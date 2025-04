Rezumatul zilei: Volatilitate moderată de Vinerea Mare cand majoritatea piețelor au fost închise (18.04.2025)

Marea majoritate a piețelor bursiere sunt închise în Vinerea Mare. Acest lucru duce, de asemenea, la oprirea tranzacțiilor pe multe mărfuri. Astăzi, piața asiatică, piața valutară și piața criptomonedelor au funcționat normal.

Calendarul macroeconomic a fost practic gol astăzi. Singurele date semnificative s-au referit la inflația din Japonia.

Inflația de bază din Japonia a accelerat la 3,2% în martie, determinată de creșterea continuă a prețurilor la alimente. Inflația CPI de bază, în conformitate cu previziunile pieței, a accelerat de la creșterea de 3% din februarie. Aceasta marchează al treilea an consecutiv în care inflația a depășit ținta de 2% a Băncii Japoniei, complicând decizia de politică monetară de săptămâna viitoare, deoarece banca centrală pune în balanță presiunile crescânde asupra prețurilor cu riscurile legate de tarifele americane.

Nikkei 225 a câștigat 1% astăzi, în timp ce Shanghai Composite a pierdut 0,11%.

Piețele valutare prezintă o volatilitate limitată. Printre principalele perechi valutare, fluctuațiile nu depășesc 0,2%. EURUSD se consolidează după câștigurile recente, rămânând aproape de nivelul de 1,1400. Ieri, BCE a decis o nouă reducere a ratei dobânzii.

Donald Trump s-a întâlnit cu fostul guvernator al Federal Reserve Board, Kevin Warsh, pentru a discuta despre posibila îndepărtare a lui Jerome Powell din funcția de președinte al Federal Reserve înainte de încheierea mandatului, potrivit CNBC. Sursele spun că Warsh l-a sfătuit pe președintele american să nu intervină în această chestiune.

Potrivit guvernului din Shanghai, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat că Shanghai este un important centru de cercetare și dezvoltare pentru gigantul tehnologic.

Netflix a raportat aseară rezultate solide pentru primul trimestru, cu venituri de 10,54 miliarde de dolari (o creștere anuală de 13%) și câștiguri pe acțiune de 6,61 dolari, depășind așteptările analiștilor. Compania prognozează venituri în Q2 de 11,04 miliarde de dolari, peste estimările Wall Street, și își menține orientările pentru întregul an, în ciuda incertitudinilor economice. Acțiunile au crescut cu 3,5% în tranzacțiile after-hours, depășind pragul de 1.000 de dolari.

Săptămâna viitoare, sunt așteptate negocieri între SUA și principalii parteneri comerciali, inclusiv Japonia și China. În plus, companii precum Tesla, Alphabet și Meta își vor publica rapoartele de câștiguri.

Luni este încă o sărbătoare publică pentru majoritatea economiilor occidentale, dar este o zi lucrătoare obișnuită în SUA, astfel încât Wall Street va funcționa ca de obicei.

