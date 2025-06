Rezumatul zilei: Tesla scade cu 9%; comentariile lui Trump în fundal 🏛️

Investitorii se pozi╚Ťioneaz─â ca r─âspuns la informa╚Ťiile primite cu privire la urm─âtoarele ac╚Ťiuni ale lui Donald Trump. Principalii indici bursieri americani înregistreaz─â cre╚Öteri modeste, condu╚Öi de Russell 2000 (+0,2%). Indicele S&P 500 a crescut cu 0,1%, indicele Dow Jones s-a apreciat cu aproape 0,2%, iar indicele Nasdaq 100 se tranzac╚Ťioneaz─â aproape de pre╚Ťul de închidere de ieri.

Donald Trump a avut o convorbire telefonic─â cu pre╚Öedintele chinez Xi Jinping, concentrându-se pe tensiunile comerciale recente dintre cele dou─â ╚Ť─âri. Echipele de negociere vor începe o nou─â rund─â de discu╚Ťii, iar potrivit lui Trump, rela╚Ťiile actuale dintre SUA ╚Öi China sunt „într-un loc foarte bun”.

Ac╚Ťiunile Tesla (TSLA.US) au sc─âzut cu aproape 9% pe fondul tensiunilor în cre╚Ötere dintre Elon Musk ╚Öi pre╚Öedintele Trump. Musk a criticat public legea fiscal─â ╚Öi de cheltuieli propus─â de Trump, care amenin╚Ť─â creditele fiscale cheie pentru vehiculele electrice, cruciale pentru afacerea Tesla. Trump ╚Öi-a exprimat dezam─âgirea fa╚Ť─â de Musk ╚Öi a sugerat incertitudinea cu privire la rela╚Ťia lor viitoare, ceea ce a afectat ╚Öi mai mult sentimentul Tesla.

Potrivit JPMorgan, Tesla se confrunt─â cu pierderi poten╚Ťiale de pân─â la 1,2 miliarde de dolari din cauza propunerii legislative fiscale introduse de administra╚Ťia Trump.

Ac╚Ťiunile Palantir (PLTR.US) sunt, de asemenea, în sc─âdere cu aproape 5%.

Circle Internet Group, emitentul unei stablecoin, a debutat ast─âzi la Bursa din New York. În prima sa sesiune de tranzac╚Ťionare, compania a crescut cu peste 200% fa╚Ť─â de pre╚Ťul IPO de 31 de dolari. Pre╚Ťul de deschidere de 69 de dolari a reprezentat o cre╚Ötere de 123% fa╚Ť─â de pre╚Ťul IPO.

Pie╚Ťele europene au avut o sesiune mixt─â. Majoritatea indicilor majori au încheiat în u╚Öoar─â cre╚Ötere, cu excep╚Ťia indicelui francez CAC40, care a pierdut aproximativ 0,2%. Indicele elve╚Ťian SMI a condus câ╚Ötigurile în rândul principalelor pie╚Ťe europene, crescând cu aproximativ 0,2%, similar cu indicele german DAX. FTSE 100 din Marea Britanie a încheiat sesiunea în cre╚Ötere cu aproximativ 0,1%.

NATGAS a ╚Öters pierderile de diminea╚Ť─â ╚Öi este acum u╚Öor în cre╚Ötere, în ciuda datelor EIA care arat─â o expansiune mai mare decât se a╚Ötepta a stocurilor de gaze naturale din SUA, care a declan╚Öat ini╚Ťial o sc─âdere brusc─â a pre╚Ťului atunci când a fost publicat raportul.

Aurul este în sc─âdere cu aproape 0,65% ast─âzi, de╚Öi men╚Ťine un trend ascendent stabil pe termen lung.

BCE a decis s─â reduc─â ratele dobânzilor în zona euro cu 25 de puncte de baz─â, în conformitate cu a╚Ötept─ârile pie╚Ťei. În cadrul conferin╚Ťei de pres─â care a urmat deciziei, pre╚Öedintele Lagarde a indicat euro puternic ╚Öi riscurile tarifare drept factori care ar putea sl─âbi exporturile ╚Öi contribui la atenuarea presiunilor infla╚Ťioniste. De asemenea, ea a men╚Ťionat c─â aceasta va fi o provocare pentru sus╚Ťinerea cre╚Öterii economice în Europa.

Pe pia╚Ťa valutar─â, cele mai bune performan╚Ťe de ast─âzi au dolarul australian ╚Öi coroana norvegian─â, ambele în cre╚Ötere cu aproximativ 0,4%. Cel mai slab este yenul japonez, în sc─âdere cu 0,7%. Dolarul american r─âmâne stabil fa╚Ť─â de un co╚Ö de valute, aproape de nivelul de închidere de ieri.

Num─ârul cererilor noi de ╚Öomaj în SUA a crescut la 274.000 (fa╚Ť─â de 240.000 s─âpt─âmâna trecut─â ╚Öi prognozele de 235.000). Datele economice americane indic─â normalizarea deficitului comercial, care s-a situat la -60 miliarde dolari în aprilie fa╚Ť─â de -140,5 miliarde dolari în martie.

În acela╚Öi timp, petrolul este în cre╚Ötere cu peste 0,9% ╚Öi încearc─â s─â ias─â din intervalul de consolidare definit de maximele testate în aprilie ╚Öi mai.

