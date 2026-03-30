Rezumatul zilei: Trump, inflația, amenințările și tensiunile din Golful Persic aruncă afectează atmosfera pe Wall Street

Statele Unite și Israelul își continuă ofensiva împotriva Iranului, care răspunde cu atacuri cu rachete asupra țărilor vecine și menține blocada asupra Strâmtorii Hormuz.

Donald Trump a amenințat cu distrugerea totală a infrastructurii Iranului dacă nu se ajunge rapid la un acord , afirmând în același timp că negocierile în curs se desfășoară într-o „atmosferă excelentă” , afirmație pe care Iranul o neagă.

Președintele SUA a confirmat că Statele Unite poartă discuții cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf , pentru a pune capăt războiului, subliniind totodată că nu este clar dacă acesta poate fi de încredere.

Conform unor rapoarte recente, Pentagonul se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni terestre în Iran. Mii de soldați americani și pușcași marini sunt trimiși în regiune, deși accentul nu se pune pe o invazie la scară largă, ci mai degrabă pe raiduri limitate ale forțelor speciale și unităților de infanterie.

Jerome Powell a subliniat că Rezerva Federală se află într-o poziție dificilă, echilibrând lupta împotriva inflației cu sprijinul acordat pieței muncii — obiective care intră din ce în ce mai mult în conflict. Fed rămâne în modul „așteaptă și vezi” , ignorând șocul pe termen scurt de pe piața petrolului, dar avertizează că, dacă inflația persistă sau așteptările inflaționiste cresc, ar putea fi forțată să acționeze.

Ca urmare a tensiunilor crescânde din regiunea Golfului , Wall Street a pierdut aproape toate câștigurile înregistrate astăzi. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,1%, Nasdaq a scăzut cu aproximativ 0,5%, în timp ce Dow Jones menține un câștig de aproximativ 0,3% la momentul redactării acestui rezumat, înainte de ora 21:00, ora României.

În Europa, sesiunea a fost în general pozitivă, majoritatea piețelor bursiere înregistrând câștiguri . Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu aproximativ 1,6%, indicele CAC 40 din Franța a câștigat 0,9%, indicele DAX din Germania a crescut cu 0,9%, iar indicele spaniol IBEX 35 a închis în creștere cu 0,8%.

Inflația din Germania a accelerat semnificativ, dar a fost în linie cu așteptările pieței, sugerând că Banca Centrală Europeană își va menține politica restrictivă.

Pe fondul amenințărilor recente din partea administrației americane, petrolul Brent s-a apropiat din nou de nivelul de 110 dolari pe baril.

Pe piața valutară, yenul japonez s-a apreciat puternic ca răspuns la avertismentele autorităților japoneze cu privire la o posibilă intervenție pentru a frâna deprecierea sa anterioară.

Pe piața metalelor prețioase , s-a înregistrat o revenire parțială a sentimentului pozitiv: aurul a crescut cu 0,7%, depășind 4.500 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a câștigat peste 1%, urcând peste 70 de dolari pe uncie.

Piața criptomonedelor înregistrează, de asemenea, creșteri astăzi. Bitcoin a crescut cu 0,7%, testând nivelul de 67.000 de dolari, în timp ce Ethereum a crescut cu aproape 2,5%, situându-se în jurul valorii de 2.050 de dolari.

