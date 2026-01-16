Rezumatul zilei: Sectorul bancar și cel tehnologic alimentează avansul indicilor🏭Industria americană rămâne puternică

Piața încheie săptămâna cu un sentiment moderat pozitiv, deși amploarea câștigurilor din sesiunea de vineri de pe Wall Street rămâne limitată. Liderul câștigurilor este Russell 2000, ale cărui contracte cresc cu aproximativ 0,5%. Alți indici oscilează în jurul unei creșteri de 0,1%.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru sectorul financiar se apropie încet de sfârșit. Acesta poate fi considerat un succes. Aproape toți actorii importanți din industrie au înregistrat rezultate peste așteptările pieței. Cu toate acestea, fondurile și băncile de investiții au avut un avantaj notabil față de băncile comerciale și de retail. Liderii creșterii în acest sector în sesiunea de vineri au fost PNC Financial Services și State Street, în timp ce Regions Financial Corp a dezamăgit investitorii. Săptămâna viitoare, investitorii vor aștepta cu interes rezultatele BankCorp.

Donald Trump a declarat că ar prefera ca Kevin Hasset să rămână în funcția actuală de director al NEC. Acest lucru reduce semnificativ șansele sale implicite de a deveni președinte al FED. Kevin Warsh devine favoritul în cursa pentru președinția FED.

Președintele SUA anunță, de asemenea, tarife suplimentare pentru țările care „nu vor coopera” în ceea ce privește achiziția Groenlandei de către SUA.

Date neașteptat de puternice din industria americană. Piața a fost surprinsă de creșterea de la o lună la alta atât în industrie, cât și în producție. Utilizarea capacității a crescut, de asemenea. Cu toate acestea, dinamica creșterii producției a scăzut pe bază anuală.

Canada a semnat un acord comercial cu China. Acordul se referă la reduceri semnificative ale tarifelor pentru mașinile electrice și canola.

Venezuela urmează să reia vânzările de petrol în dolari, relatează Reuters.

Sentimentul investitorilor din Europa la sfârșitul săptămânii a fost moderat pesimist. Majoritatea indicilor au închis cu scăderi moderate. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de indicele francez CAC40, 0,65%. SMI a scăzut, de asemenea, cu 0,5%, iar DAX cu 0,3%. Situația pare mai bună în cazul contractelor, care au recuperat o parte din pierderi după încheierea tranzacționării instrumentelor subiacente. Spania s-a remarcat prin creștere, contractele SPA35 înregistrând o creștere de până la 0,7%.

Germania și Italia au raportat o inflație a prețurilor de consum în linie cu așteptările, respectiv 1,8% și 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Novo Nordisk raportează o victorie importantă în lupta pentru piața produselor de slăbit. Conform datelor privind prescripțiile din SUA, pilula Wegovy a generat peste 3.000 de prescripții care urmează să fie onorate. Acțiunile companiei cresc cu peste 6%.

Pe piața valutară, yenul câștigă teren în mod evident, cursul de schimb atingând niveluri la care piața se așteaptă la o intervenție a BoJ și începe să o includă în prețuri. Euro și dolarul canadian înregistrează scăderi ușoare. Coroana suedeză pierde și ea teren.

Pe piața mărfurilor, metalele industriale sunt în mod vizibil depreciate. Stocurile mari și îndoielile cu privire la tarife exercită presiune asupra evaluărilor. Nichelul pierde cel mai mult, până la 4%. Scăderi semnificative și pentru staniu și cupru, cu 3% și, respectiv, 2,5%.

Prețurile mărfurilor energetice se stabilizează. Un baril de petrol WTI se menține la un preț de aproximativ 59 de dolari. Piața se așteaptă la o continuare a dezescaladării în Golful Persic.

Piața metalelor prețioase înregistrează, de asemenea, o corecție. Cele mai mari scăderi se observă la platină, de peste 4%. Argintul scade cu 3%. Paladiul înregistrează o scădere de 2%. Aurul limitează scăderile la sub 1%.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul negativ domină. Bitcoin pierde aproximativ 0,5% și se oprește în jurul valorii de 94.000 de dolari. Ethereum scade cu 0,8% și menține un preț peste 3.250 de dolari.

