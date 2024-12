Rezumatul zilei: Piețele rămân prudente înainte de publicarea datelor CPI din SUA 🔨

Acțiunile americane înregistrează marți performanțe mixte, Dow Jones Industrial Average scăzând cu 0,4%, S&P 500 tranzacționându-se plat, iar NASDAQ Composite câștigând 0,5%.

Acțiunile Oracle au scăzut cu peste 8% după ce câștigurile trimestriale ale firmei de cloud computing au ratat estimările, pe fondul creșterii concurenței în sector.

Piețele criptomonedelor se confruntă cu scăderi ample, Ethereum conducând pierderile cu -4,94% (3.526,30 USD), ZCASH a scăzut cu 4,88%, FANTOM a pierdut 4,59%, iar Binance Coin a scăzut cu 4,35% la 647,68 USD.

Bitcoin a scăzut cu 2,57% la 94.368,50 dolari, în timp ce AAVE arată o rezistență relativă cu o scădere mai mică de 0,77% la 249,69 dolari.

Acționarii Microsoft au respins o propunere de a accepta Bitcoin ca o formă suplimentară de investiție a surplusului financiar. Această propunere, deși puternic susținută de Michael Saylor (CEO al MicroStrategy), nu a fost adoptată de companie. Acest lucru a fost în conformitate cu recomandările anterioare ale Microsoft pentru reuniunea de astăzi.

Prețurile petrolului se tranzacționează stabil, WTI la 68,38 dolari pe baril și Brent la 72,08 dolari pe baril, în timp ce investitorii evaluează tensiunile din Orientul Mijlociu și perspectivele economice ale Chinei.

Prețurile gazelor naturale au scăzut la aproximativ 3,0 USD/MMBTU, ștergând cea mai mare parte a câștigurilor din deschiderea acestei săptămâni, în ciuda consumului ridicat din SUA.

Acțiunile Eli Lilly au crescut după ce compania a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 15 miliarde de dolari și creșterea dividendului cu 15%.

Acțiunile Alaska Air au crescut cu 14% după ce transportatorul și-a majorat previziunile de profit pentru trimestrul al patrulea, datorită cererii robuste de călătorii.

Acțiunile Walgreens Boots Alliance (WBA.US) au urcat cu peste 20% în urma informațiilor privind potențiala achiziție de către firma de private equity Sycamore Partners, care s-ar putea finaliza la începutul anului viitor.

Productivitatea SUA a rămas stabilă la 2,2%, conform așteptărilor, în timp ce costurile cu forța de muncă au ajuns la 0,8%, sub prognoza de 1,25%.

Analiștii Bank of America prognozează o potențială scădere pe termen scurt a S&P 500, în ciuda sezonalității ascendente din decembrie, citând indicatorii tehnici care arată epuizarea creșterii.

Boeing a livrat doar 13 aeronave comerciale în noiembrie, înregistrând cel mai scăzut total lunar din ultimii patru ani, în urma unei greve de 53 de zile.

Piețele așteaptă miercuri datele CPI din SUA, inflația globală fiind așteptată să crească la 2,7% de la 2,6% de la an la an.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a raportat o creștere de 34% a vânzărilor în luna noiembrie, reflectând o cerere puternică și continuă din partea afacerilor legate de AI.

Inflația din Germania a fost confirmată la 2,2% de la an la an pentru luna noiembrie, prețurile lunare scăzând cu 0,2%, conform așteptărilor.

Designer Brands Inc. și-a redus previziunile privind profitul ajustat pe acțiune pentru întregul an, în timp ce MongoDB a scăzut cu 10%, în ciuda creșterii previziunilor sale anuale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."