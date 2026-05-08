Rezumatul zilei: Sectorul tehnologic propulsează Wall Street la niveluri record, în ciuda tensiunilor din Golful Persic

Ședința de tranzacționare din SUA care încheie săptămâna se desfășoară într-o atmosferă pozitivă, indicii principali înregistrând creșteri susținute de un sentiment favorabil al pieței. Nasdaq 100 a crescut cu peste 1,5%, în timp ce S&P 500 a urcat cu peste 0,8%, indicând o dominanță clară a cumpărătorilor, în special în sectorul tehnologic.

Doar Dow Jones prezintă o imagine mai slabă, oscilând în jurul nivelului de închidere de ieri și neparticipând la raliul general al pieței.

Cele mai recente date privind piața muncii din SUA (NFP) au depășit așteptările, evidențiind reziliența economiei americane, întrucât numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a crescut cu 115.000 față de previziunile de 62.000, alături de o rată stabilă a șomajului de 4,3%. Cu toate acestea, detaliile raportului — precum creșterea mai slabă a salariilor și scăderea ratei de participare a forței de muncă — sugerează o deteriorare a calității pieței muncii.

SUA așteaptă în prezent răspunsul Iranului la o propunere menită să pună capăt conflictului și speră la o „ofertă serioasă” din partea Teheranului, în ciuda schimburilor continue de lovituri între cele două părți.

În același timp, în regiune are loc o escaladare suplimentară, întrucât forțele americane atacă unitățile iraniene și petrolierele care încearcă să ocolească blocada, în timp ce Iranul acuză Washingtonul de lovituri asupra țintelor civile.

Iranul avertizează asupra unui posibil răspuns militar la acțiunile navale ale SUA și sugerează că orice blocadă maritimă va fi întâmpinată cu represalii armate.

Între timp, politicienii iranieni avertizează împotriva unei escaladări suplimentare în regiunea Golfului Persic, indicând posibile acțiuni împotriva Emiratelor Arabe Unite și a altor vecini, menținând în același timp presiunea în jurul Strâmtorii Hormuz, pe care Teheranul încearcă să o reglementeze legal.

Președintele SUA, Donald Trump, susține însă că încetarea focului este încă în vigoare, deși situația din Strâmtoarea Hormuz rămâne tensionată, fiind raportate schimburi limitate de focuri.

În fundal, discuțiile diplomatice sunt în curs, inclusiv întâlniri între vicepreședintele SUA și reprezentanții Qatarului, sugerând o încercare de a menține canalele de negociere în ciuda amenințărilor reciproce și a incidentelor armate limitate.

În ciuda haosului informațional și a tensiunilor geopolitice, prețurile petrolului sunt ușor în scădere astăzi, țițeiul Brent oscilând în jurul valorii de 100 de dolari pe baril.

Un raport preliminar al Universității din Michigan a arătat o ușoară deteriorare a încrederii consumatorilor americani, indicele de încredere scăzând la 48,2 față de așteptările de 49,5. În același timp, atât așteptările de inflație pe termen scurt, cât și pe termen lung au scăzut față de valorile anterioare, sugerând că americanii nu percep în prezent presiuni crescânde asupra prețurilor.

Sentimentul negativ a dominat și sesiunea europeană de astăzi, unde indicii principali au închis la niveluri semnificativ mai scăzute. FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,4%, CAC 40 din Franța a scăzut cu peste 1%, IBEX 35 din Spania a înregistrat, de asemenea, o scădere, în timp ce DAX din Germania a pierdut aproape 1,5%.

O imagine diferită a apărut pe piața metalelor prețioase, unde aurul a câștigat aproximativ 0,4%, depășind 4.700 USD pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 0,7% peste 80 USD pe uncie, continuând tendința puternică a cererii pentru activele refugiu.

Un sentiment mixt a fost prezent și pe piața criptomonedelor, unde Bitcoin și Ethereum s-au tranzacționat aproape de nivelurile de referință recente, fără o direcție clară.

