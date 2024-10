Rezumatul zilei: Revenirea de pe Wall Street continuă🗽Aurul la maxime istorice, în timp ce piețele așteaptă reducerea ratelor Fed

Au mai r─âmas doar câteva zile pân─â la o decizie important─â a Rezervei Federale privind ratele dobânzilor din 18 septembrie. Reducerea ratei este evident─â, în timp ce r─âmâne întrebarea privind dimensiunea acesteia

Pia╚Ťa ofer─â o probabilitate de 45% pentru o reducere de 50 de puncte de baz─â. Se pare c─â investitorii de pe pia╚Ťa metalelor pre╚Ťioase se a╚Öteapt─â la o reducere mai mare.

Aurul atinge nivelul de 2.585 de dolari pe uncie, în timp ce argintul se apropie de nivelul de 31 de dolari pe uncie, câ╚Ötigând mai mult de 10% în aceast─â s─âpt─âmân─â

Câ╚Ötiguri puternice în aceast─â s─âpt─âmân─â sunt observate ╚Öi la platin─â ╚Öi paladiu, pe fondul a╚Ötept─ârilor privind un deficit mai mare. Au fost exprimate îngrijor─âri cu privire la interzicerea exporturilor de metale-cheie din Rusia ╚Öi ╚Ť─ârile aliate.

Petrolul brut recupereaz─â o parte din pierderile din aceast─â s─âpt─âmân─â, testând niveluri de 70 de dolari pe baril pentru petrolul WTI, dup─â ce a testat niveluri de 65 de dolari pe baril în aceast─â s─âpt─âmân─â

Indicele privind încrederea consumatorilor a ajuns la 69 (date preliminare) pentru luna septembrie, o revenire de la 67,9, mai mare decât cea de 68,5 puncte a╚Öteptat─â

Sl─âbiciunea dolarului american a determinat perechea USDJPY s─â coboare la cel mai sc─âzut nivel din acest an. Va avea loc o reuniune BoJ s─âpt─âmâna viitoare, dar nu se a╚Öteapt─â o cre╚Ötere a ratei dobânzii

Indicii americani au revenit puternic de la mijlocul acestei s─âpt─âmâni ╚Öi a avut loc o reducere a aproape întregului declin din prima s─âpt─âmân─â a lunii septembrie. Indicele US100 este la doar 0,5% sub maximul din 2 septembrie

Nasdaq 100 câ╚Ötig─â în ciuda sl─âbiciunii Adobe, care a pierdut aproape 10% ast─âzi dup─â ce a furnizat mai pu╚Ťin decât se a╚Ötepta pentru trimestrul urm─âtor, dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile EPS ╚Öi venituri. Cu toate acestea, a╚Öteptat─â de Adobe în Q4, dinamica vânz─ârilor trimestriale implic─â cea mai mic─â cre╚Ötere trimestrial─â în istoria companiei, în ciuda instrumentelor generative AI în curs

DJIA (US30) câ╚Ötig─â aproape 1% ast─âzi ╚Öi revenirea pie╚Ťei bursiere este legat─â de a╚Öteptarea unei reduceri mai mari din partea Fed, care în acest moment nu mai este v─âzut─â de pia╚Ť─â ca o amenin╚Ťare, ci ca o necesitate de a evita o aterizare dur─â, în timp ce datele macro din SUA au fost mai puternice decât se a╚Ötepta

Infla╚Ťia CPI din aceast─â s─âpt─âmân─â a venit conform a╚Ötept─ârilor, cu excep╚Ťia unei reveniri mai puternice a infla╚Ťiei de baz─â. Acesta este un factor care împreun─â cu datele lunare mai mari pentru infla╚Ťia PPI ar putea provoca o reducere a ratei de c─âtre Fed cu 50 bps

Bitcoin câ╚Ötig─â de asemenea 3% ast─âzi datorit─â a╚Ötept─ârilor în cre╚Ötere pentru reduceri suplimentare din partea Fed. Ac╚Ťiunile Microstrategy cresc cu 7% în urma unor informa╚Ťii conform c─ârora compania a cump─ârat 18.300 bitcoin

Boeing pierde mai mult de 3% ast─âzi datorit─â grevelor muncitorilor. Ac╚Ťiunile companiei pierd 60% în acest an, în fa╚Ťa problemelor majore ale aeronavelor

Zah─ârul revine ast─âzi, din cauza îngrijor─ârilor cu privire la recolta din Brazilia, în contextul incendiilor de vegeta╚Ťie care continu─â acolo. Bumbacul, pe de alt─â parte, este în cre╚Ötere datorit─â faptului c─â recolta este amenin╚Ťat─â de uraganele din SUA ╚Öi de cre╚Öterea pre╚Ťului petrolului

S─âpt─âmâna aceasta a avut loc o dezbatere electoral─â între Trump ╚Öi Harris. De╚Öi ambele tabere ╚Öi-au declarat victoria în dezbatere, multe institu╚Ťii media au subliniat avantajul lui Harris. Mi╚Öc─ârile de pe pie╚Ťe au fost limitate, de╚Öi s-a putut observa o anumit─â sl─âbire a dolarului.

