Rezumatul zilei: taurii iau în calcul președinția lui Trump; urmează noaptea alegerilor 📄🖋️

Indicii americani sunt pe cale să încheie ziua cu o creștere semnificativă. Indicii US500, US100 și US2000 câștigă între 1,00 și 1,15%, ca urmare a creșterii probabilității unei victorii a favoritului Wall Street, Donald Trump.

Piețele cash se vor închide în mod regulat astăzi, dar piețele futures, forex și criptomonedele vor fi active toată noaptea. Atenția investitorilor se va concentra pe aceste instrumente și ne putem aștepta la o volatilitate ridicată, mai ales că în ultimele săptămâni, piețele au început în mod evident să evalueze în preț o victorie a lui Trump.

Bursele europene au încheiat ședința fără o direcție clară. Indicele german DAX și cel francez CAC 40 își revin după corecția de ieri (ambele în creștere cu 0,3%), în timp ce indicele italian FTSE MIB își adâncește pierderile (-0,35%), iar FTSE 100-ul britanic se retrage (-0,2%).

Acțiunile Ferrari (RACE.IT), producătorul italian de mașini sport din Maranello, sunt în scădere cu 6,80% astăzi, în ciuda unui raport trimestrial solid. Cu toate acestea, o scădere a livrărilor (în special în China) și o dinamică de creștere mai scăzută au oferit investitorilor un motiv pentru a marca profit, acțiunile Ferrari scăzând cu aproape 7% de la niveluri apropiate de maximele istorice.

Acțiunile Palantir Technologies (PLTR.US) au crescut cu 23%, la noi maxime istorice, după ce compania a afișat rezultate pentru al treilea trimestru 2024 care au depășit toate previziunile. Succesul Palantir este determinat de cererea puternică pentru soluțiile sale de IA, în principal din partea guvernului SUA. Veniturile companiei au crescut cu 30% de la an la an, ajungând la 725,5 milioane de dolari, peste jumătate (56%) provenind din contracte guvernamentale.

Datele privind activitatea economică din sectorul serviciilor din SUA indică continuarea expansiunii, deși rezultatele sunt mixte. Indicele ISM al serviciilor a crescut pentru a patra lună consecutiv, atingând cea mai mare valoare din iulie 2022, în timp ce indicele S&P PMI a fost ușor mai slab decât se aștepta (54,1 față de 54,3, conform previziunilor). Subindicele ISM privind ocuparea forței de muncă a înregistrat cea mai bună performanță (53 față de 48 preconizat).

Dolarul este una dintre cele mai slabe monede din G7, alunecând cu 0,5% față de un coș de valute. Euro, lira sterlină și dolarul australian înregistrează câștiguri.

Metalele prețioase înregistrează creșteri moderate ca răspuns la incertitudinea alegerilor din SUA. Aurul este în creștere cu 0,15%, argintul câștigă 0,6%, iar platina adaugă 1,55%.

Pe piața criptomonedelor, asistăm la o revenire semnificativă, parțial ca o recuperare după vânzarea panică de ieri și parțial din cauza creșterii probabilității unei victorii a lui Trump. Este demn de remarcat faptul că candidatul republican este favorizat de sectorul criptomonedelor.

Dogecoin, cel mai faimos memecoin, parțial legat de Elon Musk (și Donald Trump), a crescut cu peste 10,60% înainte de rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA.

