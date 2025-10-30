Graficul zilei - Soia (30.10.2025)

Din punct de vedere structural, China își aprovizionează cea mai mare parte a importurilor din Brazilia, iar recentele achiziții de soia din SUA au fost mai degrabă simbolice decât un punct de cotitură.

După discuții, lipsa de detalii din partea Chinei cu privire la achiziții viitoare a dus la o scădere a prețurilor cu peste 1%.

Soia a înregistrat o creștere înainte de întâlnirea dintre Trump și Xi la Busan, datorită speranțelor privind o evoluție importantă și primelor achiziții ale Chinei din SUA după o lungă perioadă.

Aspecte esențiale

Soia a înregistrat o creștere înainte de întâlnirea dintre Trump și Xi la Busan, datorită speranțelor privind o evoluție importantă și primelor achiziții ale Chinei din SUA după o lungă perioadă.

Contractele futures pentru soia din Chicago au scăzut cu peste 1% după încheierea întâlnirii dintre Trump și Xi la Busan, în ciuda creșterilor dinamice anterioare ale prețurilor, determinate de speranțele privind un acord comercial și reluarea achizițiilor de soia din China. În cele din urmă, compania de stat COFCO a achiziționat trei încărcături de soia pentru livrare în decembrie și ianuarie, ca gest de bunăvoință imediat înaintea discuțiilor, marcând un semnal clar de schimbare după o perioadă de boicotare a aprovizionării din SUA. China nu a cumpărat practic deloc soia din SUA de la începutul războiului comercial în aprilie. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că China și-a diversificat semnificativ sursele de aprovizionare de la începutul conflictului comercial. Comanda actuală nu indică neapărat o schimbare totală a direcției de aprovizionare, deoarece coincide cu perioada standard de acalmie sezonieră a aprovizionării din țările sud-americane. Sursa: Bloomberg Finance LP Prețurile soia au crescut de la jumătatea lunii octombrie, iar tranzacționarea a început cu o creștere la începutul acestei săptămâni, atingând valori maxime de aproape 1.100 de cenți pe bushel, cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni. Cu toate acestea, prețul reacționează negativ în urma declarației Chinei. Merită să reamintim că declarația din 2020 privind achizițiile masive de soia și alte produse agricole nu a fost niciodată îndeplinită în totalitate. Până la publicarea detaliilor acordului, cum ar fi un program complet de achiziții, investitorii ar putea alege să înregistreze mai multe profituri. Poziția speculatorilor este necunoscută; imediat înainte de închiderea guvernului SUA, investitorii speculativi au menținut o poziție netă scurtă în soia. Trebuie subliniat faptul că, din punct de vedere structural, majoritatea importurilor chinezești provin în continuare din Brazilia, care a satisfăcut peste 70% din cererea Chinei în 2025 prin exportul unor volume record — un efect al războiului tarifar și al incertitudinii politice. Fermierii americani au suportat consecințele negative ale acestei politici, întrucât, din punct de vedere istoric, sezonul de vârf al vânzărilor a avut loc în toamnă. Unii analiști subliniază că achizițiile COFCO au o dimensiune strict politică și nu modifică poziția Braziliei ca principal furnizor. Cele 180.000 de tone de soia cumpărate de China sunt considerate mai degrabă un gest decât o reorientare reală a comerțului. Perspective tehnice Prețul se redresează în prezent de la nivelul de 1.070 cenți pe bushel, dar nu poate fi exclus un scenariu în care diferența creată la începutul acestei săptămâni să se reducă. Suportul cheie se află la 1.058, la retragerea Fibonacci de 38,2% a ultimei valuri ascendente, și la 1.042, la retragerea Fibonacci de 50,0%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."