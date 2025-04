Rezumatul zilei: Piețele în euforie după ce Trump a amânat tarifele cu 90 de zile

Piețele au cunoscut o volatilitate extremă , US500 trecând de la o scădere de 4,7% la deschidere la o creștere de 3,4% înainte de a se stabili la +7%, în timp ce US30 a crescut cu 6% și US100 a câștigat 8%.

Tarifele lui Trump sunt puse în aplicare oficial cu taxe de 104% asupra mărfurilor chinezești, 20% asupra UE, 24% asupra Japoniei, 46% asupra Vietnamului și alte taxe în peste 180 de țări. China a escaladat imediat prin creșterea tarifelor de retorsiune de la 34% la 84%, începând cu 10 aprilie.

UE aprobă contramăsuri în valoare de aproximativ 20 de miliarde EUR, a căror punere în aplicare începe la 15 aprilie. Comisia Europeană a declarat că tarifele „pot fi suspendate în orice moment” în cazul în care SUA sunt de acord cu un „rezultat negociat corect și echilibrat”.

Trump susține cumpărarea scăderii , postând „THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” pe Adevărul Social, adăugând „BE COOL! Totul se va rezolva cu bine. SUA vor fi mai mari și mai bune ca niciodată!"

Nvidia primește o amânare în ceea ce privește exporturile către China , deoarece administrația Trump a renunțat la planurile de a restricționa vânzările de cipuri H20 AI către China după ce CEO-ul Jensen Huang a participat la un dineu Mar-a-Lago săptămâna trecută. Nvidia ar fi promis în schimb noi investiții americane în centre de date pentru inteligență artificială.

Delta Air Lines își retrage previziunile pentru întregul an , în timp ce CEO-ul Ed Bastian avertizează că americanii se comportă ca și cum ar fi în recesiune. „Dacă acest lucru continuă și nu obținem o rezolvare în curând, vom ajunge probabil într-o recesiune”, a declarat Bastian pentru CNBC, citând călătoriile corporative și de agrement interne blocate de la sfârșitul lunii februarie.

Executivii de pe Wall Street trag un semnal de alarmă privind recesiunea , Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, afirmând că „probabil” urmează o recesiune, în timp ce Bastian de la Delta a descris situația ca fiind „o incertitudine fără precedent”, care a fost „autoprovocată”.

Petrolul se prăbușește la minimul ultimilor patru ani , petrolul Brent coborând sub pragul de 60 de dolari pe baril, iar WTI aproape de 57 de dolari, atingând niveluri care nu au mai fost văzute din 2021. Consultantul în domeniul energiei Amrita Sen a avertizat că prețurile s-ar putea tranzacționa „cu cotații începînd cu cinci, poate chiar cu patru”, pe măsură ce cresc îngrijorările legate de cererea globală.

Goldman Sachs avertizează că riscurile de recesiune nu sunt pe deplin luate în calcul , observând că „printre indicatorii comuni de recesiune, doar VIX se află la niveluri asociate cu vârfurile recesiunii din trecut”. Analiștii prevăd „șanse mari să continuăm să ne îndreptăm spre o recesiune totală”.

Sectorul tehnologic se stabilizează pe fondul cumpărării scăderilor , Alphabet reafirmându-și planurile de a investi 75 de miliarde de dolari în tehnologiile AI, în ciuda turbulențelor tarifare. Tesla a crescut cu peste 4% după ce Benchmark a adăugat-o pe lista sa de cumpărare, în timp ce Apple a încercat să întrerupă o serie de pierderi de patru zile.

Senatul îl confirmă pe Mike Huckabee în funcția de ambasador în Israel cu un vot de 52-44 în mare parte pe linia partidelor, instalându-l pe conservatorul convins pro-Israel în postul diplomatic de profil înalt, în contextul războiului din Gaza și complicat de noile tarife americane.

