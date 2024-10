Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să oprească corecția pe termen scurt pe fondul creșterii randamentelor trezoreriei SUA; prețul petrolului crește💵

Indicii americani s-au tranzacționat în scădere de la începutul sesiunii, deși încearcă în mod clar să evite chiar și o corecție pe termen scurt. Ca urmare, US100 și US500 pierd în intervalul 0,1 - 0,2%. Petrolul câștigă mai mult de 3% pe valul de tensiuni geopolitice; piața așteaptă raportul API privind stocurile de petrol, programat pentru 23:30 ora României

După cum a raportat Channel 12, citând surse, armata israeliană și-a încheiat perioada de pregătire pentru atacarea Iranului și se pare că un răspuns va veni în următoarele câteva zile.

Anterior, Israelul a declarat că răspunsul ar putea include bombardarea cartierului general al comandanților iranieni, după ce Hezbollah a efectuat un atac eșuat asupra reședinței premierului Netanyahu

Cea mai slabă companie din S&P500 astăzi este Genuine Parts, care pierde aproape 20% după rezultate trimestriale dezamăgitoare. Furnizorul de piese auto a raportat profituri nete cu aproape 30% sub previziunile FactSet.

Acțiunile producătorului de motoare GE Aerospace pierd, de asemenea, mai mult de 8%. Pe de altă parte, acțiunile General Motors câștigă aproape 7% după rezultate foarte solide. În creștere sunt și acțiunile Philip Morris (+8,9%), ale cărui rezultate au depășit, de asemenea, așteptările investitorilor

Euro a fost sub presiune și de datele mai solide ale indicelui regional din SUA, Richmond Fed. Indicele a indicat -14 astăzi față de -17 prognoză și -21 anterior; subindicele serviciilor industriale a crescut, indicele livrărilor industriale s-a îmbunătățit. Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani câștigă aproape 2 puncte de bază și se apropia de 4,2%

Christine Lagarde și-a exprimat astăzi un optimism parțial cu privire la tendința descendentă a inflației din Zona Euro, dar a lăsat să se înțeleagă că reducerile ratelor BCE ar putea fi ceva mai lente. Cu toate acestea, piața „nu a înghițit” această poveste și a primit declarațiile ca fiind “dovish”, punând presiune pe EURUSD, care pierde în prezent 0,1% și coboară în zona 1,08

Sesiunea de astăzi pe piețele europene s-a petrecut într-o dispoziție negativă. Cu toate acestea, CAC40, FTSE și DAX au pierdut ușor în intervalul 0,1 - 0,2%. Dintre piețele emergente, s-a remarcat WIG20 din Polonia, care a scăzut cu 1,2%, după datele surprinzător de slabe privind vânzările cu amănuntul

Contractele futures pe grâu de la Chicago CBOT au șters o bună parte din scăderile de astăzi și au revenit în apropiere de 577 USD. Sovecon din Rusia și-a redus astăzi estimarea de producție pentru 2025 la 80,1 milioane de tone, față de 81,5 milioane în acest an, iar investitorii se uită la perspectiva reducerii stocurilor globale de grâu. Cu toate acestea, sentimentul principal rămâne negativ, iar raportul CoT a indicat poziții short dominante atât din partea fondurilor gestionate, cât și a celor comerciale

Pe piața metalelor prețioase, asistăm astăzi la câștiguri puternice. Argintul a atins un nou ATH, câștigând 3,1% astăzi. Aurul adaugă 1%, în ciuda dolarului care încă se întărește, iar platina și paladiul câștigă 2,4% fiecare.

Criptomonedele se tranzacționează mixt, dar Bitcoin rămâne peste 67.000 de dolari. Standard Chartered consideră că recordul all-time al criptomonedei ar putea fi atins „în următoarele săptămâni”. ApeCoin pierde mai mult de 15% și adâncește o vânzare cauzată de marcarea profiturilor, după câștigurile de duminică.

Astăzi, FMI a revizuit în creștere creșterea PIB-ului SUA în 2025 la 2,2% în ritm anual, reducând în același timp previziunile de creștere pentru Germania atât pentru 2024, cât și pentru 2025. Acum, FMI se așteaptă ca economia germană să stagneze în acest an, față de o creștere anuală de 0,2% prognozată anterior.

