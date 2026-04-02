Rezumatul zilei: Speranțe de pace și acțiunile din sectorul spațial în centrul atenției

O sesiune extrem de dinamică pe Wall Street se apropie de final. Scăderile înregistrate la începutul sesiunii de către principalii indici au ajuns până la 2%, după ce discursul lui D. Trump nu a oferit pieței nicio indicație privind detensionarea situației din regiune. Cu toate acestea, la jumătatea sesiunii, au apărut informații în presă conform cărora Iranul lucrează oficial la un protocol menit să permită tranzitul în condiții de siguranță prin strâmtoare. Majoritatea indicilor bursieri și-au recuperat pierderile, iar prețurile contractelor futures se situează cu 0,1–0,3% sub nivelul de deschidere.

Datele macroeconomice publicate joi în SUA nu s-au dovedit a fi un factor determinant pentru prețuri: Cererile inițiale de șomaj: ușor sub așteptări; în scădere la 202.000. Raportul Challenger: în creștere la 60.000. Balanța comercială a SUA: deficitul s-a redus la 57,3 miliarde USD.

Piața de acțiuni a fost dominată de companiile din sectorul spațial, care au înregistrat creșteri pe fondul fluxului de știri pozitive și al sentimentului optimist după lansarea misiunii Artemis II. Conform unor rapoarte neconfirmate, se zvonește că Globalstar va fi achiziționată de Amazon; acțiunile au crescut cu 7%. Intuitive Machines a înregistrat o creștere de 14%. Tesla a dezamăgit cu numărul de vehicule livrate; acțiunile au scăzut cu peste 3%. Blue Owl a scăzut cu aproximativ 3% după introducerea unor restricții suplimentare legate de retragerile efectuate de clienții de credite private.

Sesiunea europeană a început cu un pesimism evident, care — pe fondul speculațiilor privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz — a permis piețelor să recupereze o parte din pierderile anterioare. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de DAX, ale cărui contracte futures încheie ziua în scădere cu aproximativ 0,5%. FTSE 100 și WIG20 au avut o performanță mai bună, contractele lor futures înregistrând o creștere de sub 1%.

Pe piața valutară, se observă pierderi notabile la lira sterlină, yenul și dolarul canadian, care au scăzut cu 0,5% față de dolarul american și cu aproximativ 0,2% față de euro. Euro însuși a scăzut, de asemenea, față de dolar cu aproximativ 0,2%.

În ceea ce privește materiile prime: Dintre materiile prime agricole, cacao își extinde pierderile, scăzând cu peste 3%. Traderii din sectorul energetic nu par convinși de perspectivele unei detensionări a situației. Țițeiul Brent a crescut cu 7%, iar țițeiul WTI cu 12%, ajungând la 107 USD, respectiv 110 USD pe baril. Metalele prețioase sunt în scădere: argintul a scăzut cu 3%, în timp ce aurul a înregistrat o scădere de 2%.

În ceea ce privește criptomonedele, persistă scăderi generalizate și un sentiment extrem de negativ. Majoritatea token-urilor înregistrează pierderi semnificative, deși criptomonedele mai mari se mențin relativ mai bine. Bitcoin a scăzut cu 1,5%, la 67.200 USD. Ethereum a scăzut cu peste 4% și a ajuns la 2.060 USD. Între cele două se află Solana, în scădere cu aproximativ 2,5% și cu un preț sub 80 USD.

