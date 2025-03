Rezumatul zilei: Volatilitatea de pe Wall Street persistă pe fondul îngrijorărilor legate de războiul comercial

S&P 500 (US500) este în creștere cu 0,51% cu o cotație de 5.718,7, Nasdaq 100 (US100) este în creștere cu 0,54% la 19.894,82, în timp ce Dow Jones Industrial Average (US30) este în creștere cu 0,65% la 42.319, piețele dând semne de revenire după corecția recentă.

Sentimentul rămâne precaut, contractele de opțiuni în valoare de aproximativ 4,5 trilioane de dolari urmând să expire vineri, ceea ce ar putea alimenta volatilitatea în continuare.

Comentariile președintelui Rezervei Federale, Powell, au asigurat investitorii că Fed va acționa dacă este necesar pentru a preveni o recesiune, în ciuda faptului că ratele au rămas neschimbate la reuniunea de miercuri.

Președintele Trump a solicitat reduceri ale ratelor dobânzilor în urma deciziei Fed, în timp ce administrația sa se pregătește să dezvăluie tarife suplimentare pe care Powell le-a indicat ca fiind generatoare de incertitudine economică.

Randamentele titlurilor de trezorerie pe 10 ani au scăzut cu 2 puncte de bază la 4,23%, în timp ce dolarul s-a întărit cu 0,3% față de principalele valute.

Banca Angliei a menținut ratele dobânzilor la nivelurile actuale pe fondul incertitudinilor economice globale, iar lira sterlină a scăzut cu 0,3%, la 1,2968 dolari.

În ceea ce privește materiile prime, țițeiul WTI a crescut cu 1,7%, la 68,28 dolari, după ce SUA a impus noi sancțiuni care vizează exporturile de petrol iranian, putând elimina de pe piețele globale până la 1,5 milioane de barili din exporturile iraniene zilnice.

Conform raportului EIA, stocurile de gaze naturale din SUA au crescut în mod neașteptat cu 9 miliarde de picioare cubice (variație prognozată: o scădere de 1 miliard de picioare cubice). La mijlocul lunii martie, creșterile stocurilor sunt neobișnuite pe baza tendințelor din ultimii cinci ani. Raportul a declanșat o scădere puternică a prețurilor contractuale, care au scăzut astăzi cu aproximativ 4,6%.

Aurul a scăzut cu 0,4%, la 3.036,08 dolari pe uncie, după ce a atins recent maxime record.

Pe frontul corporativ, se pare că serviciul de streaming al Apple pierde 1 miliard de dolari anual, în ciuda faptului că găzduiește conținut premiat. Apple a redus recent cheltuielile cu conținutul la 500 de milioane de dolari în 2023, de la peste 5 miliarde de dolari în anii anteriori.

Acțiunile Accenture scad cu peste 7%, ca urmare a rezultatelor companiei pentru Q4 2024. Chiar dacă compania a raportat venituri mai mari decât estimările consensului, investitorii au fost îngrijorați de erodarea marjelor.

Nvidia a anunțat că intenționează să deschidă un laborator de cercetare în domeniul calculului cuantic în Boston, colaborând cu oameni de știință de la Harvard și MIT, planificând totodată achiziții de miliarde de euro de cipuri fabricate în SUA în următorii patru ani.

În ceea ce privește evoluțiile geopolitice, președintele ucrainean Zelenskiy a exclus cedarea controlului asupra centralelor nucleare în urma discuțiilor cu Trump cu privire la o posibilă încetare a focului privind instalațiile energetice.

Pe piața cripto, observăm un sentiment negativ. Bitcoin a scăzut cu peste 1,4% astăzi, coborând sub 85.000 de dolari. Ethereum se confruntă cu o corecție de peste 3%, ștergând aproape complet câștigurile de ieri.

