de miliarde de picioare cubice.

Producția industrială și producția manufacturieră din Statele Unite au fost ambele sub estimări.

Cererile inițiale de șomaj au fost, de asemenea, sub așteptări: Real: 241.000. Previziuni: 260.000; 258.000 anterior.

ADR-urile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) câștigă în prezent 12% după ce compania a raportat un profit net record pentru al treilea trimestru, datorită cererii puternice de smartphone-uri și cipuri de inteligență artificială.

Ministerul israelian de Externe a anunțat că liderul Hamas Sinwar a murit. Petrolul își continuă seria de pierderi. Brent pierde 1% la 73,94 USD, iar WTI este cu 1,82% ân scădere, tranzacționându-se în prezent la 69,57 USD

AUD este cea mai puternică monedă astăzi, apreciindu-se față de USD cu 0,45%. Euro și yenul japonez au slăbit semnificativ față de USD (EURUSD: -0,37%), iar dolarul canadian se depreciază și el (USDCAD: +0,3%).

Piața criptomonedelor este în scădere astăzi. Ethereum este în scădere cu 0,8%, Dogecoin pierde 3,88%, iar Bitcoin scade cu 0,77%, la aproximativ 67.100 USD.

Metalele prețioase sunt în mare parte în creștere astăzi: aurul stabilește un nou ATH la 2.692 și câștigă 0,8%, argintul este în scădere cu 0,36%, în timp ce platina este cu 0,31% mai mică.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."