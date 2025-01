Rezumatul zilei: Sezonul raportărilor aduce rezultate puternice iar Trump stimulează indicii bursieri 🖋️

Indicii americani au încheiat sesiunea de astăzi cu un sentiment moderat pozitiv. Câștigurile au fost determinate în principal de companiile tehnologice, în special cele din sectorul semiconductorilor. Atenția investitorilor rămâne concentrată pe deciziile luate ieri de noua administrație a lui Donald Trump, inclusiv anunțul privind proiectul Stargate.

Indicele US500 a înregistrat o creștere „modestă” de 0,60% la 6.130 puncte, atingând noi maxime istorice. Indicele US100, axat pe tehnologie, a crescut cu 1,10% până la 21.400 de puncte. Pe de altă parte, indicele US2000 a pierdut 0,50% pentru a închide la 2.320 de puncte.

Procter & Gamble (PG.US) a depășit estimările privind câștigurile din al doilea trimestru, alimentate de creșterea cererii pentru produse de uz casnic. Acțiunile gigantului de bunuri de consum au crescut astăzi cu aproape 2,5%.

Compania farmaceutică și medicală Johnson & Johnson (JNJ.US) a raportat rezultate peste așteptări pentru al patrulea trimestru 2024, deși profiturile au fost ușor mai mici comparativ cu nivelurile de anul trecut.

Indicele Euro Stoxx 50 a atins niveluri record, condus de companiile de lux și de tehnologie europene care au beneficiat de planurile de investiții în inteligență artificială ale lui Trump.

Yenul japonez a slăbit față de majoritatea monedelor G7. Perechea USDJPY a urcat peste bariera de 156.500 yeni, înregistrând un câștig intraday de aproape 0,7%. Între timp, zlotul polonez s-a apreciat în Europa, atingând cel mai ridicat nivel față de euro din ultimii cinci ani.

Aurul a câștigat aproape 0,5% astăzi, depășind nivelurile cheie de rezistență marcate de maximele locale de 2.720 USD pe uncie. Acest lucru a extins trendul tehnic ascendent al metalului.

Pe piața energiei, țițeiul WTI a scăzut cu aproximativ 0,50%, până la 75,50 dolari pe baril. În schimb, NATGAS s-a remarcat pozitiv, urcând cu 4,40%. ERCOT, operatorul de rețea din Texas, a anunțat astăzi că porturile texane și-au reluat activitatea după furtuna de zăpadă Enzo.

Piața criptomonedelor a înregistrat o ușoară scădere a sentimentului, în ciuda tranzacționării Bitcoin peste 100.000 de dolari. La momentul publicării, Bitcoin și Ethereum erau în scădere cu 1,60%, tranzacționându-se la 104.500 USD și, respectiv, 3.270 USD. Cu toate acestea, capitalizarea totală a pieței altcoin a crescut cu 0,30%, la 1,07 trilioane de dolari.

În mod fundamental, sunt în curs evoluții semnificative în sectorul criptomonedelor. Mark T. Uyeda, noul președinte în exercițiu al SEC, a anunțat formarea unui grup de lucru privind criptomonedele. Grupul operativ urmărește să creeze cadre de reglementare clare și cuprinzătoare pentru activele digitale, grupul fiind condus de comisarul SEC Hester Peirce.

