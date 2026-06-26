Rezumatul zilei: Va încheia S&P 500 săptămâna cu pierderi❓Află ce a influențat piața astăzi ⬇️

Principalul factor care a influențat volatilitatea
Subiectul dominant al zilei a fost un articol din *The New York Times* despre o posibilă amânare a ofertei publice inițiale (IPO) a OpenAI până în 2027, datorată în parte performanțelor slabe ale SpaceX după propria sa listare și a volatilității generale a acțiunilor din domeniul AI. JPMorgan a avertizat în mod explicit că un astfel de scenariu „ar putea încetini ritmul cheltuielilor pentru infrastructura de AI”, iar analiștii de la Vital Knowledge au confirmat că piața reacționează în primul rând la riscul unei încetiniri a cheltuielilor pentru infrastructură. Paradoxal însă, amânarea datei IPO-ului ar putea, de fapt, să susțină narațiunea așteptărilor legate de AI, ceea ce ar putea beneficia evaluările pe termen lung.
Geopolitică
Trump a raportat pe Truth Social că Iranul a lansat cel puțin patru drone kamikaze asupra unor nave din Strâmtoarea Hormuz, calificând acest gest drept o „încălcare stupidă a acordului de încetare a focului”. Una dintre drone a lovit puntea unui mare vas de containere, în timp ce celelalte trei au fost doborâte. Strâmtoarea Hormuz reprezintă o rută pentru aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, dar piața petrolului a reacționat cu o volatilitate limitată a prețurilor, acestea înregistrând o tendință descendentă. Spre sfârșitul zilei, însă, au apărut semne semnificative de detensionare: SUA, Israelul și Libanul au semnat un acord-cadru trilateral care, potrivit ambasadorului Israelului în SUA, este bazat pe rezultate și va fi revizuit în etape. În același timp, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat că Europa a adoptat o legislație istorică privind acordul comercial SUA-UE, reducând tarifele la zero pentru prima dată în istorie — o măsură pe care Lutnick a descris-o ca fiind o realizare majoră pentru producătorii, fermierii și pescarii americani.
Date macroeconomice
Datele din SUA s-au dovedit a fi mixte. Indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan s-a situat la 49,5 puncte, comparativ cu o prognoză de 50,0 puncte, deși așteptările consumatorilor au surprins în sens pozitiv, ajungând la 50,7 puncte. Balanța comercială a SUA cu bunuri s-a situat cu mult sub așteptări, înregistrând un deficit de 105,8 miliarde de dolari față de o prognoză de 85,0 miliarde de dolari, semnalând tensiuni continue în comerțul exterior. Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, și-a revizuit scenariul pentru luna martie, trecând de la o reducere a ratei dobânzii la o majorare a acesteia în acest an, invocând inflația din partea ofertei, inclusiv extinderea infrastructurii de inteligență artificială.
Indici
Sesiunea de tranzacționare din SUA se apropie de final pe fondul unui sentiment mixt. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,3% pe parcursul zilei, dar a înregistrat o scădere de peste 1% pe săptămână; indicele Nasdaq se îndreaptă către o pierdere săptămânală de aproximativ 4%; iar indicele Dow Jones a înregistrat un câștig săptămânal de 0,6%. În Europa, toți indicii principali au închis pe roșu. DAX a scăzut cu 1,22%, indicele italian ITA40 a pierdut 0,83%, iar indicele britanic UK100 a înregistrat o scădere de 0,17%. Pierderile au fost deosebit de severe în Asia, unde indicele japonez JP225 a pierdut 1,86% conform datelor de pe ecran, Nikkei 225 a încheiat ziua în scădere cu peste 4%, iar indicele sud-coreean Kospi s-a prăbușit cu 5,81%.
Acțiuni
Pe Nasdaq 100, cele mai performante companii au fost AppLovin (în creștere cu 7,43%), Workday (în creștere cu 7,25%) și Axon Enterprise (în creștere cu 6,90%), în timp ce, la polul opus, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de Western Digital (în scădere cu 10,22%), Seagate Technology (în scădere cu 8,65%) și Analog Devices (în scădere cu 7,40%). Pe Dow Jones, cele mai performante au fost IBM (în creștere cu 4,82%), Microsoft (în creștere cu 4,80%) și Salesforce (în creștere cu 4,62%), în timp ce cele mai mari pierderi au fost înregistrate de Caterpillar (în scădere cu 3,95%), Goldman Sachs (în scădere cu 3,42%) și Cisco (în scădere cu 3,08%). Este de remarcat faptul că Michael Burry și-a închis parțial poziția short pe Palantir și a deschis opțiuni LEAPS pe termen lung pe Microsoft, cu scadență în decembrie 2028. Sectorul sănătății era pe cale să înregistreze cea mai bună săptămână din 2022, întregul sector înregistrând o creștere de peste 7%, condus de Bio-Techne și Incyte.
Volumul săptămânal al tranzacțiilor pe piața bursieră din SUA. Sursă: xStation
Valute
Perechea EURUSD a cedat o parte din câștigurile înregistrate dimineața, tranzacționându-se în jurul valorii de 1,13896, iar pe parcursul zilei, impulsul s-a orientat clar către vânzători. Dolarul a rămas sub o presiune moderată, indicele USDIDX situându-se la 101,091, cu o variație zilnică de -0,15%. GBP/USD a înregistrat o creștere simbolică de 0,09% și se tranzacționa în jurul valorii de 1,32037, în timp ce perechea USD/JPY a oscilat în jurul valorii de 161,734.
Mărfuri
Aurul a continuat să-și recupereze pierderile, înregistrând o creștere de 1,41% și tranzacționându-se peste nivelul de 4.082 USD pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 2,44%, ajungând la aproape 59,20 USD. Petrolul brut s-a aflat sub o presiune semnificativă, în ciuda escaladării geopolitice din Strâmtoarea Hormuz. WTI a pierdut 3,14%, ajungând la aproximativ 69,21 dolari, iar Brent a scăzut cu 3,24%, la 72,55 dolari, ceea ce sugerează că piața preconizează, până la urmă, o stabilitate durabilă în regiune. Gazul natural a crescut cu 2,14%, ajungând la 3,339 dolari, și a depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile.
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: EURUSD, aurul, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari (Fed) afirmă că AI va impune o majorare a ratei dobânzii; EURUSD și USD își inversează tendințele inițiale ❗
Indicele de încredere al Universității din Michigan sub așteptări
Cât ne costă, de fapt, verile caniculare? Franța, sub cod roșu de facturi uriașe
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