Rezumatul zilei: Wall Street în declin după Ziua Muncii

Indicii de pe Wall Street sunt în teritoriul negativ: S&P500 se tranzacționează cu 1,7% mai jos, DJIA pierde 1,1%, Nasdaq și Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică se prăbușesc cu 2,7%.

Datele ISM privind sectorul manufacturier au fost sub estimări (real: 47,2, estimare: 47,5, anterior: 46,8). Indicele prețurilor plătite a crescut la 54 (estimare: 52, anterior: 52,9), comenzile noi s-au contractat la 44,6 (anterior: 47,4), iar ocuparea forței de muncă a înregistrat un scor de 46 (anterior: 43,4).

Vânzările de semiconductoare sub tendințele sezoniere, conform SIM. Indicele Philadelphia Semiconductor pierde 6,9%. Nvidia la cel mai scăzut nivel de la mijlocul lunii august (-6.9%). Momentul efemer de creștere al Intel se estompează complet (-6.8%).

Bursele europene își continuă declinul de ieri: DAX s-a contractat cu 1,1%, indicele francez CAC40 a pierdut 0,9%, FTSE100 din Marea Britanie a scăzut cu 1%.

PIB-ul elvețian a crescut mai mult decât se aștepta în Q2 2024 (real: 1,8%, estimare: 1,4%, anterior: 0,6%, YoY), în timp ce inflația CPI s-a dovedit sub așteptări (real: 1,1%, estimare: 1,2%, anterior: 1,3%)

Mărfurile energetice sunt, de asemenea, în teritoriul negativ, OIL.WTI înregistrând cea mai mare scădere (-5%), ca urmare a speculațiilor privind reducerea producției în cadrul OPEC+. NATGAS pierde aproximativ 0,2%.

Criptomonedele sunt în scădere: Bitcoin pierde 2,2%, Etherum se prăbușește cu 4%, iar Dogecoin se tranzacționează cu 1,2% mai jos.

Metalele prețioase se alătură și ele scăderii sezoniere: Aurul se retrage cu 0,3%, Argintul pierde 1,75%, Platina este cu 2,05% în scădere iar paladiul se prăbușește cu 4,4%.

EURUSD a atins cel mai scăzut nivel din 19 august, ca urmare a răcirii așteptărilor privind reducerea agresivă a ratei dobânzii cu 50 bp în septembrie.

Francul elvețian se depreciază față de dolar. PIB-ul puternic și inflația slabă ar putea încuraja noi reduceri ale ratelor în Elveția.

