Rezumatul zilei: Tensiunile geopolitice au revenit; piețele sunt în mod „risk-off”💡

Principalul factor care determină volatilitatea piețelor

Subiectul dominant al zilei a fost expirarea armistițiului dintre SUA și Iran, pe care președintele Donald Trump l-a descris ca fiind foarte puțin probabil să fie prelungit. Trump a avertizat în mod explicit că, după termenul limită de miercuri seara, „bombele vor exploda”, iar Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până la semnarea unui acord, oprind astfel aproximativ 20% din transporturile globale de petrol. Vicepreședintele JD Vance s-a deplasat la Islamabad pentru o a doua rundă de negocieri de pace, deși Iranul nu și-a confirmat inițial participarea în mod oficial, iar Reuters/NYT a raportat la sfârșitul dimineții că delegația iraniană intenționează totuși să sosească. Situația a fost agravată de decizia Marinei SUA de a confisca nava de marfă iraniană Touska în Golful Oman, după ce aceasta a încercat să ocolească blocada.

Geopolitică

Iranul a negat rapoartele de vineri ale Axios, care susțineau că o parte a planului de pace ar implica transferul de uraniu îmbogățit către SUA în schimbul a 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, iar Ministerul de Externe iranian a declarat că „transferul de uraniu nu a fost niciodată pe masa negocierilor”. Conform datelor de monitorizare a traficului maritim, doar trei nave comerciale au trecut astăzi prin Strâmtoarea Hormuz, în timp ce ruta strategică a fost blocată efectiv încă o dată. Se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină ratele dobânzilor neschimbate în aprilie, întrucât lipsa perspectivelor de detensionare în Orientul Mijlociu, alături de tarifele lui Trump din 2025, generează incertitudine cu privire la economia japoneză, iar BOJ preferă o poziție de „pauză hawkish”.

Date macro

Inflația prețurilor de producție (PPI) din Germania a revenit în teritoriu pozitiv, depășind așteptările și revenind la 2,5% față de luna precedentă — cea mai mare creștere din septembrie 2022 — față de o prognoză consensuală de 1,4%. Principalii factori ai acestei surprize au fost prețurile energiei și ale produselor petroliere. Calendarul macroeconomic zilnic pentru SUA a fost aproape gol, deoarece oficialii Fed au intrat deja în perioada de “liniște” înaintea deciziei privind rata dobânzii programată pentru 29 aprilie. În această săptămână, investitorii așteaptă datele de mâine privind vânzările cu amănuntul din martie în SUA și audierea cheie a lui Kevin Warsh, candidatul la funcția de nou șef al Rezervei Federale, care a declarat că „Fed trebuie să rămână în limitele mandatului său” și să-și mențină independența.

Sezonul raportărilor financiare și indicii

Sezonul raportărilor financiare pentru companiile din S&P 500 pentru primul trimestru al anului 2026 a început cu mult peste așteptări, până la 88% dintre companiile care și-au publicat deja rapoartele depășind previziunile privind profitul pe acțiune, rata totală de depășire situându-se cu 10,8% peste așteptări, comparativ cu media pe cinci ani de 7,3%. Piețele bursiere europene au înregistrat o corecție bruscă ca răspuns la închiderea din nou a Strâmtorii Hormuz, iar indicele Stoxx 600 a scăzut cu aproape 1,1%, cele mai mari scăderi fiind înregistrate pe bursele din Madrid (SPA35: în scădere cu 1,3%) și Germania (DAX în scădere cu 1,25%). Pe Wall Street, pierderile au fost mult mai limitate, contractele futures Dow Jones scăzând cu aproximativ 0,4%, iar S&P 500 și Nasdaq 100 cu puțin peste 0,3%, ceea ce indică faptul că piața nu preconizează un scenariu catastrofal. Dintre sectoarele indicelui european Stoxx 600, doar energia și utilitățile defensive se tranzacționau pe verde, în timp ce sectorul de lux (Essilor Luxottica în scădere cu 3,3%, Louis Vuitton în scădere cu 1,7%) și tehnologia (SAP în scădere cu 3,6%) au fost cele mai afectate.

Acțiuni

Performanța remarcabilă a sesiunii a fost înregistrată de TopBuild (BLD), ale cărei acțiuni au urcat cu peste 17% în urma anunțului privind achiziția sa de 17 miliarde de dolari de către conglomeratul QXO, reprezentând o primă de peste 23% față de închiderea de vineri. Producătorul de cipuri Marvell Technology (MRVL) a înregistrat o creștere impresionantă de 7% pe fondul informațiilor privind discuțiile avansate cu Google referitoare la proiectarea a două cipuri specializate pentru AI, inclusiv un TPU de nouă generație, pe care piața le-a interpretat ca o consolidare a poziției companiei în sectorul profitabil al infrastructurii informatice. American Airlines (AAL) a scăzut cu aproximativ 3% după ce compania a respins oficial speculațiile privind o fuziune cu United Airlines, iar sectorul companiilor aeriene a fost supus unei presiuni suplimentare din cauza unei creșteri accentuate a prețurilor la combustibil. Printre cele 35 de companii din S&P 500 care au atins noi maxime pe 52 de săptămâni s-au numărat eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks și Texas Instruments.

Valute

Dolarul australian (AUD) a fost liderul incontestabil pe piața valutară, ocupând primul loc printre perechile valutare majore conform indicelui de putere a monedelor, câștigând 0,65% față de USD și 0,18% față de NZD, în ciuda climatului geopolitic tensionat. La celălalt capăt al spectrului s-au situat dolarul american (USD) și yenul japonez (JPY), care au înregistrat cele mai mari scăderi ale zilei, indicele dolarului (USDIDX) retrăgându-se cu 0,12% până la 97,87. Perechea EURUSD s-a menținut stabilă aproape de nivelul de închidere de vineri, la 1,178, câștigând 0,46%, în timp ce GBPUSD a crescut cu 0,39%, până la 1,353.

Materii prime

Petrolul brut a fost liderul incontestabil al creșterilor, contractele WTI urcând cu peste 4,98% la 87,20 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a depășit pragul de 90 de dolari pe baril, urcând cu aproape 3,8%. În contrast cu acest impuls, aurul s-a comportat surprinzător, nereușind să-și îndeplinească rolul tradițional de refugiu sigur și pierzând 0,93% până la aproximativ 4.807 dolari pe uncie, ceea ce Morgan Stanley atribuie riscului ca prețurile mai mari la energie să alimenteze inflația de bază și să reducă probabilitatea reducerilor de rate ale Fed, întărind astfel dolarul american, care prezintă o corelație inversă a prețului cu aurul. Argintul a scăzut și mai abrupt, pierzând 1,94%. Gazul natural (NATGAS) a continuat să crească, câștigând 0,57% până la 2,831 dolari.

Criptomonede

Bitcoin se tranzacționa în jurul valorii de 75.000 de dolari la începutul săptămânii, în creștere cu 1,85%, după ce vineri a depășit pragul de 78.000 de dolari pentru prima dată din februarie. Strategy a anunțat luni dimineață că a achiziționat BTC în valoare de 2,5 miliarde de dolari săptămâna trecută, dar acțiunile companiilor legate de criptomonede au scăzut, Coinbase și Strategy înregistrând fiecare o scădere de aproximativ 1%, pe fondul unei corecții a pieței după un weekend marcat de o aversiune crescută față de risc.