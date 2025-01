Rezumatul zilei: Piețele se depreciază după raportul NFP puternic

Raportul puternic privind locurile de muncă din decembrie a șocat piețele, cu 256.000 de noi salariați, depășind cu mult așteptările de 164.000. Acest lucru a declanșat o vânzare largă a pieței, investitorii recalibrând rapid așteptările de reducere a ratei Fed.

Indicii bursieri americani au înregistrat scăderi ample. S&P 500 pierde 1,3%, Dow Jones este în scădere cu 1,3%, Nasdaq 100 scade cu 1,2%, iar Russell 2000 conduce declinul cu o vânzare de peste 2,3%.

Datele privind sentimentul consumatorilor publicate de Universitatea din Michigan au arătat o divergență îngrijorătoare, condițiile actuale îmbunătățindu-se, dar așteptările privind inflația sărind la 3,3% atât pentru perspectivele pe 1 an, cât și pentru cele pe 5 ani, sugerând o îngrijorare crescândă cu privire la presiunile viitoare asupra prețurilor

Prețul petrolului a urcat peste 80 de dolari pe baril, pe fondul informațiilor privind iminența unor sancțiuni americane care vizează sectorul petrolier rusesc, inclusiv aproximativ 180 de petroliere și companiile importante Gazprom Neft și Surgutneftgas. Previziunile de vreme rece în SUA și Europa au adăugat sprijin prețurilor la energie.

Guvernatorul Fed, Goolsbee, a oferit o viziune optimistă asupra progresului inflației, menționând rata la șase luni la 1,9% și sugerând că ratele ar putea fi „un pic mai mici” în 12-18 luni. Cu toate acestea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul potențial al tarifelor asupra prețurilor.

Acțiunile Delta Air Lines au crescut cu 9,35% după ce compania a prognozat cel mai puternic an financiar de până acum, preconizând o creștere a veniturilor în Q1 de 7-9% și un flux de numerar gratuit de peste 4 miliarde de dolari pentru 2025. Concentrarea transportatorului pe ofertele de prime continuă să genereze creștere.

Preocupările legate de incendiile de vegetație din California au declanșat o scădere severă a sectorului asigurărilor, Mercury General înregistrând o prăbușire de 20%. J.P. Morgan estimează că pierderile asigurate ar putea depăși 20 de miliarde de dolari, în timp ce daunele economice totale sunt estimate între 135-150 de miliarde de dolari.

Piața canadiană a swap-urilor vede o șansă de 53% de reducere a ratei BoC în ianuarie, în scădere de la 71%, după datele mai puternice decât se așteptau privind ocuparea forței de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,7% față de 6,9% prognozat și 6,8% anterior.

Curtea Supremă a semnalat un sprijin probabil pentru interdicția TikTok în timpul audierii de astăzi, Bloomberg Intelligence oferind platformei doar o șansă de 30% de a opri legea. Decizia ar putea avantaja semnificativ concurenții Meta, Snap și YouTube.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 2,45% după ce compania s-a opus ferm noilor restricții privind exportul de cipuri, deși compania a anunțat un parteneriat strategic în domeniul AI cu Hyundai. Acțiunile producătorului auto coreean au crescut cu 6,1% în urma acestei știri.

Pe piețele europene, datele NFP au avut impact și asupra celor mai mari indici, ducând la scăderi în ultima parte a sesiunii. Indicele elvețian SMI a condus scăderile cu o vânzare de peste 1,1%, CAC40 a pierdut 0,8%, DAX a scăzut -0,5%, FTSE 100 s-a depreciat cu aproape -0,9% iar IT40 a pierdut 0,6%.

Pe piața valutară dolarul american a fost cea mai puternică monedă, apreciindu-se față de un coș valutar cu aproape 0,5%. Pe de altă parte, lira sterlină a pierdut cel mai mult, scăzând cu 0,8%. Dolarul neozeelandez a pierdut 0,7%, iar euro a scăzut cu 0,6%

Criptomonedele revin după pierderile recente. Bitcoin a câștigat 2,6%, tranzacționându-se la 94.700 de dolari, în timp ce Ethereum a crescut cu 1,9%, la 3.281 de dolari.

