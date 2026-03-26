Rezumatul zilei: Wall Street la limită; ARGINTUL scade cu 5% 🚨

Scăderea de pe Wall Street se accelerează în mod evident. Indicele Nasdaq a înregistrat deja o scădere de peste 2%, iar contractele futures pe S&P 500 ating noi minime ale sesiunii.

Pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu și al temerilor reînnoite legate de inflație, prețurile petrolului cresc cu peste 3,5%, aurul își pierde câștigurile și scade cu 2,8%, iar sentimentul pieței rămâne defensiv. Argintul are o performanță foarte slabă astăzi, înregistrând în prezent o scădere de peste 5%.

Dolarul american și yenul japonez au cea mai bună performanță pe piața Forex. Între timp, monedele din Antipode — AUD și NZD — sunt supuse celei mai mari presiuni descendente.

Mai mulți factori contribuie la starea de spirit negativă: Microsoft a anunțat înghețarea angajărilor în diviziile sale de cloud computing și vânzări, ridicând semne de întrebare cu privire la sănătatea întregului sector tehnologic și, mai presus de toate, la entuziasmul din jurul AI.

Între timp, geopolitica își face din nou simțită prezența — după cum a raportat Reuters, în urma decesului lui Ali Khamenei pe 28 februarie, aripa politică conservatoare a Iranului, centrată în principal în jurul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), solicită din ce în ce mai mult dezvoltarea armelor nucleare.

În timpul unei ședințe de cabinet, Trump și-a intensificat semnificativ retorica împotriva Teheranului. „Iranul imploră un acord – nu eu”, a declarat președintele, adăugând că Teheranul ar fi trebuit să încheie acordul acum patru săptămâni. Mai mult, Trump a recunoscut deschis că nu știe dacă este chiar pregătit să negocieze cu Iranul în acest moment.

Acțiunile Meta Platforms au scăzut astăzi cu peste 6,4%, ștergând aproape 70 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei într-o singură sesiune de tranzacționare.

Vânzarea masivă de astăzi a coincis cu anunțarea a două verdicte istorice ale juriului, care împreună au definit o nouă dimensiune a riscului juridic pentru întreaga industrie a rețelelor sociale. Această presiune juridică este însoțită de un program de cheltuieli de capital fără precedent.

Google a prezentat algoritmul TurboQuant, care comprimă cache-ul modelelor lingvistice la doar 3 biți, reducând utilizarea memoriei cache KV de până la șase ori și obținând o accelerare de până la 8 ori pe cipurile H100, fără nicio pierdere de precizie. Piața a anticipat imediat o potențială scădere a cererii de cipuri de memorie: SanDisk a scăzut cu aproximativ 4% la deschidere, Micron și Western Digital au scăzut fiecare cu aproximativ 2%, iar Seagate a scăzut cu aproximativ 2%.

