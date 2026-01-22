Rezumatul zilei: Wall Street, metalele prețioase și EURUSD în creștere📈Bitcoin sub presiune

După o sesiune puternică pe piețele europene, în care DAX a câștigat peste 1,2%, indicii Wall Street sunt și ei în creștere astăzi. Nasdaq 100 a crescut cu aproape 1%, susținut de o creștere de 4,5% a acțiunilor Meta Platforms, după ce Jefferies a reiterat recomandarea „cumpărare”. S&P 500 a crescut cu aproape 0,8%.

Datele macroeconomice din SUA nu au adus surprize majore. PIB-ul (QoQ) a înregistrat 4,4% față de 4,3% cât se aștepta, în timp ce cererile inițiale de șomaj au crescut de la 198.000 la 200.000, cu mult sub prognoza pieței de 208.000. Inflația PCE a corespuns așteptărilor, situându-se la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile personale și veniturile au fost, de asemenea, în mare parte în linie cu previziunile.

Metalele prețioase se bucură de o altă sesiune puternică și au revenit rapid la câștiguri după scăderea de ieri. Aurul a crescut cu aproape 1,5% și a depășit pragul de 4.900 USD pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu peste 3% peste bariera de 95 USD pe uncie — ambele metale înregistrând noi maxime istorice.

EURUSD crește astăzi, revenind de la 1,166 la 1,174 pe fondul slăbirii dolarului american. Administratorii fondurilor de pensii din Europa de Nord spun că prima de risc pentru deținerea de active americane a crescut din cauza datoriilor și a preocupărilor geopolitice și intenționează să rămână prudenți. Trump a avertizat că va lua măsuri financiare semnificative dacă Europa începe să vândă active americane, cum ar fi titlurile de stat.

Gazul natural a înregistrat o pauză după recentul său avânt, în ciuda unei reduceri mai mari decât se aștepta a stocurilor EIA. Petrolul a înregistrat o scădere după ce un raport EIA a arătat o creștere puternică a stocurilor de benzină și țiței, iar în prezent se menține în jurul valorii de 64 de dolari pe baril.

Prim-ministrul Groenlandei a declarat că țara nu a văzut încă detalii despre un potențial acord cu SUA și a calificat tonul Casei Albe ca fiind „inacceptabil”, adăugând că Danemarca și Groenlanda rămân deschise discuțiilor privind apărarea. Kaja Kallas a mai spus că încă nu știe ce ar include un eventual acord privind Groenlanda. Trump a declarat că nu va plăti nimănui pentru Groenlanda.

Întâlnirea dintre Zelensky și Trump nu a dus la niciun progres, deși ambele părți au descris-o ca fiind pozitivă. Ucraina ar fi finalizat textul unui acord cu americanii înaintea vizitei lui Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova; ambii diplomați se îndreaptă spre Kremlin pentru două zile de discuții. La Davos, Zelensky a declarat că Europa nu se implică suficient în eforturile de pace și că îi lipsește hotărârea, argumentând că, continentul are nevoie de o Ucraina puternică și îndemnând liderii să ia „decizii curajoase”. Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat că problema Ucrainei a înregistrat progrese majore și se apropie de final.

Sentimentul pe piaața criptomonedelor rămâne slab. Bitcoin a scăzut sub 90.000 de dolari și nu a reușit să recupereze pierderile recente, în timp ce Ripple a scăzut cu aproape 2%. Pe graficul BTC, recuperarea nivelurilor de 90.000 și 92.000 de dolari (EMA50 și EMA200) pare esențială pentru reluarea momentumului bullish. Ultima etapă de revenire a întâmpinat rezistență în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% din vânzarea din octombrie, aproape de nivelul de 97.000 de dolari, iar BTC testează acum limita inferioară a canalului său de preț. Sursa: xStation5

