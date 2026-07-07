Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor afectează negativ Wall Street 📉 Petrolul crește cu 3%, US30 se stabilizează după maxime istorice

Aspecte esențiale Scăderea acțiunilor din sectorul semiconductorilor pune presiune atât pe indicele Nasdaq 100, cât și indicele S&P 500.

Companiile mari din domeniul tehnologiei și al software-ului înregistrează performanțe mai bune decât giganții din infrastructura de inteligență artificială în sesiunea de astăzi.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 3%, susținând dolarul american, în timp ce metalele prețioase se tranzacționează la mai jos.

Cel mai recent raport ADP a arătat că numărul locurilor de muncă din sectorul privat din SUA a crescut cu 21.000, în scădere față de creșterea anterioară de 30.750.

În urma scăderilor înregistrate pe piețele asiatice, unde indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu peste 2%, iar indicele KOSPI din Coreea de Sud a înregistrat o scădere de aproape 5%, precum și a evoluției negative din Europa, unde indicii DAX și Euro Stoxx 50 au scăzut cu aproximativ 1,3%, indicii de pe Wall Street se află sub presiune din cauza unei vânzări masive a acțiunilor din sectorul semiconductorilor și al infrastructurii de AI. Unele acțiuni au revenit după pierderile inițiale abrupte, Nvidia trecând în teritoriu pozitiv și înregistrând un câștig de peste 1% după ce a scăzut cu aproape 2% la începutul sesiunii din SUA. În ciuda comentariilor pozitive din partea JPMorgan, Citi și Bank of America, care mențin țintele de preț pentru SpaceX cu mult peste 200 de dolari pe acțiune, cotația acțiunilor a scăzut astăzi cu aproape 5,5% după debutul său în prestigiosul indice Nasdaq. Acțiunile companiei spațiale a lui Musk s-au retras aproape de prețul de deschidere din 12 iunie 2026.

Acțiunile europene au încheiat sesiunea în teritoriu negativ. Indicele german DAX și Euro Stoxx 50 au pierdut amândouă aproximativ 1,3%, în urma valului de vânzări din Asia, unde indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu aproape 5%.

Vânzarea masivă a acțiunilor americane a fost determinată parțial de rapoartele Reuters conform cărora startup-ul chinez DeepSeek își dezvoltă propriul cip de AI, ceea ce ar putea, pe termen lung, să reducă dependența de procesoarele Nvidia și Huawei și să intensifice concurența pe piața acceleratoarelor de AI.

O altă sursă de slăbiciune a fost reacția pieței la rezultatele financiare ale Samsung. În ciuda raportării unei creșteri record de 19 ori a profitului operațional, compania nu a reușit să ofere argumente noi pentru o nouă etapă de creștere a valorilor acțiunilor legate de AI.

Samsung a publicat doar rezultate preliminare și nu a oferit orientări detaliate pentru divizia sa de semiconductori, lăsând investitorii cu întrebări fără răspuns cu privire la durabilitatea actualului boom al investițiilor în AI.

După puternica creștere a sectorului, unii investitori au ales să-și realizeze profiturile pe fondul îngrijorărilor legate de valorile ridicate ale acțiunilor și de perspectiva unei volatilități mai mari înaintea viitoarei perioade de raportare a rezultatelor financiare.

Sentimentul pieței este influențat, de asemenea, de pregătirile pentru debutul SK Hynix pe Nasdaq și de așteptările privind publicarea procesului-verbal al primei ședințe a Fed prezidate de Kevin Warsh, ceea ce îi încurajează pe unii investitori să-și reducă expunerea la risc.

În ciuda corecției actuale, analiștii subliniază că aceasta nu semnalează o prăbușire a cererii pentru infrastructura de AI, ci mai degrabă o reevaluare a valorilor de piață și a așteptărilor pentru companiile care s-au numărat printre cei mai mari beneficiari ai boom-ului inteligenței artificiale din ultimele trimestre.

În același timp, datele macroeconomice din Germania au surprins în sens pozitiv. Producția industrială ajustată sezonier a crescut cu 0,11% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu așteptările pieței privind o scădere de 0,6% și o valoare anterioară de -0,54%. Pe bază lunară, producția industrială a crescut cu 0,9%, cu mult peste consensul de 0,1% și valoarea anterioară de 0,4%.

Argintul a scăzut cu aproape 2%, în timp ce aurul a înregistrat o scădere de 0,6%, pe fondul revenirii contractelor futures pe indicele dolarului american (USDIDX), după ce contractele futures pe țițeiul Brent au înregistrat o creștere de peste 3% ca urmare a reînnoirii tensiunilor dintre SUA și Qatar, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Principalele îngrijorări au fost declanșate de avariile suferite de un tanc de GNL din Qatar și de un superpetrolier saudit în largul coastelor Omanului, deși nu au fost raportate victime sau scurgeri de marfă.

Qatarul a acuzat Iranul că a încălcat dreptul internațional și că amenință aprovizionarea globală cu energie, în timp ce Teheranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, deși avertizase anterior navele să nu utilizeze anumite rute. Piața nu ia încă în calcul o întrerupere de durată a aprovizionării, dar orice escaladare suplimentară în Strâmtoarea Hormuz ar putea crește rapid prima de risc geopolitic în prețurile petrolului și gazelor naturale Sursa: xStation5 Graficul US30 (interval zilnic) Contractul futures pe indicele Dow Jones Industrial Average continuă să înregistreze performanțe semnificativ mai bune decât indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic. După ce a atins un nou maxim istoric în apropierea nivelului de 53.500 de puncte, indicele a înregistrat astăzi o scădere de doar aproximativ 0,5%. Sursa: xStation5 Graficul Tesla (TSLA.US) (interval zilnic) Acțiunile Tesla au înregistrat astăzi o scădere de peste 3% și testează media mobilă exponențială pe 200 de zile (linia roșie). Presiunea de vânzare pune la încercare încrederea cumpărătorilor de ceva vreme. O străpungere sub pragul de 400 de dolari ar putea spori probabilitatea unei mișcări către următoarea zonă majoră de suport, situată în apropierea nivelului de 330 de dolari pe acțiune. Sursa: xStation5

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