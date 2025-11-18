Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să-și revină 📈Amazon și Microsoft sub presiunea Rotschild & Co Redburn

După un prim val de vânzări masive, indicii americani au început să se redreseze în jurul orei 18:00 (ora României). US500 a înregistrat o scădere de puțin sub 0,2%, comparativ cu aproape -1,1% la scurt timp după deschiderea bursei de pe Wall Street . Sectorul tehnologic rămâne însă sub presiune, Microsoft și Amazon înregistrând cele mai mari scăderi.

Analiștii de la Rothschild & Co Redburn au retrogradat ambele companii de la „cumpărare” la „neutru” și au redus ținta de preț pentru acțiunile Microsoft, lăsând ținta pentru Amazon neschimbată la 250 USD pe acțiune. Ținta Microsoft a fost redusă la 500 USD pe acțiune . Decizia a fost atribuită în primul rând nivelului considerat excesiv de ridicat al investițiilor legate de inteligența artificială.

Acțiunile Home Depot au scăzut astăzi cu aproape 4% după ce compania a revizuit în jos ținta de vânzări pentru acest an, semnalând din nou slăbirea cererii în economia SUA și cheltuielile prudente ale consumatorilor. Nvidia se tranzacționează, de asemenea, cu peste 1% mai jos înainte de publicarea mâine a rezultatelor financiare, raport care va fi publicat după închiderea sesiunii din SUA.

Din punct de vedere macroeconomic, revizuirea indicelui american al bunurilor durabile de bază (octombrie) a fost de 0,3% față de 0,4% estimat și 0,4% anterior, iar indicele bunurilor durabile din SUA a fost revizuit la 2,9% (prognoză 2,9%, anterior 2,9%). Comenzile industriale din SUA au înregistrat o creștere de 1,4% față de luna precedentă (prognoza 1,4%, valoarea anterioară -1,3%). Indicele NAHB al pieței imobiliare a înregistrat o valoare de 38 față de 37 exp. și 37 anterior

Aurul a crescut cu 0,6% și continuă să se redreseze din zona mediei mobile exponențiale de 50 de zile (EMA50), în timp ce argintul a înregistrat o creștere de peste 1%. Contractele futures pe indicele dolarului american se tranzacționează ușor în creștere, iar EURUSD a urcat ușor după ce a scăzut de la 1,157 la 1,158. Donald Trump a anunțat că Arabia Saudită va investi 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în cadrul unui nou acord comercial, în timp ce oficialii sauditi au indicat că investiția ar putea crește până la 1 trilion de dolari.

Statele Unite iau în considerare, de asemenea, restricții privind exportul de cipuri AI avansate destinate Arabiei Saudite. Discuțiile sugerează, de asemenea, că SUA evaluează un acord nuclear civil cu sauditii, care ar putea deschide calea către o cooperare viitoare în domeniul militar. Este probabil ca o parte din cei 600 de miliarde de dolari să fie utilizată pentru a susține investițiile în infrastructura AI din SUA.

Contractele futures pe cacao încearcă să se stabilizeze astăzi pe ICE, după o vânzare masivă. De la 1 septembrie, prețurile cacao au scăzut cu aproape 35%. Administrația Trump a decis să renunțe la tariful reciproc de 10% aplicat mărfurilor pe care SUA nu le produce, inclusiv cacao. Dar cacao din Brazilia se confruntă în continuare cu un tarif de securitate națională de 40% , ceea ce limitează impactul. Coasta de Fildeș a raportat că livrările din perioada 1 octombrie - 16 noiembrie au atins 516.787 tone, în scădere cu aproape 6% față de anul trecut. Pe de altă parte, fermierii din Coasta de Fildeș și Ghana descriu copaci sănătoși, dezvoltarea rapidă a păstăilor și condiții ideale de uscare. Mondelez a remarcat chiar că numărul păstăilor este cu 7% peste media pe cinci ani. Recent, producția de cacao din Asia a scăzut cu 17% , cea mai scăzută valoare din trimestrul al treilea din ultimii nouă ani, iar producția din Europa a scăzut cu 4,8% , atingând cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani în trimestrul al treilea. America de Nord a înregistrat o creștere de 3,2%, dar analiștii avertizează că aceasta a fost distorsionată de noii participanți la raportare, mai degrabă decât de puterea reală a consumului. Source: xStation5

