Rezumatul zilei: Reducerea puternică a ratelor Fed alimentează sentimentul pe Wall Street 📈

Piețele bursiere continuă să avanseze în euforie după decizia “dovish” a Fed de ieri. Contractele futures pe indicii americani câștigă până la 3,00%, iar US100 crește cu 4,00%. Este important de notat rulajul contractelor care a avut loc ân cursul nopții.

Cu toate acestea, chiar și fără a lua în considerare acest transfer, indicele SP500 câștigă în continuare aproape 2,00%, atingând noi maxime istorice la 5.720 de puncte, în timp ce indicele Nasdaq 100 testează în prezent rezistența de la 20.000 de puncte, cu un câștig impresionant de 2,90%.

Indicele dolarului a rămas relativ neschimbat în cea mai mare parte a zilei. Cu toate acestea, spre sfârșitul zilei, a prevalat presiunea de vânzare, ceea ce a determinat USDIDX să piardă 0,20%, închizând la 100,4000 puncte.

Citi Bank se așteaptă ca relaxarea monetară agresivă să continue în următoarele reuniuni și nu exclude o nouă reducere a ratei cu 50 de puncte de bază.

JPMorgan prezice o altă reducere a ratei de 50 de puncte de bază în noiembrie, care ar putea fi ajustată pe baza datelor mai slabe de pe piața muncii din următoarele rapoarte privind ocuparea forței de muncă.

Goldman Sachs se așteaptă la o serie mai lungă de reduceri de 25 de puncte de bază din noiembrie până în iunie 2025, decizia între o reducere de 25 sau 50 de puncte de bază în noiembrie depinzând de rapoartele viitoare privind ocuparea forței de muncă.

În prezent, piața estimează o probabilitate de aproximativ 30% pentru o reducere de 50 de puncte de bază în cursul reuniunii din noiembrie.

Vânzările de locuințe existente în SUA au ajuns la 3,86 milioane (așteptat: 3,95 milioane; anterior: 3,96 milioane). Deși datele sunt slabe, se așteaptă ca viitoarele reduceri ale ratelor să stimuleze pozitiv piața.

Numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA săptămâna trecută a fost de doar 219.000, în scădere față de valoarea anterioară de 230.000. Numărul scăzut de cereri subliniază retorica Fed cu privire la o economie puternică, consolidând încrederea investitorilor în cumpărarea de active mai riscante.

Fitch Ratings notează că, în timp ce reducerile de rate ale Rezervei Federale atenuează unele presiuni asupra pieței imobiliare din SUA, este puțin probabil ca ratele ipotecare să scadă sub 5,0% înainte de 2027.

Stocurile de gaze au crescut ușor peste așteptări (+58 bcf; așteptat: 54 bcf; anterior: 40 bcf), deși rata de creștere este sub media pe 5 ani. Există o mare posibilitate ca stocurile să scadă sub media pe 5 ani înainte de începerea sezonului de încălzire.

Conform așteptărilor, Banca Angliei a menținut ratele dobânzilor neschimbate. Votul pentru menținerea ratelor la 5% a fost 8-1, doar Swati Dhingra votând pentru o reducere de 25 de puncte de bază.

Aurul atinge noi maxime istorice, câștigând 1,20% astăzi. Prețurile sunt în prezent de consolidare chiar sub $ 2.600 pe uncie.

Bitcoin câștigă 5,50% la 63.600 USD, extinzând creșterea dinamică de ieri. Sentimentul pozitiv revine pe piața criptomonedelor, susținut de speranțele unei aterizări ușoare a economiei americane și de reducerea ratelor dobânzilor.

