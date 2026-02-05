Rezumatul zilei: Roșul domină pe ambele maluri ale Atlanticului

Piața în ansamblu intră într-o fază de aversiune față de risc. Datele macroeconomice slabe și rezultatele dezamăgitoare ale companiilor din sectorul tehnologic împing piața către minimele ultimelor săptămâni.

Wall Street înregistrează pierderi importante pentru a doua zi consecutivă. Indicele Russell 2000 conduce declinul în ultima parte a sesiunii, contractele futures fiind în scădere cu peste 1,6%, urmat îndeaproape de contractele futures Nasdaq 100. S&P 500 și Dow se mențin mai bine, contractele futures limitând pierderile la aproximativ 1,2%.

Alphabet și Amazon sunt în centrul atenției. Un alt record al cheltuielilor de capital la Google a speriat investitorii. Amazon și Qualcomm sunt în scădere în urma rezultatelor dezamăgitoare ale Microsoft. Gigantul comerțului electronic va raporta astăzi rezultatele financiare, care ar putea fie să ofere un motiv pentru oprirea vânzărilor masive, fie pentru accentuarea acestora.

Au fost publicate datele privind piața muncii din SUA. Concedierile Challenger au crescut de la 35.000 la 108.000. Cererile săptămânale de șomaj au depășit așteptările, crescând la 231.000 față de 213.000 cât se aștepta. Locurile de muncă vacante JOLTS au scăzut cu aproape jumătate de milion, la 6,5 milioane, față de așteptările pentru o creștere la 7,2 milioane.

Indicii europeni au închis în mare parte în scădere. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de WIG20 din Polonia și IBEX din Spania, cu pierderi de până la 2%. Indicii principali din Germania și Marea Britanie au limitat scăderile la sub 1%. CAC 40 s-a menținut relativ bine, cu o scădere de doar 0,29%.

BCE a menținut ratele dobânzilor neschimbate. În ciuda menținerii poziției și perspectivelor sale, declarația a fost marcată de o incertitudine peste medie.

O altă vânzare masivă a metalelor prețioase: aurul a limitat pierderile la 2%, în timp ce argintul a scăzut cu peste 13% și a revenit la aproximativ 75 USD pe uncie.

Petrolul este ușor în scădere, pierzând aproximativ 1,7%. Țițeiul WTI scade la 63 USD pe baril.

Pe piețele valutare, lira sterlină înregistrează scăderi notabile, în scădere cu aproximativ 0,8% față de principalele valute. Aceasta este determinată de o schimbare neașteptată a sentimentului în cadrul Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei.

Un alt val de pierderi semnificative este vizibil pe piața criptomonedelor. Vânzări masive sunt evidente pentru majoritatea token-urilor. Bitcoin a scăzut astăzi cu până la 8%, ajungând la 66.000 de dolari. Ethereum are o performanță la fel de slabă, scăzând cu peste 7% și revenind sub pragul de 2.000 de dolari.

