Rezumatul zilei: Piețele se retrag la începutul unei săptămâni pline de publicări macroeconomice

Datele privind PIB-ul Marea Britanie au fost mai slabe decât se preconizase inițial, în principal din cauza reducerii cheltuielilor guvernamentale și a exporturilor. Cu toate acestea, investițiile întreprinderilor au avut rezultate mai bune. Rata de creștere a PIB pentru Q2 a fost de 0,7% de la an la an (așteptată: 0,9% YoY; anterior: 0,3% YoY) și de 0,6% de la trimestru la trimestru (așteptată: 0,6% Qo; anterioară: 0,7% QoQ).

Noile măsuri de stimulare a pieței imobiliare determină creșterea indicilor din Shanghai cu peste 3%. Indicele Nikkei este în creștere cu peste 1%.

Banca Populară a Chinei a anunțat noi măsuri de stimulare a pieței imobiliare, instruind băncile să reducă ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente până la 31 octombrie. În plus, trei orașe de nivel unu (Guangzhou, Shanghai și Shenzhen) au anunțat măsuri de relaxare pentru achiziționarea de locuințe..

Datele CPI pentru septembrie din Polonia arată o inflație de 4,9% YoY (conform așteptărilor; anterior: 4,3%) și 0,1% MoM (conform așteptărilor; anterior: 0,1%). Cu toate acestea, este vorba de o situație excepțională, deoarece este rezultatul unui nivel de bază mai ridicat.

Datele germane privind inflația CPI din diferite state au arătat cifre mai mici de la an la an, dar o presiune lunară crescută asupra prețurilor. Acest lucru ar putea influența deciziile de reducere a ratei BCE.

Piețele bursiere europene înregistrează scăderi. DAX este în scădere cu 0,3%, FTSE 100 este în scădere cu 0,77%, iar CAC40 este în scădere cu 1,57%. Sectorul auto este sub presiune din cauza avertismentelor privind câștigurile de la companii importante precum Stellantis, Volkswagen și Porsche.

Președintele BCE, Christine Lagarde, a vorbit în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, sugerând o redresare economică treptată în UE, în ciuda indicatorilor economici.

Wall Street prezintă sentimente mixte: Nasdaq este în scădere cu 0,2%, Russell 2000 în creștere cu 0,16%, în timp ce Dow Jones este în scădere cu 0,3% și S&P500 este aproximativ plat.

Cea mai puternică monedă astăzi este dolarul neozeelandez. USDNZD și EURNZD sunt în scădere cu 0,6%, în timp ce GBPNZD este în scădere cu 0,3%.

Piața criptomonedelor înregistrează pierderi semnificative astăzi. Ethereum este în scădere cu 2,7%, Dogecoin scade cu 9,95%, iar Bitcoin scade cu 3,8%, la aproximativ 63.300 USD.

Metalele prețioase încep săptămâna cu o ușoară corecție: aurul se retrage cu 0,5%, argintul cu 1,1%, iar platina cu 2,15%.

