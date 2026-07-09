Rezumatul zilei: Sectorul tehnologic alimentează avansul Wall Street. Piețele nu sunt afectate de tensiunile dintre SUA și Iran

📈 Bursa Un optimism parțial revine pe Wall Street după zilele recente marcate de vânzări masive – principalii indici bursieri americani se tranzacționează astăzi pe verde.

Indicele Dow Jones înregistrează o creștere de aproximativ 0,3%, S&P 500 crește cu 0,8%, dar Nasdaq 100, dominat de companiile din sectorul tehnologic, rămâne liderul creșterii, înregistrând o creștere de aproximativ 1,2%.

Îmbunătățirea sentimentului este determinată, printre altele, de o revenire a sectorului semiconductorilor, care își recuperează o parte din pierderile recente, chiar dacă expansiunea indicilor americani are loc pe fondul intensificării schimburilor de focuri între SUA și Iran.

Acțiunile producătorilor americani de semiconductori au revenit după scăderile anterioare, în urma creșterilor puternice înregistrate de companiile chineze din acest sector.

Investitorii au interpretat acest lucru ca un semnal al cererii susținute pentru tehnologiile legate de inteligența artificială, ceea ce a îmbunătățit sentimentul în jurul industriei și a susținut acțiunile unor companii precum Micron, Intel, AMD și Marvell.

În sectorul semiconductorilor, atenția investitorilor a fost atrasă de decizia companiei Micron de a-și majora planurile de investiții în SUA la peste 250 de miliarde de dolari până în 2035.

Fondurile urmează să fie alocate extinderii producției interne de memorie pentru semiconductori, inclusiv a tehnologiei HBM utilizate în infrastructura de AI, prin construirea de noi fabrici în New York, Idaho și Virginia, creând zeci de mii de locuri de muncă.

Investițiile Micron reprezintă un răspuns la creșterea vertiginoasă a cererii de memorie utilizată în centrele de date de AI și la eforturile SUA de a-și asigura independența lanțului de aprovizionare față de Asia.

Informațiile referitoare la Meta Platforms au fost bine primite, întrucât compania intenționează să înceapă producția propriului cip pentru inteligența artificială încă din septembrie și să-și dubleze puterea de calcul pentru a reduce dependența de furnizorii terți de cipuri.

Sectorul este susținut, de asemenea, de debutul planificat al SK Hynix pe piața americană, care ar putea atinge o valoare de peste 26 de miliarde de dolari și ar putea deveni una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din istorie.

Astăzi, creșterile au dominat piețele europene, cu excepția pieței din Marea Britanie, unde indicele FTSE 100 a înregistrat o scădere de puțin sub 0,2%.

Majoritatea indicilor principali din Europa au încheiat sesiunea pe plus – indicele german DAX a câștigat aproximativ 0,8%, iar indicele spaniol IBEX 35 a crescut cu 1,1%, susținute de îmbunătățirea sentimentului pe piețele globale. 🌍 Geopolitică Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu rămân o sursă majoră de risc pentru piețele financiare.

SUA și Iranul au schimbat atacuri, ceea ce a intensificat din nou tensiunea în regiune și a pus sub semnul întrebării continuarea negocierilor de pace, deja fragile.

Washingtonul a efectuat o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte militare iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane din Bahrain, Qatar, Kuweit și Iordania, alimentând temerile privind o confruntare regională mai amplă.

Cel mai mare punct de risc rămâne Strâmtoarea Hormuz — una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului și al GNL din lume, unde potențialele perturbări ale transportului maritim au sporit presiunea asupra piețelor energetice, stârnind îngrijorări cu privire la creșterea prețurilor materiilor prime și la reapariția presiunilor inflaționiste.

Statele din Golf, inclusiv Qatar, au făcut apel la ambele părți să revină la dialogul diplomatic, subliniind necesitatea protejării stabilității regionale și a securității energetice.

În culise sunt în curs eforturi de mediere din partea unor țări terțe, menite să readucă SUA și Iranul la masa negocierilor, să limiteze o escaladare suplimentară și să reducă impactul negativ asupra comerțului internațional.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a subliniat că Iranul își păstrează dreptul la autoapărare în cazul unor noi acțiuni militare ale SUA și va răspunde la acțiunile ulterioare ale Washingtonului, solicitând în același timp sprijin diplomatic din partea statelor din regiune.

Președintele Donald Trump a declarat că Iranul a contactat SUA și și-a exprimat disponibilitatea de a ajunge la un acord, în ciuda recentei escaladări militare.

Declarația lui Trump a venit după ce forțele americane au efectuat lovituri asupra a aproximativ 170 de ținte iraniene (inclusiv sisteme de apărare aeriană, depozite de rachete și drone, precum și unități ale Gărzii Revoluționare Islamice) ca răspuns la atacurile iraniene anterioare asupra a trei petroliere.

Trump a descris acțiunile SUA drept represalii și a avertizat că orice acțiune ulterioară va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv mai puternic, fără a exclude o escaladare suplimentară, dar lăsând ușa deschisă pentru o revenire la negocieri.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că războiul nu s-a încheiat încă și că apar noi provocări pentru țară, subliniind necesitatea menținerii unui nivel ridicat de pregătire a armatei și a forțelor aeriene în fața amenințărilor viitoare din partea Iranului și a grupărilor susținute de Teheran. 📊 Macroeconomie Datele macroeconomice din SUA au adus un semnal pozitiv – numărul cererilor inițiale de șomaj a scăzut la 215.000 în săptămâna încheiată la 4 iulie.

Cifra indică o stabilitate continuă pe piața muncii din SUA, în ciuda unei încetiniri anterioare a ritmului de angajare, și sugerează că economia se află într-o fază de creștere moderată a ocupării forței de muncă, fără semne de deteriorare bruscă.

Datele mai bune decât se aștepta au atenuat îngrijorările investitorilor cu privire la starea economiei, dar Rezerva Federală continuă să monitorizeze situația, întrucât o piață a muncii stabilă limitează presiunea pentru reduceri rapide ale ratei dobânzii, mai ales în contextul riscurilor inflaționiste persistente. 🛢️ Mărfuri După recentele creșteri dinamice, petrolul brut a înregistrat astăzi o corecție.

Investitorii presupun că, în ciuda schimburilor intense de focuri, canalele diplomatice rămân deschise, iar escaladarea actuală ar putea fi mai degrabă un element de presiune în negocieri decât începutul unui conflict prelungit.

Metalele prețioase au avut o evoluție bună astăzi – aurul câștigă aproximativ 1,5% și testează nivelul de 4.150 de dolari pe uncie.

Argintul crește cu aproape 4%, apropiindu-se de 61 de dolari pe uncie, aceste creșteri fiind susținute de cererea crescută de active defensive din cauza incertitudinii geopolitice. 🪙 Criptomonede Activele digitale înregistrează, de asemenea, o zi pozitivă.

Bitcoin a crescut cu peste 1% și testează nivelul de 68.000 de dolari.

Ethereum crește cu aproximativ 0,5%, oscilând în jurul valorii de 1.750 de dolari.

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