Rezumatul zilei: US200 câștigă 1,2% datorită primei reduceri a ratei dobânzii din 2020 și atitudinii “dovish” a lui Powell 💵

Fed a redus astăzi ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază, iar graficul punctual arată că FOMC va reduce ratele cu încă 50 de puncte de bază până la sfârșitul anului 2024. În 2025, se așteaptă ca ratele să scadă cu încă 100 de puncte de bază, sau la un interval de 3,25-3,50%.

Anterior, previziunile indicau 4,1%. În același timp, Fed se așteaptă la o creștere a PIB de peste 2% în 2024 și la o piață a muncii încă robustă, pe care s-a angajat să o sprijine. Piața a perceput acest lucru ca pe o șansă mai mare de aterizare ușoară pentru economia SUA

Jerome Powell a avut o atitudine “dovish” la conferință, deși a indicat că Fed nu trebuie să se grăbească și că reducerile de 50 bp nu vor fi o „nouă normalitate”.

Fed s-a asigurat de tendința dezinflaționistă, în timp ce încă vede șanse ample pentru ca economia să rămână robustă, cu o cerere de consum rezistentă și un șomaj scăzut istoric

Dolarul american pierde teren astăzi. În creștere pe acest val sunt aurul, care a înregistrat un salt peste pragul de 2.600 de dolari uncia (noi maxime istorice) și Bitcoin, care a depășit 60.000 de dolari, susținut inițial de optimismul de pe Wall Street și de scăderea randamentelor

Powell a avut comentariile optimiste, iar Fed a redus ratele în conformitate cu așteptările pieței, dar indicii de pe Wall Street au șters câștigurile inițiale. Nasdaq 100 și S&P 500 pierd ușor, deși pe termen mediu comentariile lui Powell, precum și decizia par pozitive pentru piața bursieră; US200 crește cu aproape 2% astăzi

Conform raportului BoC, banca centrală încă vede riscuri în ceea ce privește presiunile asupra prețurilor în economie, cu salarii mai mari care alimentează constant inflația în sectorul serviciilor. Pe de altă parte, cu toate acestea, unii membri ai BoC au fost mai preocupați de riscurile de scădere a inflației, cu îngrijorări legate de o potențială slăbiciune suplimentară în economie și pe piața muncii.

Piețele europene, între timp, au închis sesiunea de astăzi în ușoară scădere. Indicele DAX din Germania a pierdut 0,06% intraday, în timp ce indicele CAC40 din Franța a scăzut cu 0,57%, iar FTSE100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,68%. În același timp, WIG20 din Polonia a pierdut 0,35%, unde Grupa Kęty a fost cel mai mare pierzător.

Datele de pe piața imobiliară din SUA au arătat o revenire considerabilă a numărului de autorizații de construcție, care au crescut cu peste 4,9% MoM față de prognozele de 1% și -3,3% în iulie. Numărul construcțiilor începute a arătat o creștere de 9,6% MoM, 6,5% era așteptat după o scădere de 6,8% în iulie

Stocurile de benzină au crescut în SUA conform raportului DoE 69,000 barili față de 1 milion de prognoze și 2,3 milioane anterior

Potrivit sondajului Quinnipiac, Kamala Harris a depășit ratingul lui Donald Trump în statul Michigan și Pennsylvania. Potrivit Moody's, reducerea ratelor Fed va fi negativă pentru ratingurile de credit ale majorității băncilor americane

