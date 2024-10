Rezumatul zilei: S&P 500 începe săptămână cu un nou maxim istoric, în timp ce acțiunile chineze sunt presate de datele macroeconomice slabe

În afară de indicele Hang Seng, care s-a retras cu 0,54%, indicii asiatici au câștigat semnificativ: Nikkei 225 a adăugat 0,57%, Shanghai Composite a crescut cu 2,07%, iar Kospi a crescut cu 1%.

În urma unei inflații sub așteptări (CPI: 0,4% față de așteptările de 0,8%; PPI: -2,8% față de așteptările de -2,6%), datele comerciale ale Chinei au arătat semne suplimentare de încetinire economică, deoarece balanța comercială a scăzut în septembrie de la 91,02 miliarde de dolari la 81,71 miliarde de dolari, cu 10% sub așteptări.

Împrumuturile noi din septembrie au înregistrat, de asemenea, performanțe inferioare, evidențiind criza imobiliară în curs (1 590 miliarde CNY, previziuni: 1 860 miliarde CNY, anterior: 900 miliarde CNY).

Wall Street a început săptămâna cu creșteri: S&P 500 a atins un nou maxim istoric peste pragul de 5.855 (+0,75%), Dow Jones a crescut cu 0,42%, Russell 2000 s-a tranzacționat cu 0,5%, iar Nasdaq a avansat 0,83%.

Câștigurile de pe Nasdaq au fost determinate de entuziasmul pentru acțiunile de semiconductoare în timpul sesiunii (NVIDIA: +2,3%, ASML: +3,25%, ARM: +5,6%, AMAT: +3,8%).

Indicii europeni au închis sesiunea în teritoriul pozitiv: DAX a crescut cu 0,7%, indicele francez CAC 40 a avansat 0,3%, indicele britanic FTSE 100 s-a tranzacționat cu 0,47% mai sus, în timp ce indicele italian FTSE MIB și indicele spaniol IBEX 35 au depășit câștigurile de astăzi, ambele adăugând 1,1%

Acțiunile Boeing Co. au scăzut în urma anunțului privind reduceri semnificative de personal și întârzieri ale producției.

Acțiunile Southwest Airlines au scăzut astăzi ca urmare a veștii că investitorul activist Elliott Investment Management a solicitat în mod oficial o adunare specială a acționarilor, intensificându-și demersurile pentru schimbări semnificative la compania aeriană.

Acțiunile Bayer au scăzut după ce un juriu din Philadelphia a pronunțat un verdict în favoarea unui bărbat din Pennsylvania care a acuzat compania de provocarea limfomului non-Hodgkin prin erbicidul Roundup al companiei germane.

Acțiunile legate de criptomonede au crescut înainte de debutul sesiunii din SUA, susținute de câștigurile Bitcoin, deoarece investitorii au speculat că ultimele eforturi de stimulare ale Beijingului ar conduce investitorii spre criptomonede mai degrabă decât spre acțiunile chineze.

China ar putea emite 6 trilioane de yuani în obligațiuni de trezorerie pe o perioadă de 3 ani.

BOE vinde 799,9 milioane de obligațiuni în licitație; primește 2.02 miliarde de lire licitații cu rata de acoperire de 2.53.

Kashkari (FED): noi reduceri „modeste” ale ratelor par adecvate. Analiștii de la bănci de top prognozează acum o reducere a ratelor cu un sfert de punct la următoarea întâlnire a Fed, în noiembrie, renunțând la apelurile lor pentru o reducere mai mare, potrivit Bloomberg.

OPEC reduce prognoza de creștere a cererii globale de petrol pentru 2025 la 1,64 milioane bpd (prognoză anterioară 1,74 milioane bpd). Atât Brent cât și WTI sunt cu 2% în scădere, tranzacționându-se cu 77,56 dolari și respectiv 73,95 dolari.

Cea mai puternică monedă astăzi este USD, indicele dolarului american câștigând 0,3% și peste 0,3% față de euro și 0,1% față de GBP. GBP este, de asemenea, puternică și pierde doar față de USD. Cele mai slabe performanțe de astăzi au JPY și CHF.

Piața criptomonedelor crește vertiginos astăzi. Ethereum a crescut cu 6,7%, Dogecoin câștigă 4,2%, iar Bitcoin este cu 4,48% mai scump, la aproximativ 65.524 USD.

Majoritatea metalelor prețioase pierd astăzi: aurul scade cu 0,3%, argintul este în declin cu 1,36%, în timp ce platina câștigă 0,83%.

