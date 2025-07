Rezumatul zilei: Vânzarea dolarului se reia pe fondul orientării investitorilor către active sigure (22.07.2025)

Wall Street afișează astăzi un sentiment mixt, pe fondul presiunilor exercitate asupra sectorului tehnologic înaintea publicării rapoartelor financiare ale marilor companii din acest sector. Deși o parte din pierderile înregistrate la deschidere au fost recuperate, Nasdaq rămâne în scădere cu 0,5%, iar S&P 500 pierde 0,05%. În contrast, Dow Jones este în creștere cu 0,2%, iar Russell 2000 câștigă 0,4%.

Donald Trump l-a criticat din nou pe președintele Fed, Jerome Powell, dar nu a făcut aluzie la demiterea acestuia. „Oricum va pleca în curând”, a declarat președintele SUA, adăugând că ratele dobânzilor ar trebui să fie de 1% și acuzându-l pe Powell că le menține ridicate „probabil din motive politice”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că discuțiile cu China se află la „un nivel cu totul nou”, posibil prelungind negocierile până pe 12 august. Trump a afirmat, de asemenea, că „ne înțelegem bine cu China”, semnalând că tensiunile din războiul comercial din aprilie s-au atenuat. În mod separat, Trump a redus tarifele la produsele din Filipine de la 20% la 19%.

Coca-Cola (KO.US) a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea, care au arătat rezistență în ciuda presiunilor din partea autorităților de reglementare și a cererii mai slabe din partea consumatorilor americani. EPS a depășit ușor așteptările, dar veniturile au fost sub estimări din cauza încetinirii cererii globale. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 1%.

Acțiunile Philip Morris (PM.US) au scăzut cu 7,3% după ce creșterea organică a veniturilor din trimestrul al doilea a fost sub estimări, iar volumul vânzărilor ZYN în SUA a dezamăgit investitorii.

Pierderile au dominat piețele europene . Indicele german DAX a scăzut cu 1,09%, indicele francez CAC40 a scăzut cu 0,69%, în timp ce indicele italian FTSE MIB și indicele spaniol IBEX 35 au rămas aproape de prețurile de deschidere. Indicele britanic FTSE 100 a încheiat ziua în ușoară creștere, cu 0,12%.

Zahărul și-a extins pierderile cu 1% după ce s-a raportat că India ar putea relua exporturile în sezonul 2025/26 (care începe în octombrie), datorită previziunilor privind recoltele bogate, susținute de extinderea suprafețelor cultivate și de precipitațiile abundente.

Mărfurile energetice au înregistrat, de asemenea, scăderi. Țițeiul Brent a pierdut 0,7%, WTI a scăzut cu 0,8%, iar gazul natural ( NATGAS ) a înregistrat o scădere de 2,3%.

Aurul a crescut cu 0,9%, atingând cel mai înalt nivel de la jumătatea lunii iunie, pe fondul reacției piețelor la îngrijorările crescânde cu privire la noile tarife care vor intra în vigoare la 1 august, conform anunțului președintelui Trump.

Forex : dolarul și-a reluat declinul ( USDIDX : -0,5%), pe fondul fluxurilor de capital către active sigure, precum francul elvețian ( USDCHF : -0,6%), yenul japonez ( USDJPY : -0,5%) și euro ( EURUSD : +0,5% până la 1,174). Chiar și monedele din emisfera sudică ( AUDUSD : +0,45%, NZDUSD : +0,55%) au înregistrat o revenire după pierderile din prima parte a sesiunii.

Sentimentul de aversiune față de risc a afectat și criptomonedele , cu câteva excepții. Bitcoin , Solana și Litecoin au înregistrat creșteri de aproape 1,5%, în timp ce Ethereum a scăzut cu 2%. Tokenurile mai mici înregistrează pierderi medii de aproximativ 3%.

