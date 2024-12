Rezumatul zilei: Piețele se retrag înainte de datele CPI, Nvidia sub presiune

Indicii americani se retrag de la maximele recente după o creștere puternică spre sfârșitul anului. US100 conduce declinul, scăzând cu 0,7% pe fondul slăbiciunii sectorului semiconductoarelor. US500 scade cu 0,4%, în timp ce US30 pierde 0,2%. Pe partea pozitivă, indicele mexican MEXComp câștigă 1,45%, iar BRAComp avansează cu 1,06%. Indicatorul de frică VIX se menține stabil în jurul valorii de 16,03.

Piețele europene afișează un sentiment mixt. FRA40 avansează cu 0,71% la 7.491,2, urmat de indicele britanic UK100 care câștigă 0,54% la 8.359,5. DE40 scade cu 0,20% la 20.367,8, în timp ce indicele de volatilitate VSTOXX scade cu 0,67% la 14,78. Printre alte mișcări notabile includem celor ale indicilor NED25 (+0.55% la 895.91), SPA35 (-0.42% la 12006), și ITA40 (-0.57% la 34585).

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 2% după ce autoritatea de reglementare a pieței din China a lansat o anchetă antitrust privind dominația companiei pe piața cipurilor AI. Investigația se concentrează pe potențiale practici monopoliste, veniturile din China reprezentând 15% din câștigurile Nvidia din al treilea trimestru.

Apollo Global Management și Workday se vor alătura S&P 500, înlocuind Qorvo și Amentum Holdings. Mondelez explorează o potențială achiziție a Hershey în cadrul unei tranzacții care ar putea crea un gigant alimentar în valoare de 50 de miliarde de dolari.

Datele economice europene dezamăgesc: Sentix Investor Confidence scade la -17,5 față de -12,3 așteptat, evidențiind slăbiciunea continuă. Încrederea consumatorilor elvețieni crește la 49,4 de la 47,4.

Mărfurile energetice cresc cu NATGAS lider (+3.77% la 3.197), urmat de GASOLINE (+2.75% la 195.37) și OIL.WTI (+2.11% la 68.59). Metalele prețioase avansează, de asemenea: ARGINT (+3,07% la 31.922), PALLADIUM (+2,57% la 971,4), AUR (+1,16% la 2662,44).s

Dolarul se tranzacționează plat, în timp ce randamentele Trezoreriei cresc 4bps la 4.19%. EUR/USD rămâne stabil la 1,0571, GBP/USD câștigă 0.3% la 1,2776, iar USD/JPY urcă 0.8% la 151,27.

Criptomonedele sub presiune, Bitcoin fiind în scădere cu 2,6% la 97.525 USD și Ethereum pierzând 3,8% la 3.841 USD. MicroStrategy anunță o achiziție suplimentară de Bitcoin în valoare de 2,1 miliarde de USD.

Atenția pieței se îndreaptă către datele CPI de miercuri, inflația de bază așteptată la +0.3% MoM și +3.3% YoY. Piețele includ în prețuri o probabilitate de 85.8% de reducere a ratei Fed în decembrie.

