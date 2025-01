Rezumatul zilei: Piețele reacționează la dezvoltarea inteligenței artificiale în China

Principalii indici americani s-au confruntat astăzi cu o puternică presiune de vânzare, acțiunile din sectorul tehnologic conducând declinul. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu 3,4%, în timp ce indicele S&P 500 a scăzut cu 1,9%, investitorii confruntându-se cu implicațiile progresului AI în China. Declinul puternic din sectorul tehnologic a fost parțial compensat de sectoarele defensive, utilitățile și bunurile de consum de bază prezentând o rezistență relativă.

Indicii europeni au închis în mare parte în teritoriul negativ, deși cu pierderi mai modeste decât cele observate pe Wall Street. Indicele german DAX (-0,53%) și CAC40 din Franța(-0,27%) sunt cei mai mari perdanți de astăzi, indicele italian FTSE MIB și FTSE 100 din Marea Britanie se tranzacționează plat, în timp ce indicele elvețian SMI se apreciază cu 1,05%. Nvidia a înregistrat cea mai mare scădere a valorii de piață din istoria sa, prăbușindu-se cu 16,6% și ștergând peste 400 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață în urma anunțului DeepSeek privind inteligența artificială. Capacitatea startup-ului chinez de a dezvolta un model competitiv de inteligență artificială pentru doar 6 milioane de dolari a stârnit îngrijorări cu privire la cheltuielile excesive de infrastructură ale giganților americani din domeniul tehnologiei. Declinul s-a răspândit în sectorul semiconductorilor, Marvell Technology scăzând cu 17,9%, Broadcom cu 18,5%, iar AMD cu 6,2%.

Acțiunile Apple nu au urmat declinul din sectorul tehnologic, crescând cu 3,4%, deoarece investitorii s-au orientat către companii cu investiții măsurate în AI. Abordarea relativ conservatoare a producătorului de iPhone în ceea ce privește cheltuielile cu inteligența artificială și concentrarea pe implementările bazate pe dispozitive au părut să o protejeze de declinul general al sectorului tehnologic. Strategia companiei de a dezvolta modele de inteligență artificială mai mici, adaptate dispozitivelor sale, este considerată din ce în ce mai prudentă, în contextul în care investițiile la scară largă în infrastructura de inteligență artificială fac obiectul unei examinări tot mai atente.

AT&T a obținut rezultate solide în Q4 2024, acțiunile câștigând 6,8% după ce au depășit așteptările analiștilor. Gigantul din domeniul telecomunicațiilor a raportat venituri de 32,3 miliarde de dolari și un profit pe acțiune ajustat de 0,54 dolari, datorită creșterii puternice atât a numărului de clienți de telefonie mobilă (482.000 de abonați suplimentari), cât și a numărului de abonați la internet prin fibră optică (307.000 de abonați suplimentari). Conducerea a reafirmat orientările pentru 2025 și intenționează să finalizeze vânzarea DirecTV până la mijlocul anului 2025.

Pe piața Forex, yenul japonez a depășit puternic performanțele colegilor săi din G10, câștigând 1,05% față de dolar. Indicele spot al dolarului se retrage cu 0,1%, în ciuda datelor macroeconomice pozitive, din cauza incertitudinii crescute cu privire la următoarea reuniune a Fed.

Acțiunile de infrastructură energetică s-au confruntat cu o vânzare brutală, deoarece modelul AI eficient al DeepSeek a amenințat perspectivele de consum de energie ale centrelor de date. Vertiv Holdings a condus scăderile, prăbușindu-se cu 25,9%, în timp ce GE Vernova a scăzut cu 18,8%, iar Vistra a pierdut 24,2%. Prețul acțiunilor Constellation Energy, cel mai mare operator de centrale nucleare din SUA, s-a depreciat cu 19%, deoarece investitorii au reevaluat cererea viitoare de energie din partea centrelor de date.

Piața imobiliară din SUA a dat dovadă de rezistență, vânzările de locuințe noi crescând cu 3,6%, la 698.000 de unități în decembrie, depășind așteptările de 675.000 de unități. Datele pozitive indică un impuls continuu în ciuda creșterii ratelor ipotecare, vânzările totale pentru 2024 ajungând la 683.000 de unități, în creștere cu 2,5% față de 2023.

Piețele criptomonedelor au încercat să se stabilizeze în ciuda turbulențelor din sectorul tehnologiei, Bitcoin apărând nivelul psihologic cheie de 100.000 USD. Ethereum a încercat să apere suportul la 3.100 USD, în timp ce Chainlink a pierdut aproape 10%, iar Dogecoin s-a retras cu 6%. Intrările în ETF-urile Bitcoin au rămas pozitive vineri la peste 500 de milioane de dolari, deși investitorii monitorizează îndeaproape potențialele ieșiri pe fondul volatilității pieței.

Indicele Dallas Fed privind sectorul manufacturier a crescut la 14,1 în ianuarie, depășind substanțial așteptările de 0 și marcând o expansiune semnificativă a activității de producție din Texas. Indicele producției a urcat la 12,2, în timp ce comenzile noi au atins cel mai ridicat nivel din aprilie 2022, la 7,7, sugerând condiții robuste de producție în regiune.

Contractele futures pentru gazele naturale au scăzut, deoarece prognozele meteorologice au anunțat condiții mai blânde la începutul lunii februarie, contractul Nymex pe luna întâi scăzând cu 6,6%, la 3,21 dolari. Scăderea are loc în ciuda vremii arctice severe de săptămâna trecută din SUA, care este de așteptat să conducă la o retragere substanțială în raportul privind stocurile din această săptămână și, eventual, să schimbe surplusul față de media pe 5 ani într-un deficit.

