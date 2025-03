Rezumatul zilei: Piețele se stabilizează în ciuda vânzărilor cu amănuntul sub așteptări

Wall Street a dat semne de stabilizare după corecția accentuată de săptămâna trecută, US500 crescând cu 1,68%, în timp ce US30 a câștigat 1,65%, deși US100, cu o pondere ridicată a segmentului tehnologic, a câștigat 1,8%. US2000 a condus câștigurile cu un avans de peste 2,2%.

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu numai 0,2% în februarie (sub previziunile de 0,6%), după declinul de 1,2% din ianuarie, revizuit în scădere, ceea ce arată că, consumatorii au redus cheltuielile discreționare pe fondul incertitudinii economice în creștere.

Piețele europene au revenit, indicele Stoxx Europe 600 crescând cu 0,8%, susținut de acțiunile din sectorul energetic și al sănătății, cu optimism în ceea ce privește reformele fiscale ale Germaniei, care ar putea oferi un stimulent semnificativ economiei sale aflate în dificultate.

Industria auto europeană își continuă restructurarea, Audi anunțând planuri de a elimina până la 7.500 de locuri de muncă în Germania până în 2029, afectând în principal sectoarele administrativ și de dezvoltare, cu scopul de a economisi 1 miliard de euro anual.

Administrația Trump a anunțat că intenționează să construiască locuințe pe terenuri federale pentru a remedia deficitul de 7 milioane de locuințe accesibile din Statele Unite, Departamentul de Interne și HUD colaborând pentru a identifica proprietățile federale subutilizate.

Acțiunile Intel au crescut astăzi cu 8,1%, conducând atât S&P 500, cât și Nasdaq 100, investitorii salutând planurile de restructurare ale noului CEO Lip-Bu Tan.

Amploarea pieței s-a îmbunătățit semnificativ, majoritatea companiilor din S&P 500 crescând luni, însă influentele acțiuni tehnologice „Magnificent 7” au scăzut cu 1,8%, ridicând întrebări cu privire la faptul dacă avantajele investițiilor în AI sunt deja incluse în prețul acțiunilor.

Traderii dau dovadă de o încredere sporită în stabilitatea pieței, reducând în mod semnificativ acoperirea împotriva potențialelor alunecări profunde, costul opțiunilor care protejează împotriva unui declin de 10% al ETF S&P 500 coborând aproape de cel mai scăzut nivel din 2023.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a minimalizat îngrijorările legate de scăderea pieței bursiere, numind corecțiile „sănătoase și normale”, exprimându-și în același timp încrederea că piețele vor prospera pe termen lung în cadrul politicilor economice ale administrației.

Aurul și-a continuat cursa remarcabilă, crescând cu 0,4% până la 2.999,68 USD pe uncie, apropiindu-se de pragul de 3.000 USD, investitorii căutând active de refugiu pe fondul tensiunilor comerciale globale.

Este de așteptat ca Rezerva Federală să mențină ratele actuale ale dobânzii la reuniunea sa din această săptămână, piețele neanticipând reduceri înainte de iunie sau iulie, în timp ce factorii de decizie evaluează impactul economic al politicilor comerciale ale administrației.

Președintele în exercițiu al SEC, Mark Uyeda, a semnalat o schimbare în materie de reglementare față de administrația anterioară, luând în considerare modificări ale normelor privind custodia criptomonedelor și ale cerințelor de raportare a fondurilor mutuale.

Dolarul american este una dintre cele mai slabe monede astăzi, pierzând 0,4% față de EUR și CHF. USDJPY este în creștere cu 0,4% la 149,13.

Bitcoin a crescut cu 2,7% la 84.306,45 USD, iar Ethereum a câștigat 3,7% la 1.930,66 USD, recuperând din slăbiciunea anterioară, pe măsură ce sentimentul pieței în general s-a îmbunătățit.

